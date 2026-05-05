Стендап, электронная музыка и стихи. В краснодарском театре пройдет вечеринка, посвященная двум поэтам
В Краснодаре выступят режиссер Борис Павлович и музыкант Роман Цепелев. Они представят стендап и танцевально-театральное шоу (16+)
Краснодарский «Один театр» анонсировал на 11 мая «Программу совместных переживаний» — мероприятие, где будут совмещены стендап, музыка и поэзия.
Оно посвящено двум поэтам, а исполнителями выступят режиссер Борис Павлович и музыкант Роман Цепелев. Мероприятие будет состоять из двух частей.
Первая часть — «Красилка поэта Родионова» — вербатим-стендап Бориса Павловича о том, как он пытался написать пьесу о московском поэте Андрее Родионове, работающем в красильном цеху музыкального театра. Организаторы обещают рассказы о японской философии, исполнение стихов поэта и «немного ненормативной лексики».
Андрей Родионов — поэт и драматург, организатор литературного процесса в Москве и других городах. Он создал восемь поэтических сборников и пять пьес в стихах. Творчество Родионова наполнено злободневностью, сюжетными описаниями случаев из жизни и происшествий, связанных с маргиналами, урбанистикой и фантастическими событиями, например, встречами с инопланетянами.
Вторая часть — «Программа совместных переживаний» — театрально-танцевальное посвящение поэту Льву Рубинштейну.
Лев Рубинштейн — поэт, журналист и библиограф, классик московского концептуализма. Он разработал авторскую стилистику минимализма и создал собственный жанр — «стихи на карточках». Вместе с коллегами он устраивал перформансы в подмосковных лесах и разрушал устои позднесоветского общества.
Мероприятие состоится 11 мая в 19:00 в «Одном театре» на улице Коммунаров, 268В. Стоимость билета — от 1000 рублей. Подробности уточняйте у организаторов.
Борис Павлович — российский театральный режиссер, драматург, актер, педагог. Работал в Пушкинском театральном центре в Санкт-Петербурге, был художественным руководителем Кировского государственного «Театра на Спасской», а с 2017 года является художественным руководителем пространства «Квартира» в Санкт-Петербурге.
Павлович ставил спектакли в театрах Москвы, Санкт-Петербурга, Таллинна, Саратова, Хабаровска, Шарыпово, Алматы, Омска, Новосибирска. Также режиссер известен инклюзивными проектами: например, спектаклем «Жаль, что тебя здесь нет» и мюзиклом «Нить», в которых участвовали артисты с ментальными и физическими особенностями.
Неоднократно номинировался на премию «Золотая маска».
Роман Цепелев — музыкант, композитор театра и кино. Участвовал в международной музыкальной резиденции Red Bull Music Academy. Автор музыки к спектаклям, номинированным на премию «Золотая Маска», постановкам театра «Практика», Александринского театра и других. Выпустил три альбома под псевдонимом Illuminated Faces.
