«Краснодар» снова первый. Как «быки» вырвали победу в Москве и обошли «Зенит»
Спортивный обозреватель Алексей Андронов рассказывает, как тактические решения Мурада Мусаева вернули лидерство ФК «Краснодар».
Обыграв в Москве «Спартак», «быки» вернули себе первую строчку в таблице — ведь «Зенит» накануне ничего не смог поделать в столице с «Локомотивом» (0:0), да еще мог и проиграть. В решающем моменте поучаствовали два бывших игрока, связанных по карьере с «Краснодаром»: Николай Комличенко не смог забить пенальти Денису Адамову.
Мурад Мусаев в предматчевом интервью сказал, что «быки» на соперника не смотрят: у них свои пять финалов, которые надо выиграть. А там — будь что будет. Победа пришла, правда, оказалась она совершенно неоднозначной. А уж то, что исполняли в этих играх судьи (в том числе и VAR), будет обсуждаться еще очень долго.
Первый тайм игры со «Спартаком» «Краснодар» провалил. Хозяева были и быстрее, и острее, и настырнее. Счет они открыли после грубой ошибки Агкацева (отличился Мартинс), а «быки» нанесли лишь один удар в створ — с пенальти, который реализовал Сперцян.
История с одиннадцатиметровым довольно странная во всех отношениях. Во-первых, Кордоба (который и заработал угловой, и вообще «тащил на характере») Умярова толкнул. Насколько в рамках правил — вопрос. Но важнее даже не это. Мяч прокатился по руке спартаковца практически так же, как 4 дня назад по руке Оласы в игре «Краснодара» с «Балтикой». Понятно, что двух идентичных эпизодов в футболе не бывает, но они очень похожи. А решения разные: тогда пенальти назначен не был, теперь — был. Очень интересно, когда, кто и как это сможет объяснить. Экс-арбитр ФИФА Алексей Николаев признался, что и сам не понимает, что происходит:
«В «Правилах игры» (программе на «Матч ТВ») руководитель судей Милорад Мажич детально и аргументированно объяснил, что в таких эпизодах пенальти назначать не стоит. Мне тоже ближе такая трактовка момента. Но, конечно, нужна последовательность. Чем руководствуются судьи, нет у меня понимания».
Нет его ни у кого, даже у игроков. В момент назначения Никита Кривцов беседовал с игроками «Спартака», а потом рассказал, что говорил им: «Ничего не понимаю, нам такой пенальти в прошлой игре не дали».
Пенальти в ворота «Зенита», кстати, тоже оставил ощущение, которое в интернете принято описывать как WTF. Об этом после матча сказал и спартаковский защитник Джику:
«Мы видели этот пенальти, пенальти в матче с «Зенитом». Можно просто давать навесы на руки, не пытаться играть и давать за это пенальти».
Тему судейства можно обсуждать вечно, и лучше просто подождать ответов, которые наверняка появятся. Лучше поговорить о другом. Я, например, считаю, что очень многое в этом матче решило тренерское управление командой по ходу игры.
Изначально я не очень понял, почему Мусаев оставил на скамейке Боселли и снова отправил на фланг Кривцова, которому там играть не очень удобно. Тем более что «Краснодару» обязательно надо было побеждать. Уругваец, конечно, обороняется довольно слабо, и тут Кривцов сильнее, но по ходу матча стало ясно, что тренер был абсолютно прав, «придержав» Боселли на скамейке. Он вышел уже против подуставших соперников, и в итоге именно зимний новичок «Краснодара» разыграл мяч с соотечественником Гонсалесом перед победным голом Джубала.
Великолепным вышло и другое решение Мусаева — досрочно убрать с поля Сперцяна. Вообще он не был ярок и, похоже, до сих пор испытывает последствия полученной в сборной Армении травмы. Вероятнее всего, останься капитан на поле — матч бы выиграть не удалось. Но смена игровых акцентов оказалась очень кстати.
Напротив, какие-то довольно странные решения принимал Хуан Карседо. Большую часть матча его команда была лучше, и даже обидный гол с пенальти на нее никак не повлиял. Но в середине второго тайма Карседо вдруг решил поиграть без форварда. Он заменил Угальде на Солари, а «нападающим» стал Барко. За это ужасное решение «Краснодар» должен быть благодарен испанцу — игра «Спартака» развалилась, и вернуть ее обратно москвичи не смогли.
Ну и внезапный герой — Джубал. За два матча он принес «быкам» четыре очка. Но если с «Балтикой» здоровенный бразилец выходил на замену, то на этот раз допустивший чудовищную ошибку Тормена сел в запас, а Джубал вышел в основе. И снова отмечаем правильность тренерского решения. Если «Краснодар» станет-таки чемпионом — Джубал будет одним из главных героев весны!
Притом что его до этого никто особенно и не знал — в чемпионате он практически не играл, появляясь лишь в кубковых встречах.
Важность этой победы переоценить сложно. «Зенит» в последнее время откровенно скучен в игре, и что бы ни говорил Мусаев до матча, его осечка должна была южан мотивировать. Выиграть вот так, через волевую победу, да еще и на выезде против набравшего ход соперника — дорогого стоит. Признал это после матча и тренер:
«Характер — это первое, за счет чего смогли добиться победы. В первом тайме игра совсем не получалась, плохо прессинговали, давали сопернику много времени и пространства. В перерыве поговорили и показали, что нужно исправить. Дисциплинированно дождались своего шанса».
Теперь уже «Краснодар» фаворит чемпионской гонки — на итоговую победу букмекеры дают 53%. В ближайшем туре обоим претендентам играть с командами с Кавказа — «Динамо» из Махачкалы и «Ахматом» соответственно. Оба лидера — явные фавориты этих игр.
Но я все же буду настаивать на том, что последней неожиданности в турнире еще не случилось. Маловероятно, чтобы «Зенит» и «Краснодар» выиграли все оставшиеся матчи.
И теперь уже на месте «Зенита» и Сергея Семака я бы думал о себе, а не о сопернике. «Зенит» играет ужасно (относительно возможностей состава), забивает мало — и в основном с пенальти. С этим нужно что-то делать.
Ну а задача Мусаева — верно выбирать состав из ограниченных ресурсов и грамотно управлять игрой.
Все только закручивается!
Это авторский текст. Мнение автора может не совпадать с мнением редакции.