Нефть в море, но «курорты не пострадали»: в турбизнесе прокомментировали последствия ЧП в Туапсе

Краснодарский край

Распечатать

  • © Скриншот из телеграм-канала эколога Георгия Каваносяна https://t.me/ecozhora/7671
    © Скриншот из телеграм-канала эколога Георгия Каваносяна https://t.me/ecozhora/7671

Представитель турбизнеса оценил влияние атак БПЛА и разливов нефти на курортный сезон в Туапсе

5 мая вице-президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Дмитрий Богданов в интервью с kuban.aif.ru сообщил, что, несмотря на последствия атак БПЛА и розлив нефтепродуктов, туристический сезон в Туапсе должен начаться вовремя. По его словам, «сами курорты не пострадали». Эксперт заявил, что почти 99% отелей и баз отдыха расположены за Агойским или Новомихайловским горными перевалами, а основные последствия ЧП ликвидируют в центре города.

«Глава муниципалитета пообещал, что к июню последствия ЧП будут устранены. Конечно, некоторые туристы (по предварительным оценкам, около 5-7%) могут отказаться от поездок в этот район. Если в мае и начале июня все будет приведено в порядок и первые отдыхающие увидят улучшения, доверие к региону быстро восстановится. Сейчас самое главное, чтобы власти и спасательные службы МЧС работали максимально быстро и качественно», — отметил он.

«Курортный сезон будет»:

Напомним, в апреле и начале мая Туапсинский НПЗ и морской терминал «Роснефти» четырежды подвергались атакам беспилотников. Это привело к пожарам на объектах и попаданию нефтепродуктов в реку Туапсе и акваторию Черного моря. К 5 мая в районе устья реки волонтеры собрали и вывезли более 18,5 тыс. кубометров загрязненного грунта и мазутной смеси. При этом экоактивисты продолжают фиксировать новые пятна на диких пляжах и в районе памятника природы «Мыс Кадош».

Как писали Юга.ру, Роспотребнадзор назвал воду и воздух в Туапсе соответствующими норме. Жители с этим не согласны.

Бизнес-сообщество Нефть Разлив нефти Туапсинский район Черное море Экология

Все материалы по теме:

Новости

Нефть в море, но «курорты не пострадали»: в турбизнесе прокомментировали последствия ЧП в Туапсе
90 млн рублей на дронах. В деле экс-замглавы Кубани Власова всплыли факты закупки некачественных БПЛА
Жителей Краснодарского края предупредили о перебоях со связью, банкоматами, оплатой картами и онлайн-банками с 5 по 9 мая
Ремонт на все лето: в Краснодаре с 15 мая ограничат движение по улице Командорской
Губернатор Кубани назначил нового министра ГО и ЧС . Предыдущего обвиняют в превышении полномочий
Власти Туапсе опубликовали список убежищ спустя три недели после начала атак БПЛА

Лента новостей

Как попасть в Японский сад в Краснодаре без очереди
30 апреля, 17:00
Как попасть в Японский сад в Краснодаре без очереди
5 способов от 1500 рублей
«Мазут под коврик»
Вчера, 14:04
«Мазут под коврик»
В Туапсе активисты обвинили власти в сокрытии реальных масштабов загрязнения пляжей
В Сочинском нацпарке на территории горных курортов ввели плату за посещение
Вчера, 11:43
В Сочинском нацпарке на территории горных курортов ввели плату за посещение
Туристы возмущены

Реклама на сайте