Жителей Краснодарского края предупредили о перебоях со связью, банкоматами, оплатой картами и онлайн-банками с 5 по 9 мая

Сообщения об ограничении мобильного интернета и возможных проблемах с безналичной оплатой приходят жителям Кубани

5 мая жители Краснодарского края получили уведомления от Сбербанка, что несколько дней в регионе могут быть перебои с мобильным интернетом. Это связано с подготовкой и проведением праздничных мероприятий в честь Дня Победы. Возможны проблемы при безналичной оплате покупок, использовании банкоматов, доступе к приложениям банков, а также при получении СМС-уведомлений с номера 900. Пользователям советуют подключиться к любой доступной сети Wi-Fi.

Минцифры расширило «белый список» сервисов, работающих без мобильного интернета: В перечень вошли «самые популярные сайты по данным независимого измерения»

Кроме того, все необходимые коды подтверждения операций и транзакций будут сохраняться в истории операций в приложении «Сбербанк Онлайн». Это позволит отслеживать их даже при отсутствии обычных СМС-уведомлений. Подобные уведомления получили также жители Ставропольского края, Крыма, Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Екатеринбурга. Ограничения будут действовать до 9 мая. Кроме того, могут возникнуть проблемы с использованием сервисов заказа такси и доставки продуктов. Юзерам рекомендуют оставлять заявки заранее. Пользователи других сервисов пока не сообщали о подобных уведомлениях.