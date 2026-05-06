В Краснодаре покажут графику, вдохновленную наскальной живописью, пиктограммами и иероглифами

При их создании художница вдохновлялась наскальной живописью, пиктограммами и иероглифами. Мастер использует стилистику детского рисунка.

Краснодарский художественный музей имени Коваленко анонсировал на 7 мая открытие выставки работ Татьяны Бушман «И все это было». В экспозицию вошли 50 графических произведений.

«Ее линии уверенные и лаконичные, композиции, которые она создает, сложные и многоуровневые. В ее произведениях множество метафор, которые так увлекательно расшифровывать», — рассказали организаторы.

Выставка будет работать до 17 мая на улице Красной, 15. Стоимость билетов — 300 рублей.