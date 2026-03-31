«С 8 до 20, и в субботу». Дерипаска призвал к 12-часовому рабочему дню в РФ, его поддержал академик
30 марта кубанский миллиардер Олег Дерипаска в своем телеграм-канале выступил с инициативой, которая, по его мнению, поможет России преодолеть нынешний экономический кризис. Бизнесмен призвал ввести 12-часовой рабочий день и шестидневную рабочую неделю.
Дерипаска считает, что страна переживает тяжелый период трансформации — от глобальных возможностей к региональным условиям с многочисленными ограничениями. При этом, по словам миллиардера, ресурсов у России не так много, и практически единственным значимым преимуществом остается умение в трудные времена собраться и работать еще больше.
«И чем быстрее мы сами перейдем на этот новый график — с восьми до восьми, включая субботу, — тем быстрее пройдем эту трансформацию», — заявил бизнесмен.
Он отметил, что лично знает несколько десятков людей, которые начали жить по такому графику еще в 1990-е годы, и теперь, по его словам, «им будет полегче, чем остальным». Дерипаска подчеркнул, что мир изменился не только для России, и прежние методы решения задач — такие как смягчение денежно-кредитной политики и ослабление рубля — больше не работают.
В числе проблем, мешающих развитию, миллиардер назвал «разгром силовиками правовых институтов, на которых, как на фундаменте, держались инвестиции в российскую экономику».
Идею Дерипаски о шестидневной рабочей неделе поддержал экс-глава Роспотребнадзора и академик РАН Геннадий Онищенко.
«При условии, конечно же, что люди получат компенсацию и максимальные возможности для восстановления после такого продолжительного рабочего дня», — отметил он.
Как писали Юга.ру, 10 марта Forbes опубликовал новый мировой рейтинг миллиардеров. На 517-е место попал основатель компании «Базовый элемент» Олег Дерипаска. Его состояние оценивают в 7,4 млрд долларов.