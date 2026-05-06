В крымском Джанкое 5 человек погибли при ударе БПЛА
6 мая глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что ночью беспилотники атаковали полуостров. В результате удара по Джанкою пять человек погибли.
На месте работают профильные службы.
Атаку беспилотников вечером во вторник также отражали в Севастополе. Губернатор Михаил Развожаев сообщил о 12 сбитых БПЛА в районе Верхнесадового и Северной стороны. Гражданские объекты в городе не пострадали.
Позже глава Севастополя добавил, что весь день 6 мая в районе Северного и Южного молов, Стрелецкой, Камышовой, Карантинной, Инкерманской и Казачьей бухт, парка Победы, мыса Херсонес, Балаклавы, Ласпи, мыса Сарыч, мыса Лукулл, Качи флот будет проводить профилактические мероприятия по борьбе с ПДСС [подводные диверсионные силы и средства — прим. Юга.ру]. Запланированы стрельбы из различных видов оружия, гранатометание и реактивное бомбометание.
В ночь на 6 мая о беспилотной опасности предупреждали в Краснодарском крае и Адыгее.
Как писали Юга.ру, депутат Госдумы РФ Сергей Миронов предложил предприятиям сбивать беспилотники своими силами.