В Краснодаре пройдут акции раздельного сбора мусора. Публикуем адреса
11 и 16 мая экоцентр «Чистая среда» организует в Краснодаре акции раздельного сбора
Экоцентр «Чистая среда» сообщил, что 11 и 16 мая в разных микрорайонах Краснодара пройдут акции раздельного сбора мусора.
11 мая акция пройдет:
- в 13:00 в микрорайоне Гидростроителей на улице Игнатова, 2/1.
16 мая акция состоится:
- в 10:00 в микрорайоне Юбилейном на улице Рождественской Набережной, 15;
- в 10:30 в районе ЖК «Светлоград» между «Пятерочкой» и детским садом на улице Красных Партизан, 1М;
- в 11:00 в микрорайоне Фестивальном на улице Казбекской между домами № 12 и 14;
- в 11:30 в микрорайоне Авиагородок на футбольном поле между домами на улице Дзержинского, 64/2 и Можайского, 55;
- в 14:00 в микрорайоне Знаменском. Ориентир — конечная остановка автобуса №150а возле ЖК «Родные Просторы»;
В Ростове начали производить мебель из картона:
Список принимаемого вторсырья и другие вопросы можно уточнить в чатах районов:
Также экоцентр ищет волонтеров, которые смогут помочь координаторам сбора. Желающие могут написать в чаты своих районов.
Как писали Юга.ру, в апреле жители Краснодара пожаловались на массовую гибель черепах и рыб в Покровском озере.
Вчера, 14:04«Мазут под коврик»
В Туапсе активисты обвинили власти в сокрытии реальных масштабов загрязнения пляжей
Вчера, 11:43В Сочинском нацпарке на территории горных курортов ввели плату за посещение
Туристы возмущены