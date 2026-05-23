В Краснодаре появился бэби-театр с иммерсивным спектаклем. Что это такое и когда пройдут постановки?

6 мая краснодарское театральное пространство «Здесь» сообщило о создании бэби-театра — иммерсивной постановки «Мой первый спектакль» для детей от 8 месяцев до 2,5 лет.

Спектакль основан на методике Марии Монтессори, а взаимодействие строится не на рассказе истории, а на знакомстве ребенка с миром через цвета, формы и звуки. Во время спектакля звучит живая музыка на 10 инструментах, мамы с детьми сидят на подушках, а артисты окружают их, взаимодействуя с ребенком и предметами.

Малыши могут трогать и изучать реквизит — шланги, трубки, шарики разных цветов и размеров и другие предметы. При этом правил поведения на спектакле нет — ребенок может взаимодействовать с объектами, ползать по сцене или сидеть у мамы на руках.