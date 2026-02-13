В РПЦ призвали молиться за Telegram

12 февраля священник Покровского кафедрального собора РПЦ и часовни Святой Татианы в Барнауле Александр Микушин на своей странице во «ВКонтакте» призвал россиян молиться за «вразумление» чиновников в связи с замедлением работы Telegram.

Он отметил, что для многих мессенджер стал не просто средством связи, но и «востребованным пространством для молитвы, душевного разговора и помощи ближнему».