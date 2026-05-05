Нефть в море, но «курорты не пострадали»: в турбизнесе прокомментировали последствия ЧП в Туапсе

5 мая вице-президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Дмитрий Богданов в интервью с kuban.aif.ru сообщил, что, несмотря на последствия атак БПЛА и розлив нефтепродуктов, туристический сезон в Туапсе должен начаться вовремя. По его словам, «сами курорты не пострадали». Эксперт заявил, что почти 99% отелей и баз отдыха расположены за Агойским или Новомихайловским горными перевалами, а основные последствия ЧП ликвидируют в центре города.



«Глава муниципалитета пообещал, что к июню последствия ЧП будут устранены. Конечно, некоторые туристы (по предварительным оценкам, около 5-7%) могут отказаться от поездок в этот район. Если в мае и начале июня все будет приведено в порядок и первые отдыхающие увидят улучшения, доверие к региону быстро восстановится. Сейчас самое главное, чтобы власти и спасательные службы МЧС работали максимально быстро и качественно», — отметил он.