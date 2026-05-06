Аэропорт Сочи не работал больше 7 часов из-за атаки БПЛА. Задерживается 41 рейс
В аэропорту Сочи из-за вводимых ограничений на полеты задерживаются рейсы
5 мая в 14:40 в международном аэропорту Сочи ввели ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Они действовали больше семи часов — до 22:01. Экипажи восьми рейсов ушли на запасные аэродромы в Минеральные Воды, Владикавказ, Грозный.
Из-за введенных накануне ограничений на полеты в международном аэропорту Сочи утром 6 мая наблюдается задержка 41 рейса.
Читайте также:
По данным онлайн-табло, актуальным на 08:30, в статусе «задержан» числится 21 рейс на вылет: в Хургаду, Санкт-Петербург, Казань, Красноярск, Новосибирск, Пермь, Курган, Москву, Новый Уренгой, Ереван, Екатеринбург, Уфу, Самару, Нижний Новогород, Стамбул.
Сложная ситуация складывается и с прибытием воздушных судов. На прилет задерживаются 20 рейсов: из Челябинска, Екатеринбурга, Перми, Новосибирска, Новокузнецка, Шарм-эль-Шейха, Москвы, Казани, Самары, Уфы, Стамбула, Нижнего Новгорода, Иваново, Орска.
По статусу рейсов авиагавань рекомендует уточнять информацию у перевозчиков.
Как писали Юга.ру, из Краснодара, Сочи и Минвод самолеты снова будут летать в Израиль.