Глупость, жадность или предательство? Кто и зачем убивает Telegram

Политик Александр Сафронов рассуждает, кому выгодна блокировка Telegram и почему запрет на митинги не решит проблемы чиновников. Я вместе с коллегами по краевому отделению КПРФ выступаю против блокировок цифровых платформ, потому что вижу в этом очевидное наступление на права граждан в момент, когда политические свободы уже практически уничтожены. Чиновники целенаправленно консервируют свою власть, и ограничение доступа к информации — очередной шаг в этом направлении. Их безответственность в этой ситуации становится прямой угрозой для государства. Мотивы чиновников-инициаторов блокировок очевидны: они стремятся перекрыть гражданам страны доступ к любой альтернативной информации. Ведь для них так приятно — не решать проблемы, а просто не говорить о них, как будто их не существует. Нет у граждан доступа к независимой от государства информации, нет и, например, случаев массового забоя скота в Сибири. Это в замедляемых Роскомнадзором Telegram и YouTube тысячи людей протестуют против действий чиновников и требуют объяснить, почему их скот просто режут безо всяких бумаг и документов.

А вот в государственных СМИ, в первую очередь на ТВ, ничего подобного нет. Там не покажут возмущенную женщину и убегающего от нее министра сельского хозяйства Новосибирской области, там нет кадров перекрывающих дороги селян и разгоняющей их полиции. Ну а раз нет, то у государственных чиновников и проблемы этой как бы не существует. Понимая все это, миллионы людей выступают против наступления на цифровые права — и я на их стороне. Нам всем необходим митинг, так как власти не хотят слышать людей ни в Краснодаре, ни в Москве. Когда фракции КПРФ и «Справедливой России» в Госдуме попросили правительство объяснить причины и цели блокировки Telegram, депутаты «Единой России» совместно с «оппозицией» из ЛДПР и «Новых людей» не пожелали даже обсуждать этот запрос.

КПРФ в Краснодаре подала заявку на проведение митинга против блокировки и замедления Telegram и других мессенджеров и соцсетей. Власти, как обычно, стали препятствовать проведению мероприятия. Нам предложили провести его поздним вечером на окраине города.

Безнаказанность породила у чиновников Краснодара нездоровую привычку отмахиваться от требований людей. Так, они уже десятки раз фактически запрещали проведение митинга против застройки набережной в Юбилейном микрорайоне. Мэр отказывается даже встречаться с жителями, чтобы обсудить накопившиеся проблемы. Именно поэтому мы в том числе добиваемся отставки мэра Евгения Наумова. Несмотря на то, что чиновники цинично и последовательно злоупотребляют нормами закона, мы твердо намерены провести нормальное мероприятие в городе, а не на задворках. Похоже, нас ждет блокировка всех зарубежных цифровых платформ. Блокировка Telegram — это шаг к тому, чтобы поделить цифровой рынок между несколькими монополистами, замкнутыми на государство. При этом важно понимать: полная блокировка Telegram и VPN потребует опустить цифровой занавес плотнее, чем в Китае и Иране. Мы рискуем получить в стране информационную модель Северной Кореи, но тотальная цифровая изоляция нанесет тяжелый удар по экономике всей страны.

Когда смотришь на эту странную суету, возникает вопрос: борьба с цифровыми платформами — это глупость, жадность или предательство? Telegram давно перестал быть просто средством общения. Это мощнейший инструмент распространения нашего влияния, в том числе культурного, за рубежом. Во всем мире мессенджер прочно ассоциируется с Россией. Только в немецком сегменте Telegram около половины всего общественно-политического контента контролируется медиасетью RT и эффективно транслирует позицию Москвы. Это голос России за рубежом. А информационное пространство СНГ? Неужели кто-то думает, что получится заставить жителей Грузии, Армении, Азербайджана, Казахстана и других стран установить мессенджер Max? Блокируя Telegram, государство само уходит из информационного пространства СНГ, жители которого так же, как и россияне, привыкли потреблять контент в телеграм-каналах. Но если смотреть внутрь страны, картина становится еще тревожнее. С передовой поступают сообщения от бойцов и военкоров: Telegram на ряде направлений просто незаменим. Белгородский губернатор Вячеслав Гладков прямо заявил, что замедление Telegram угрожает безопасности прифронтового региона.

При этом очевидно: деньги в этой истории играют огромную роль. Видимо, чиновники хотят создать госмонополию на информацию и наложить руку на немалую прибыль цифровых платформ. Что делает компания, приобретающая монопольное положение? Правильно: повышает цены и требует платы за то, что раньше предоставляла бесплатно. Компания VK, видимо, ожидает, что станет монополистом на российском рынке. Она уже начала тестировать взимание платы за подключение сторонних клиентов к своему почтовому сервису. Бесплатно почтой теперь можно будет пользоваться только в веб-версии или в родном приложении с рекламой. Эксперимент объясняют «безопасностью», хотя на деле это выглядит как подготовка к возможной блокировке Gmail — провайдеры уже отмечают сбои в его работе. Наверное, российский IT-гигант считает, что скоро выбирать будет не из чего, и за то, что раньше было бесплатным, можно будет требовать деньги. Это опасная игра. Выдавливание пользователей в платный сегмент и подготовка к изоляции от Google ударят по бизнесу и экономике страны в целом. Блокировка Telegram нанесет российскому бизнесу ущерб куда более серьезный, чем блокировка любых других платформ. Предприниматели годами вкладывались в телеграм-каналы, наращивали аудиторию, развивали бизнес. В конечном счете это приведет к росту цен на товары и услуги для потребителей.

О том, что бездумная и неуклюжая блокировка сетей уже сказалась и еще скажется на экономике, говорят повсюду — в том числе и в РПЦ. Священник Павел Островский напомнил, что множество семей лишились средств к существованию после блокировок популярных соцсетей. Иерей Александр Микушин призвал верующих молиться о даровании мудрости сотрудникам Роскомнадзора. А архиепископ Зеленоградский Савва, викарий Патриарха Московского и всея Руси, заявил в своем телеграм-канале, что у него нет плана переходить в мессенджер Max.