В Краснодаре на улице Красной зажгли новогоднюю иллюминацию. Жители сравнили украшения Галицкого и мэрии

Краснодарский фотограф опубликовал кадры новогодней иллюминации на Александровском бульваре

З декабря фотограф Дмитрий Лобанов поделился с Юга.ру кадрами новогодней иллюминации на Александровском бульваре. На днях там зажгли украшения.

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На фотографиях видны светящиеся арки, звезды, фигурки животных (бабочки и медведи), лотосы, переливающиеся фонтанчики и многое другое. 93.RU сообщили, что иллюминация работает всю ночь. Ее включают вечером, а выключают утром с рассветом. Сейчас сотрудники исправляют недочеты с электричеством.

© Фото Дмитрия Лобанова, предоставлено Юга.ру

© Фото Дмитрия Лобанова, предоставлено Юга.ру

© Фото Дмитрия Лобанова, предоставлено Юга.ру

© Фото Дмитрия Лобанова, предоставлено Юга.ру

© Фото Дмитрия Лобанова, предоставлено Юга.ру

© Фото Дмитрия Лобанова, предоставлено Юга.ру

А это первая краснодарская новогодняя елка со светящимся «покрывалом», которую возвели над памятником Шурику и Лидочке. Она переливается зеленым, красным, синим и фиолетовым цветами.

© Фото Дмитрия Лобанова, предоставлено Юга.ру

© Фото Дмитрия Лобанова, предоставлено Юга.ру

© Фото Дмитрия Лобанова, предоставлено Юга.ру

Уже в первый день работы иллюминации на улице Красной собрались толпы людей. В соцсетях пошутили, что пока все наслаждаются украшениями, можно попробовать попасть в Японский сад. Собрали и другие комментарии: «На Красной теперь не протолкнуться». «Очень красиво. Галицкий волшебник!». «После двойного провала на Московской самое время открыть Красную». «Спасибо Галицкому, больше некому делать город красивым».

Также в соцсетях краснодарцы сравнили новогодние украшения от Галицкого и от мэрии: