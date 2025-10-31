Военкоры и блогеры критикуют ограничения работы Telegram. Мессенджер — единственный стабильный способ связи в зоне СВО

Военные корреспонденты и блогеры выступили против блокировки и ограничения работы мессенджера Telegram. По их словам, это не избавит от преступной активности

Предыстория. 20 октября в России начались массовые сбои в работе WhatsApp* и Telegram. С перебоями столкнулись как минимум в 34 регионах, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге.



22 октября Роскомнадзор признал блокировки популярных мессенджеров на юге России. Ведомство ограничивает их работу «для противодействия преступникам». Нынешние сбои стали продолжением ограничений, начавшихся в августе 2025 года.

30 октября телеграм-канал «Два майора» заявил, что в ограничении мессенджера Telegram нет смысла. По данным сообщества, «террористы» смогут пользоваться и другими мессенджерами, о которых власти «и не слышали», а мошенники использовать сотовую связь.

Также в сообществе рассказали, что при ограничении работы Telegram затрудняется связь между мобильными огневыми группами из разных ведомств. При этом военные не смогут пользоваться государственным мессенджером Max, потому что на передовой не работают мобильные телефоны и получить СМС-подтверждение для регистрации невозможно.

30 октября военно-аналитический центр «Рыбарь» заявил, что ограничения работы Telegram — «удар по собственному населению и вооруженным силам». Журналисты проекта отметили, что мессенджер является основным средством связи для военных, а Max не обладает такой широтой функционала и аудиторией.

При этом блокировка Telegram не сможет дать гарантии того, что преступности и мошенничества станет меньше. В сообществе рассказали, что помимо российских мессенджеров «ВКонтакте» и Max, есть другие не запрещенные аналоги.

«Уже есть и Chatti, есть и Matrix, которые могут пойти (и идут) в ход. И они в защищенности не уступают Telegram. Тот же Matrix и вовсе апробировали боевики ХТШ в своем наступлении в Сирии в прошлом году», — добавили в «Рыбаре».