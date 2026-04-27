Политик Александр Сафронов считает, что краснодарские чиновники манипулируют статистикой, занижая количество работающих ради красивых отчетов о высоких зарплатах.

Росстат удалил данные о зарплатах врачей, учителей и чиновников, а также о расходах на ЖКХ. Из системы ЕМИСС исчезли 168 таблиц, еще 115 показателей перестали обновлять. Пропали и данные 48 тысяч семей, на основе которых считали траты на продукты, лекарства и коммуналку. Вывод напрашивается сам собой: статистику прячут тогда, когда хвастаться нечем, а реальные доходы людей падают.

Чиновники Краснодарского края также идут на различные ухищрения, чтобы нарисовать радужную картину. Так, мэр Краснодара Евгений Наумов в своем отчете указал, что средняя зарплата в краевой столице составила целых 95 тыс. рублей. Заместитель губернатора Игорь Галась, присутствовавший на заседании, даже уточнил: средняя зарплата по крупным и средним предприятиям в городе достигает 98,8 тыс. рублей.

По Краснодарскому краю в 2025 году Росстат фиксирует среднюю зарплату в размере 78 028 рублей. По статистике, в здравоохранении в среднем получают 65 102 рубля, в образовании — 61 680 рублей, в сельском хозяйстве — почти 60 тыс. рублей.

Эти внушительные цифры чиновники помещают в официальные отчеты и доклады. Они создают видимость, будто жители края получают немалые суммы.

У вас может возникнуть вопрос: «Откуда чиновники берут такие цифры? Мы таких денег в своих ведомостях не видели!»

В реальности ни ваш участковый врач, ни школьный учитель не видят таких сумм, если работают на одну ставку. Конечно, за счет диких переработок и двойной нагрузки можно дотянуть до этих цифр. Но надолго ли хватит человека в таком режиме?

Особенно вопиющая ситуация у учителей. Мало того что они не получают среднюю зарплату по региону (как того требуют «майские указы» президента Путина), так еще и, чтобы заработать свои 50–60 тыс. рублей, вынуждены брать по две ставки — то есть работать вдвое больше! Мониторинг профсоюзов показал, что ни в одном регионе РФ учителя не работают на одну ставку.