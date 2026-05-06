Аэропорт Сочи не работал больше 7 часов из-за атаки БПЛА. Задерживается 41 рейс

В аэропорту Сочи из-за вводимых ограничений на полеты задерживаются рейсы

5 мая в 14:40 в международном аэропорту Сочи ввели ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Они действовали больше семи часов — до 22:01. Экипажи восьми рейсов ушли на запасные аэродромы в Минеральные Воды, Владикавказ, Грозный. Из-за введенных накануне ограничений на полеты в международном аэропорту Сочи утром 6 мая наблюдается задержка 41 рейса.

По данным онлайн-табло, актуальным на 08:30, в статусе «задержан» числится 21 рейс на вылет: в Хургаду, Санкт-Петербург, Казань, Красноярск, Новосибирск, Пермь, Курган, Москву, Новый Уренгой, Ереван, Екатеринбург, Уфу, Самару, Нижний Новогород, Стамбул. Сложная ситуация складывается и с прибытием воздушных судов. На прилет задерживаются 20 рейсов: из Челябинска, Екатеринбурга, Перми, Новосибирска, Новокузнецка, Шарм-эль-Шейха, Москвы, Казани, Самары, Уфы, Стамбула, Нижнего Новгорода, Иваново, Орска. По статусу рейсов авиагавань рекомендует уточнять информацию у перевозчиков.