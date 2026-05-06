Аэропорт Сочи не работал больше 7 часов из-за атаки БПЛА. Задерживается 41 рейс

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Олега Аксёнова, Юга.ру
    © Фото Олега Аксёнова, Юга.ру

В аэропорту Сочи из-за вводимых ограничений на полеты задерживаются рейсы

5 мая в 14:40 в международном аэропорту Сочи ввели ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Они действовали больше семи часов — до 22:01. Экипажи восьми рейсов ушли на запасные аэродромы в Минеральные Воды, Владикавказ, Грозный. 

Из-за введенных накануне ограничений на полеты в международном аэропорту Сочи утром 6 мая наблюдается задержка 41 рейса.

Читайте также:

По данным онлайн-табло, актуальным на 08:30, в статусе «задержан» числится 21 рейс на вылет: в Хургаду, Санкт-Петербург, Казань, Красноярск, Новосибирск, Пермь, Курган, Москву, Новый Уренгой, Ереван, Екатеринбург, Уфу, Самару, Нижний Новогород, Стамбул.

Сложная ситуация складывается и с прибытием воздушных судов. На прилет задерживаются 20 рейсов: из Челябинска, Екатеринбурга, Перми, Новосибирска, Новокузнецка, Шарм-эль-Шейха, Москвы, Казани, Самары, Уфы, Стамбула, Нижнего Новгорода, Иваново, Орска.

По статусу рейсов авиагавань рекомендует уточнять информацию у перевозчиков. 

Как писали Юга.ру, из Краснодара, Сочи и Минвод самолеты снова будут летать в Израиль.

Авиация Аэропорты Безопасность СВО Сочи

Новости

Аэропорт Сочи не работал больше 7 часов из-за атаки БПЛА. Задерживается 41 рейс
В Краснодаре покажут графику, вдохновленную наскальной живописью, пиктограммами и иероглифами
В крымском Джанкое 5 человек погибли при ударе БПЛА
Стендап, электронная музыка и стихи. В краснодарском театре пройдет вечеринка, посвященная двум поэтам
В Краснодаре пройдут акции раздельного сбора мусора. Публикуем адреса
Нефть в море, но «курорты не пострадали»: в турбизнесе прокомментировали последствия ЧП в Туапсе

Лента новостей

Реклама на сайте