Колумбийский Дрогба из «Краснодара». Почему Джон Кордоба — сильнейший игрок РПЛ
Спортивный обозреватель Алексей Андронов рассказывает о феномене Джона Кордобы и шансах «быков» на второй титул подряд.
Внимательно наблюдаю за колумбийцем уже несколько лет — и продолжаю считать его сильнейшим на сегодняшний день игроком в РПЛ. Да, у «Зенита» есть Луис Энрике, но он ловит вдохновенное состояние отнюдь не каждую неделю. А Кордоба прямо сейчас тащит «быков» ко второму в их истории титулу.
В самой Колумбии многие сравнивают Кордобу с Дидье Дрогба. Сколько в этом правды — сказать сложно, но надо заметить, что путь в бомбардиры у него был непростым. В своем первом клубе — «Энвигадо» — Джон хоть и начал ярко, но его максимумом были шесть голов за сезон. Скромная результативность у Кордобы была довольно долго — и в Испании, и в Мексике, и в Германии. Правда, в «Майнце» Кордоба отметился победным голом в ворота «Баварии».
Летом 2017-го колумбиец перешел в «Кельн». И в первом сезоне вообще не забил в чемпионате ни разу! «Козлы» вылетели во вторую Бундеслигу, Кордоба решил остаться, и вот с этого момента начался его прорыв.
Во второй Бундеслиге Джон забил 20 мячей за 31 матч и помог клубу выиграть турнир. Стало понятно, что забивать он умеет. Колумбиец оказался, что называется, «форвардом позднего созревания». В сезоне 2019/20 он забил уже 13 мячей в Бундеслиге и впервые получил вызов в сборную Колумбии (правда, дебютирует он в ней только спустя четыре года). Короткая командировка в берлинскую «Герту» (которая, кстати, сумела заработать на трансферах Джона целых 5 млн евро) — и он попадает в главную команду своей жизни. За «Краснодар» он выступает уже пятый сезон, не так давно обошел Федора Смолова и стал лучшим бомбардиром в истории клуба.
Сейчас Кордоба в шаге от максимальной цифры по голам за сезон — как в «Краснодаре», так и в карьере вообще. В высших дивизионах он никогда не забивал больше 15 мячей. Нет сомнений, что он поедет на чемпионат мира — выиграл конкуренцию у Кассьерры, теперь играющего в «Атлетико Минейро», и тем более не всегда адекватного Джона Дурана из «Зенита».
Но сначала — до чемпионата мира — есть задача «невероятной важности». У «Краснодара» осталось, по сути, три финала в чемпионате, и если он их выиграет, то второй раз подряд станет чемпионом России. И Джон очень серьезно работает на команду — хоть и сбавил бомбардирский темп после покера в ворота «Пари НН». Но в последнем и очень непростом матче против махачкалинского «Динамо» — именно он принес «быкам» драгоценные три очка. А до этого — и мы это отмечали — порой вел себя как помощник главного тренера.
Репетиция перед «Зенитом» и Кордоба на бровке:
Учитывая уровень соперников в оставшихся играх («Акрон», немотивированное в чемпионате «Динамо» и «Оренбург»), можно не сомневаться, что свой гол Кордоба найдет. Он вообще довольно уникален для российского чемпионата — обладает всеми нужными качествами для доминирования в нем. Чем-то в этом смысле напоминает Вагнера. Кордоба — отличный атлет, при росте 188 см он хорошо играет головой, но в то же время обладает высокой скоростью и очень пластичен. Он умеет вести физическую борьбу — что в статике, что в движении. У него отличный удар. И главное — он идеально вписан в футбол «Краснодара».
Скорее всего, руководители и тренеры «быков» понимают — Кордобе скоро 33, а Эдуард Сперцян может уйти в любое трансферное окно. Так что железо действительно нужно ковать, пока горячо!
Еще одно очень ценное качество Кордобы — характер. Как и почти любой южноамериканец, он бывает склонен к позерству и симуляциям. Но в нужные моменты он всегда готов поделиться с партнерами своей уверенностью и даже силой. Например, это было в игре с «Зенитом», когда именно Джон позволил состояться голу Оласы. То есть — настоящий лидер, а не просто качественный исполнитель. Повторюсь, для меня это игрок номер 1 в российском чемпионате. Несмотря на скандальность, постоянное «задирание» соперников, два удаления в этом сезоне.
Что особенно ценно — Кордоба умеет проявлять себя именно тогда, когда кажется, что уже некому вытащить команду. Причем не только в игровых моментах: бразильские защитники ЦСКА не дадут соврать. Сейчас наш чемпионат таков, что большинство легионеров в нем составляют игроки из Южной Америки, а принципиальность их очных противостояний ни для кого не является секретом.
Судя по последней игре с махачкалинским «Динамо», победа над «Спартаком» придала «быкам» нужный импульс уверенности. Непростыми будут два матча подряд с «Динамо» (Кубок, а потом чемпионат). Игры с «Динамо» в концовке уже становятся традицией. К слову, Ролан Гусев, судя по прошлым встречам, вполне может иметь зуб на «Краснодар». В Кубке битва будет несомненной, но и поражение в чемпионате (0:3 в последнем туре прошлого сезона) вряд ли забыто.
Ну а если говорить об «Акроне» и «Оренбурге», то претендент на чемпионство эти клубы обыгрывать обязан. В любом состоянии и совершенно без разговоров. И здесь как раз очень понадобится пробивная способность Джона Кордобы. Думается, и личной мотивации ему будет хватать — все же идет на лучший результат по голам в карьере. В условиях «короткой скамейки» «Краснодара», о которой мы говорим всякий раз, судьба титула (впрочем, есть ведь и шансы на дубль!) будет зависеть буквально от каждого движения каждого футболиста на поле.
Это авторский текст. Мнение автора может не совпадать с мнением редакции.