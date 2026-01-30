В России предложили навсегда запретить блокировку Telegram и WhatsApp*

Цель документа — внести поправки в законы «Об информации» и «О связи», чтобы ослабить общественное раздражение, вызванное ограничением цифровых прав, замедлением работы мессенджеров и «цифровыми локдаунами». По мнению авторов, граждане справедливо воспринимают блокировки как ущемление своих конституционных прав, причем регуляторы часто не объясняют их причин. В качестве примера Обухов привел замедление Telegram провайдерами, которое происходит без официальных решений.

30 января портал RTVI сообщил , что депутаты от КПРФ намерены внести в Госдуму законопроект, устанавливающий бессрочный запрет на блокировку социальных сетей и мессенджеров, включая Telegram и WhatsApp*. Инициативу подписали 17 парламентариев во главе с Сергеем Обуховым, Николаем Коломейцевым и Ниной Останиной.

Аналогичная ситуация, как указано в пояснительной записке, сложилась с WhatsApp*. Депутаты подчеркивают, что экстремистской организацией признана материнская платформа Meta, а не сам мессенджер, однако его функциональность все равно подвергается ограничениям.

«Запреты и ограничения цифровых прав граждан — это непопулярное решение для большинства граждан страны, которое ведет к прямому ухудшению качества их жизни», — отмечают в пояснительной записке.

Инициатива предлагает законодательно закрепить мораторий на блокировку платформ для рядовых пользователей и ввести в правовое поле деятельность технических исполнителей. При этом, как уточнил Обухов, надзорные органы сохранят право блокировать конкретный противоправный контент, но не сами сервисы.

По словам депутата, законопроект должен обеспечить баланс между информационной безопасностью и защитой прав граждан на свободное получение информации, гарантированных 29-й статьей Конституции.