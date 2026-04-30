Колумбийский Дрогба из «Краснодара». Почему Джон Кордоба — сильнейший игрок РПЛ

Спортивный обозреватель Алексей Андронов рассказывает о феномене Джона Кордобы и шансах «быков» на второй титул подряд.

Внимательно наблюдаю за колумбийцем уже несколько лет — и продолжаю считать его сильнейшим на сегодняшний день игроком в РПЛ. Да, у «Зенита» есть Луис Энрике, но он ловит вдохновенное состояние отнюдь не каждую неделю. А Кордоба прямо сейчас тащит «быков» ко второму в их истории титулу.

В самой Колумбии многие сравнивают Кордобу с Дидье Дрогба. Сколько в этом правды — сказать сложно, но надо заметить, что путь в бомбардиры у него был непростым. В своем первом клубе — «Энвигадо» — Джон хоть и начал ярко, но его максимумом были шесть голов за сезон. Скромная результативность у Кордобы была довольно долго — и в Испании, и в Мексике, и в Германии. Правда, в «Майнце» Кордоба отметился победным голом в ворота «Баварии».

Летом 2017-го колумбиец перешел в «Кельн». И в первом сезоне вообще не забил в чемпионате ни разу! «Козлы» вылетели во вторую Бундеслигу, Кордоба решил остаться, и вот с этого момента начался его прорыв.

Во второй Бундеслиге Джон забил 20 мячей за 31 матч и помог клубу выиграть турнир. Стало понятно, что забивать он умеет. Колумбиец оказался, что называется, «форвардом позднего созревания». В сезоне 2019/20 он забил уже 13 мячей в Бундеслиге и впервые получил вызов в сборную Колумбии (правда, дебютирует он в ней только спустя четыре года). Короткая командировка в берлинскую «Герту» (которая, кстати, сумела заработать на трансферах Джона целых 5 млн евро) — и он попадает в главную команду своей жизни. За «Краснодар» он выступает уже пятый сезон, не так давно обошел Федора Смолова и стал лучшим бомбардиром в истории клуба.

Сейчас Кордоба в шаге от максимальной цифры по голам за сезон — как в «Краснодаре», так и в карьере вообще. В высших дивизионах он никогда не забивал больше 15 мячей. Нет сомнений, что он поедет на чемпионат мира — выиграл конкуренцию у Кассьерры, теперь играющего в «Атлетико Минейро», и тем более не всегда адекватного Джона Дурана из «Зенита».

Но сначала — до чемпионата мира — есть задача «невероятной важности». У «Краснодара» осталось, по сути, три финала в чемпионате, и если он их выиграет, то второй раз подряд станет чемпионом России. И Джон очень серьезно работает на команду — хоть и сбавил бомбардирский темп после покера в ворота «Пари НН». Но в последнем и очень непростом матче против махачкалинского «Динамо» — именно он принес «быкам» драгоценные три очка. А до этого — и мы это отмечали — порой вел себя как помощник главного тренера.