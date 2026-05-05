Жителей Краснодарского края предупредили о перебоях со связью, банкоматами, оплатой картами и онлайн-банками с 5 по 9 мая
Сообщения об ограничении мобильного интернета и возможных проблемах с безналичной оплатой приходят жителям Кубани
5 мая жители Краснодарского края получили уведомления от Сбербанка, что несколько дней в регионе могут быть перебои с мобильным интернетом. Это связано с подготовкой и проведением праздничных мероприятий в честь Дня Победы.
Возможны проблемы при безналичной оплате покупок, использовании банкоматов, доступе к приложениям банков, а также при получении СМС-уведомлений с номера 900. Пользователям советуют подключиться к любой доступной сети Wi-Fi.
Минцифры расширило «белый список» сервисов, работающих без мобильного интернета:
Кроме того, все необходимые коды подтверждения операций и транзакций будут сохраняться в истории операций в приложении «Сбербанк Онлайн». Это позволит отслеживать их даже при отсутствии обычных СМС-уведомлений.
Подобные уведомления получили также жители Ставропольского края, Крыма, Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Екатеринбурга. Ограничения будут действовать до 9 мая.
Кроме того, могут возникнуть проблемы с использованием сервисов заказа такси и доставки продуктов. Юзерам рекомендуют оставлять заявки заранее.
Пользователи других сервисов пока не сообщали о подобных уведомлениях.
