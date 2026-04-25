«Краснодар» снова первый. Как «быки» вырвали победу в Москве и обошли «Зенит»

Спортивный обозреватель Алексей Андронов рассказывает, как тактические решения Мурада Мусаева вернули лидерство ФК «Краснодар».

Обыграв в Москве «Спартак», «быки» вернули себе первую строчку в таблице — ведь «Зенит» накануне ничего не смог поделать в столице с «Локомотивом» (0:0), да еще мог и проиграть. В решающем моменте поучаствовали два бывших игрока, связанных по карьере с «Краснодаром»: Николай Комличенко не смог забить пенальти Денису Адамову.

Мурад Мусаев в предматчевом интервью сказал, что «быки» на соперника не смотрят: у них свои пять финалов, которые надо выиграть. А там — будь что будет. Победа пришла, правда, оказалась она совершенно неоднозначной. А уж то, что исполняли в этих играх судьи (в том числе и VAR), будет обсуждаться еще очень долго.

Первый тайм игры со «Спартаком» «Краснодар» провалил. Хозяева были и быстрее, и острее, и настырнее. Счет они открыли после грубой ошибки Агкацева (отличился Мартинс), а «быки» нанесли лишь один удар в створ — с пенальти, который реализовал Сперцян.

История с одиннадцатиметровым довольно странная во всех отношениях. Во-первых, Кордоба (который и заработал угловой, и вообще «тащил на характере») Умярова толкнул. Насколько в рамках правил — вопрос. Но важнее даже не это. Мяч прокатился по руке спартаковца практически так же, как 4 дня назад по руке Оласы в игре «Краснодара» с «Балтикой». Понятно, что двух идентичных эпизодов в футболе не бывает, но они очень похожи. А решения разные: тогда пенальти назначен не был, теперь — был. Очень интересно, когда, кто и как это сможет объяснить. Экс-арбитр ФИФА Алексей Николаев признался, что и сам не понимает, что происходит:

«В «Правилах игры» (программе на «Матч ТВ») руководитель судей Милорад Мажич детально и аргументированно объяснил, что в таких эпизодах пенальти назначать не стоит. Мне тоже ближе такая трактовка момента. Но, конечно, нужна последовательность. Чем руководствуются судьи, нет у меня понимания».

Нет его ни у кого, даже у игроков. В момент назначения Никита Кривцов беседовал с игроками «Спартака», а потом рассказал, что говорил им: «Ничего не понимаю, нам такой пенальти в прошлой игре не дали».

Пенальти в ворота «Зенита», кстати, тоже оставил ощущение, которое в интернете принято описывать как WTF. Об этом после матча сказал и спартаковский защитник Джику:

«Мы видели этот пенальти, пенальти в матче с «Зенитом». Можно просто давать навесы на руки, не пытаться играть и давать за это пенальти».

Тему судейства можно обсуждать вечно, и лучше просто подождать ответов, которые наверняка появятся. Лучше поговорить о другом. Я, например, считаю, что очень многое в этом матче решило тренерское управление командой по ходу игры.

Изначально я не очень понял, почему Мусаев оставил на скамейке Боселли и снова отправил на фланг Кривцова, которому там играть не очень удобно. Тем более что «Краснодару» обязательно надо было побеждать. Уругваец, конечно, обороняется довольно слабо, и тут Кривцов сильнее, но по ходу матча стало ясно, что тренер был абсолютно прав, «придержав» Боселли на скамейке. Он вышел уже против подуставших соперников, и в итоге именно зимний новичок «Краснодара» разыграл мяч с соотечественником Гонсалесом перед победным голом Джубала.