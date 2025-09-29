«При таком масштабе не могло обойтись без очередей и неудобств». Как прошел «Гриль! Рест! Фест!» в Краснодаре на новой событийной площадке

В Краснодаре гастрономический фестиваль на улице Обрывной совпал с Днем города. На праздник пришли тысячи людей, образовались огромные очереди и пробки. Редактор Юга.ру Мария Журавлева побывала на новой событийной площадке 27 сентября и рассказала, почему ушла с фестиваля еды голодной. В Краснодаре с 26 по 28 сентября впервые прошел гастрономический фестиваль «Гриль! Рест! Фест!», который также открыл краснодарцам новую событийную площадку на Обрывной, 137. Самым насыщенными по программе стали именно выходные, которые совпали с празднованием Дня города. Так как на Главной городской площади праздник не отмечают уже несколько лет, то гастрофест стал безальтернативным масштабным событием и собрал тысячи людей.

Огромные очереди, высокие цены, нехватка туалетов и парковок. Что на это ответили организаторы?

Днем 27 сентября на площадке было свободно, но ближе к вечеру людей стало в разы больше. Образовались очереди на входе, где охрана проверяла вещи и не пропускала людей с продуктами и водой. Пик столпотворений произошел в районе 17-18 часов, перед концертом Niletto. Вторая волна очередей случилась ближе к 20 часам — многие краснодарцы не знали, что концерт перенесли на два часа. Отстояв очередь, они попали лишь под конец выступления, а некоторые так и не дождались и уехали домой. Однако это стало лишь первым испытаением. Очереди выстроились и за уличной едой. В некоторых точках ожидание составляло больше часа. Столиков также не хватало, хотя зона фудкорта выглядела просторной. Рестораны готовили мясо, рыбу и морепродукты на гриле, жарили шашлык на мангале, предлагали фирменные бургеры, хот-доги и сэндвичи, в больших котлах готовили плов. Шашлык из свинины стоил 320-350 рублей за 100 грамм, кальмары в кляре 500 рублей за ту же граммовку, в среднем блюдо обходилось в 1500-2000 рублей, хот-доги — 500-600 рублей, бургеры — 600-900 рублей, стакан чая из самовара — 300 рублей. Алкоголь на фестивале не продавали, только в двух местах было безалкогольное пиво. В соцсетях люди также пожаловались на малое количество туалетов, возле которых скапливались большие очереди, нехватку парковок и проблемы с выездами. «Людей тыщ 50 было, мне кажется, может больше. Не хватало места, не пускали. Тротуаров нет, плитки брошенные, чуть не убились. Из хорошего — вкусно пахнет, был занятный мастер-класс по рыбе барбекю. В туалет очередь минут на 30. Сходили на гриль фест — ушли голодными. Темно, фонарей нет, парковки нет, ДПС, чтобы регулировали движение, тоже нет. Мусорок очень мало», — пишут в соцсетях.

Организаторы сообщили, что «при таком масштабе событие не могло обойтись без очередей и неудобств». При этом число людей, посетивших фестиваль, они не называют. Напомним, что в Краснодарском крае действует запрет на мероприятия на открытом пространстве, где одновременно находятся более тысячи человек. По этой причине в городе не проводят ряд мероприятий, в том числе популярный рок-фестиваль «Лестница в небо».

По словам пресс-службы, парковка, рассчитанная на 300 мест, была полностью занята участниками фестиваля, поставщиками, артистами, экстренными службами и техникой. «Для гостей мы заранее организовали транспортную логистику, продлили маршруты и сделали навигацию от остановок. В будущем обязательно усилим коммуникацию по этому вопросу, чтобы путь был еще понятнее». Также организаторы отметили, что на территории было установлено 16 биотуалетов и работал один стационарный. По их словам, люди не замечали навигацию и скапливались в одном месте. Но и эти недоработки организаторы пообещали учесть в будущем. Столпотворения на входе организаторы объяснили мерам безопасности. Работали металлоискатели, поэтому очереди были неизбежны. При этом нехватку столов в зоне фудкорта пресс-служба не прокомментировала.

Чем еще развлекали гостей фестиваля

Помимо мяса, было много музыки. Днем местные музыканты испоняли известные хиты, а по вечерам выступали приглашенные звезды. В субботу на сцену вышел певец Niletto, а в воскресенье — рок-группа «Земляне». Проходили кулинарные мастер-классы, шеф-повара прямо на сцене жарили стейки, выпекали хлеб, делились секретами готовки и угощали зрителей. Работала выставка спортивных и кастомных автомобилей, люди играли в настольный теннис и футбол, а дети расписывали фигурки на мастер-классах.

Как выглядит новая площадка на Обрывной и есть ли у нее будущее

Большая концертная сцена, спортивные площадки, детский городок с качелями и горками из дерева, зоны отдыха с лавочками. Однако все эти объекты разбросаны по разным частям территории почти в 7 га, из-за чего без людей она будет выглядеть пустовато. Одно из самых красивых и перспективных строений — крытый амфитеатр с большим проектором, деревянными лавками и мягкими сидушками, напоминающий летний кинотеатр «Аврора» в Чистяковской роще, который уже давно не работает. Возможно, здесь будут устраивать кинопоказы.

В конце площадки есть выход к реке Кубань, где оборудовали небольшой участок набережной: установили лавочки и освещение.

