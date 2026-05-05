Нефть в море, но «курорты не пострадали»: в турбизнесе прокомментировали последствия ЧП в Туапсе
Представитель турбизнеса оценил влияние атак БПЛА и разливов нефти на курортный сезон в Туапсе
5 мая вице-президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Дмитрий Богданов в интервью с kuban.aif.ru сообщил, что, несмотря на последствия атак БПЛА и розлив нефтепродуктов, туристический сезон в Туапсе должен начаться вовремя. По его словам, «сами курорты не пострадали». Эксперт заявил, что почти 99% отелей и баз отдыха расположены за Агойским или Новомихайловским горными перевалами, а основные последствия ЧП ликвидируют в центре города.
«Глава муниципалитета пообещал, что к июню последствия ЧП будут устранены. Конечно, некоторые туристы (по предварительным оценкам, около 5-7%) могут отказаться от поездок в этот район. Если в мае и начале июня все будет приведено в порядок и первые отдыхающие увидят улучшения, доверие к региону быстро восстановится. Сейчас самое главное, чтобы власти и спасательные службы МЧС работали максимально быстро и качественно», — отметил он.
«Курортный сезон будет»:
Напомним, в апреле и начале мая Туапсинский НПЗ и морской терминал «Роснефти» четырежды подвергались атакам беспилотников. Это привело к пожарам на объектах и попаданию нефтепродуктов в реку Туапсе и акваторию Черного моря. К 5 мая в районе устья реки волонтеры собрали и вывезли более 18,5 тыс. кубометров загрязненного грунта и мазутной смеси. При этом экоактивисты продолжают фиксировать новые пятна на диких пляжах и в районе памятника природы «Мыс Кадош».
Как писали Юга.ру, Роспотребнадзор назвал воду и воздух в Туапсе соответствующими норме. Жители с этим не согласны.
Все материалы по теме: