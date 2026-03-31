«С 8 до 20, и в субботу». Дерипаска призвал к 12-часовому рабочему дню в РФ, его поддержал академик

30 марта кубанский миллиардер Олег Дерипаска в своем телеграм-канале выступил с инициативой, которая, по его мнению, поможет России преодолеть нынешний экономический кризис. Бизнесмен призвал ввести 12-часовой рабочий день и шестидневную рабочую неделю.

Дерипаска считает, что страна переживает тяжелый период трансформации — от глобальных возможностей к региональным условиям с многочисленными ограничениями. При этом, по словам миллиардера, ресурсов у России не так много, и практически единственным значимым преимуществом остается умение в трудные времена собраться и работать еще больше.

«И чем быстрее мы сами перейдем на этот новый график — с восьми до восьми, включая субботу, — тем быстрее пройдем эту трансформацию», — заявил бизнесмен.