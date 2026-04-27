Где наши 100 тысяч рублей? Почему средняя зарплата в Краснодаре не сходится с реальностью
Политик Александр Сафронов считает, что краснодарские чиновники манипулируют статистикой, занижая количество работающих ради красивых отчетов о высоких зарплатах.
Росстат удалил данные о зарплатах врачей, учителей и чиновников, а также о расходах на ЖКХ. Из системы ЕМИСС исчезли 168 таблиц, еще 115 показателей перестали обновлять. Пропали и данные 48 тысяч семей, на основе которых считали траты на продукты, лекарства и коммуналку. Вывод напрашивается сам собой: статистику прячут тогда, когда хвастаться нечем, а реальные доходы людей падают.
Чиновники Краснодарского края также идут на различные ухищрения, чтобы нарисовать радужную картину. Так, мэр Краснодара Евгений Наумов в своем отчете указал, что средняя зарплата в краевой столице составила целых 95 тыс. рублей. Заместитель губернатора Игорь Галась, присутствовавший на заседании, даже уточнил: средняя зарплата по крупным и средним предприятиям в городе достигает 98,8 тыс. рублей.
По Краснодарскому краю в 2025 году Росстат фиксирует среднюю зарплату в размере 78 028 рублей. По статистике, в здравоохранении в среднем получают 65 102 рубля, в образовании — 61 680 рублей, в сельском хозяйстве — почти 60 тыс. рублей.
Эти внушительные цифры чиновники помещают в официальные отчеты и доклады. Они создают видимость, будто жители края получают немалые суммы.
У вас может возникнуть вопрос: «Откуда чиновники берут такие цифры? Мы таких денег в своих ведомостях не видели!»
В реальности ни ваш участковый врач, ни школьный учитель не видят таких сумм, если работают на одну ставку. Конечно, за счет диких переработок и двойной нагрузки можно дотянуть до этих цифр. Но надолго ли хватит человека в таком режиме?
Особенно вопиющая ситуация у учителей. Мало того что они не получают среднюю зарплату по региону (как того требуют «майские указы» президента Путина), так еще и, чтобы заработать свои 50–60 тыс. рублей, вынуждены брать по две ставки — то есть работать вдвое больше! Мониторинг профсоюзов показал, что ни в одном регионе РФ учителя не работают на одну ставку.
Любовь к детям, плетение маскировочных сетей, некомпетентные чиновники и зарплата в 35-40 тысяч:
Как вообще формируются эти красивые цифры? Сама формула средней зарплаты — это классический случай, когда кто-то ест капусту, кто-то мясо, а в среднем все едят голубцы. Но для того, чтобы выйти на показатель в 100 тыс. рублей в Краснодаре, одной этой формулы недостаточно. В дело вступают манипуляции с данными.
Чтобы добиться такой цифры, чиновники почти в два раза занижают число работников. Сумма доходов населения по НДФЛ известна, и ее легко найти на сайте налоговых органов. Другое дело — количество работников. Городская статистика насчитывает 438 тысяч работников, а налоговики видят, что в Краснодаре 690 тысяч человек платят налоги со своей зарплаты. Для подсчета средней заработной платы берется меньшее число работников — так и получается почти 100 тыс. рублей. В реальности же средняя зарплата не превышает 60 тыс. рублей.
Зачем чиновники идут на откровенный подлог?
Многолетняя губительная экономическая политика привела к тому, что стране вновь приходится затягивать пояса. За три десятилетия так называемого рыночного эксперимента в стране так и не был создан экономический фундамент, способный безболезненно выдерживать нынешнее колоссальное геополитическое давление и санкционное истощение.
Проблемы есть. Их много. Но распределены они в нашем обществе далеко не равномерно. Как и в любой капиталистической системе, в России богатые богатеют, а бедные беднеют. Это не моральная оценка, это статистика, которую теперь, судя по всему, хотят скрывать.
Государственный аппарат сегодня ориентирован на обслуживание интересов крупного капитала. Его запросы ставятся в абсолютный приоритет по сравнению с нуждами подавляющего большинства — бюджетников, работников заводов, учителей, врачей, всех, кто живет своим трудом. Именно поэтому за четыре трудных года число долларовых миллиардеров в РФ почти удвоилось: в 2022 году их насчитывалось 82, а в 2026-м достигло рекордных 155 человек.
Что же делать государству в этой ситуации?
Можно продолжать закручивать гайки, игнорировать прозрачность избирательного процесса, уничтожать средства коммуникации между людьми (такие как Telegram), скрывать статистику — то есть делать вид, что проблемы не существует.
А можно попробовать иначе. Провести честный разговор с господствующим классом, который за четыре года заметно обогатился и вырос количественно. Перераспределить нагрузку в обществе и потребовать от сверхбогатых платить больше. Создать реальную систему прогрессивного налогообложения на сверхдоходы, как это предлагает КПРФ, и принять другие известные меры.
В январе 2026 года депутаты-коммунисты внесли законопроект, предлагающий установить ставку НДФЛ в 45% для доходов свыше 50 млн рублей в год и снизить ее до 10% для граждан с годовым доходом менее 500 тыс. рублей.
Трудящиеся поддержали государство в трудное время. С пониманием отнеслись к возникшим тяготам. Но пора и государству проявить понимание.
Властям пора начать слышать свой народ и говорить ему правду. От этого наше общество станет только крепче.
Это авторский текст. Мнение автора может не совпадать с мнением редакции.