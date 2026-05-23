В Краснодаре появился бэби-театр с иммерсивным спектаклем. Что это такое и когда пройдут постановки?
В Краснодаре появился иммерсивный театр для самых маленьких (0+)
6 мая краснодарское театральное пространство «Здесь» сообщило о создании бэби-театра — иммерсивной постановки «Мой первый спектакль» для детей от 8 месяцев до 2,5 лет.
Спектакль основан на методике Марии Монтессори, а взаимодействие строится не на рассказе истории, а на знакомстве ребенка с миром через цвета, формы и звуки. Во время спектакля звучит живая музыка на 10 инструментах, мамы с детьми сидят на подушках, а артисты окружают их, взаимодействуя с ребенком и предметами.
Малыши могут трогать и изучать реквизит — шланги, трубки, шарики разных цветов и размеров и другие предметы. При этом правил поведения на спектакле нет — ребенок может взаимодействовать с объектами, ползать по сцене или сидеть у мамы на руках.
Под Краснодаром заработал кукольный театр под открытым небом:
Театральный критик Вера Сердечная, побывавшая в бэби-театре, рассказала, что родителям тоже будет интересно на спектакле. Также она отметила высокий уровень профессионализма актеров и идею постановки:
«Я рада видеть у артистов-исполнителей все приметы грамотного бэби-спектакля: неяркая одежда, спокойные лица, готовность предложить взаимодействие с предметом или поддержать его, точное и мягкое реагирование на ситуации».
Режиссером спектакля выступил Максим Юшко. В постановке играют студенты Краснодарского государственного института культуры, а за музыку отвечает мультиинструменталист Татьяна Голоперова.
Следующие постановки театра пройдут 30 и 31 мая в 11:00 в центре «Арт-кластер» на улице Ставропольской, 216. Для посещения необходим билет как для ребенка, так и для родителя. Подробности можно уточнить у организаторов.
Как писали Юга.ру, 30 мая в Краснодар прибудет «Театральный поезд». Артисты из Севастополя покажут обновленный танцевальный спектакль «Кармен».