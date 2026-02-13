В РПЦ призвали молиться за Telegram
Российский священник предложил молиться за «вразумление» чиновников из-за замедления Telegram
12 февраля священник Покровского кафедрального собора РПЦ и часовни Святой Татианы в Барнауле Александр Микушин на своей странице во «ВКонтакте» призвал россиян молиться за «вразумление» чиновников в связи с замедлением работы Telegram.
Он отметил, что для многих мессенджер стал не просто средством связи, но и «востребованным пространством для молитвы, душевного разговора и помощи ближнему».
В России «замедляют» Telegram:
По мнению священнослужителя, одуматься следует сотрудникам Роскомнадзора и Минцифры.
«...Господи, даруй мудрость, терпение и рассудительность сотрудникам Федеральной службы по надзору в сфере связи, а также всем труженикам Министерства цифрового развития нашего отечества. Вразуми их, Господи, во благо людей и во славу твою...Давайте просто помолимся о том, чтобы диалог в нашем обществе оставался возможным, а слово — услышанным. Если есть желание — присоединяйтесь к этой тихой молитве», — написал Микушин.
Напомним, что 10 февраля Роскомнадзор приступил к ограничению работы мессенджера Telegram.
Как писали Юга.ру, турбизнес России предупредил о крахе отрасли из-за замедления Telegram.