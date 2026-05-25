В Дагестане волонтеры впервые очистили побережье Самурского нацпарка с помощью ИИ
16 мая Фонд защитников природы сообщил, что в Самурском национальном парке в Дагестане, на побережье Каспийского моря, впервые прошел субботник с использованием искусственного интеллекта (ИИ), спутникового мониторинга и аэрофотосъемки. Уборку провел проект «Чистый берег».
Ранее методику использования ИИ при уборке мусора уже отработали на Камчатке, Ладожском озере и в Приморье. В 2026 году география расширилась до Куршской косы, «Земли леопарда» и арктических территорий. Самурский национальный парк стал еще одной новой точкой.
Нейросеть использовали для того, чтобы находить мусор, классифицировать его по типам (рыболовные сети, пластик, резина, металл, бетон, древесина) и оценивать его количество и объем. Представители «Чистого берега» отметили, что точность распознавания отходов с помощью ИИ составляет 80%, и такой показатель позволяет в четыре раза эффективнее планировать уборку.
Всего в субботнике приняли участие 28 человек. Они очистили около 2 км береговой линии и собрали 20 мешков мусора, большую часть которого река Самур смыла в море во время паводков.
Руководитель проекта «Чистый берег» Роман Корчигин рассказал, что помимо уборки команда заложила основу для долгосрочного мониторинга и отобрала пробы грунта на микропластик. В дальнейшем нейросети помогут активистам точнее оценивать динамику загрязнения нацпарка.
«Ранее мы уже организовывали субботники на побережье, но использование современных технологий значительно облегчит выполнение текущих задач. В частности, это упростит мониторинг замусоренных зон и привлечение к экоакциям местных жителей и добровольцев», — подчеркнула заместитель директора по экопросвещению Дагестанского заповедника Зарипат Магомедова.
