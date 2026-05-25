В Дагестане волонтеры впервые очистили побережье Самурского нацпарка с помощью ИИ

16 мая Фонд защитников природы сообщил, что в Самурском национальном парке в Дагестане, на побережье Каспийского моря, впервые прошел субботник с использованием искусственного интеллекта (ИИ), спутникового мониторинга и аэрофотосъемки. Уборку провел проект «Чистый берег».

Ранее методику использования ИИ при уборке мусора уже отработали на Камчатке, Ладожском озере и в Приморье. В 2026 году география расширилась до Куршской косы, «Земли леопарда» и арктических территорий. Самурский национальный парк стал еще одной новой точкой.

Нейросеть использовали для того, чтобы находить мусор, классифицировать его по типам (рыболовные сети, пластик, резина, металл, бетон, древесина) и оценивать его количество и объем. Представители «Чистого берега» отметили, что точность распознавания отходов с помощью ИИ составляет 80%, и такой показатель позволяет в четыре раза эффективнее планировать уборку.