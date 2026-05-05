Стендап, электронная музыка и стихи. В краснодарском театре пройдет вечеринка, посвященная двум поэтам

В Краснодаре выступят режиссер Борис Павлович и музыкант Роман Цепелев. Они представят стендап и танцевально-театральное шоу (16+)

Краснодарский «Один театр» анонсировал на 11 мая «Программу совместных переживаний» — мероприятие, где будут совмещены стендап, музыка и поэзия.

Оно посвящено двум поэтам, а исполнителями выступят режиссер Борис Павлович и музыкант Роман Цепелев. Мероприятие будет состоять из двух частей.

Первая часть — «Красилка поэта Родионова» — вербатим-стендап Бориса Павловича о том, как он пытался написать пьесу о московском поэте Андрее Родионове, работающем в красильном цеху музыкального театра. Организаторы обещают рассказы о японской философии, исполнение стихов поэта и «немного ненормативной лексики».

Андрей Родионов — поэт и драматург, организатор литературного процесса в Москве и других городах. Он создал восемь поэтических сборников и пять пьес в стихах. Творчество Родионова наполнено злободневностью, сюжетными описаниями случаев из жизни и происшествий, связанных с маргиналами, урбанистикой и фантастическими событиями, например, встречами с инопланетянами.