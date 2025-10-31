Военкоры и блогеры критикуют ограничения работы Telegram. Мессенджер — единственный стабильный способ связи в зоне СВО
Военные корреспонденты и блогеры выступили против блокировки и ограничения работы мессенджера Telegram. По их словам, это не избавит от преступной активности
Предыстория. 20 октября в России начались массовые сбои в работе WhatsApp* и Telegram. С перебоями столкнулись как минимум в 34 регионах, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге.
22 октября Роскомнадзор признал блокировки популярных мессенджеров на юге России. Ведомство ограничивает их работу «для противодействия преступникам». Нынешние сбои стали продолжением ограничений, начавшихся в августе 2025 года.
30 октября телеграм-канал «Два майора» заявил, что в ограничении мессенджера Telegram нет смысла. По данным сообщества, «террористы» смогут пользоваться и другими мессенджерами, о которых власти «и не слышали», а мошенники использовать сотовую связь.
Также в сообществе рассказали, что при ограничении работы Telegram затрудняется связь между мобильными огневыми группами из разных ведомств. При этом военные не смогут пользоваться государственным мессенджером Max, потому что на передовой не работают мобильные телефоны и получить СМС-подтверждение для регистрации невозможно.
30 октября военно-аналитический центр «Рыбарь» заявил, что ограничения работы Telegram — «удар по собственному населению и вооруженным силам». Журналисты проекта отметили, что мессенджер является основным средством связи для военных, а Max не обладает такой широтой функционала и аудиторией.
При этом блокировка Telegram не сможет дать гарантии того, что преступности и мошенничества станет меньше. В сообществе рассказали, что помимо российских мессенджеров «ВКонтакте» и Max, есть другие не запрещенные аналоги.
«Уже есть и Chatti, есть и Matrix, которые могут пойти (и идут) в ход. И они в защищенности не уступают Telegram. Тот же Matrix и вовсе апробировали боевики ХТШ в своем наступлении в Сирии в прошлом году», — добавили в «Рыбаре».
В телеграм-канале военнослужащих ВДВ «Архангел Спецназа» также подчеркнули, что закрытие мессенджера не приведет к «пропаже террористической активности». В сообществе отметили, что Max нельзя считать безопасным — он «уже мелькал в мошеннических схемах», а террористы могут купить российские сим-карты и перейти в другие мессенджеры.
При этом «Архангел Спецназа» не видит альтернативы Telegram — именно там военные осуществляют оперативную коммуникацию.
Об этом рассказали и в телеграм-канале «Позывной «Osetin»:
«Люди-то справятся без телеги, но вот в зоне проведения СВО будут проблемки, ибо телеграм является одним из первых источников взаимодействия — так легче, так быстрее, так дальше, так безопаснее».
В телеграм-канале «Пионер запаса» заявили о еще одной проблеме, которую может создать блокировка мессенджера — закрытие крупных сообществ, помогающих военным. Такие группы есть и во «ВКонтакте», но аудитория в них меньше.
Военный волонтер Дмитрий Усков в своем телеграм-канале 13 Tactical подчеркнул, что вся «боевая работа» ведется именно в этом мессенджере. По его словам, Telegram — единственный мессенджер, который работает стабильно.
«И как бы напрашивается вопрос, а в чьих интересах эти блокировки? В чьих интересах весь этот год отключается мобильный интернет, хотя мы уже и выли на луну, и писали обращения, и публично объясняли с технической точки зрения почему это бессмысленно», — добавил Усков.
Как писали Юга.ру, 30 октября в России ограничили регистрацию в Telegram и WhatsApp*. Новым пользователям больше не приходят СМС.
* — Минюст РФ признал корпорацию Meta экстремистской и запрещенной. Ей принадлежат соцсети Facebook, Instagram и мессенджер WhatsApp.