В Краснодаре на улице Красной зажгли новогоднюю иллюминацию. Жители сравнили украшения Галицкого и мэрии
Краснодарский фотограф опубликовал кадры новогодней иллюминации на Александровском бульваре
З декабря фотограф Дмитрий Лобанов поделился с Юга.ру кадрами новогодней иллюминации на Александровском бульваре. На днях там зажгли украшения.
Мэрия Сочи показала, как украсят курорт к Новому году:
На фотографиях видны светящиеся арки, звезды, фигурки животных (бабочки и медведи), лотосы, переливающиеся фонтанчики и многое другое.
93.RU сообщили, что иллюминация работает всю ночь. Ее включают вечером, а выключают утром с рассветом. Сейчас сотрудники исправляют недочеты с электричеством.
А это первая краснодарская новогодняя елка со светящимся «покрывалом», которую возвели над памятником Шурику и Лидочке. Она переливается зеленым, красным, синим и фиолетовым цветами.
Уже в первый день работы иллюминации на улице Красной собрались толпы людей. В соцсетях пошутили, что пока все наслаждаются украшениями, можно попробовать попасть в Японский сад.
Собрали и другие комментарии:
«На Красной теперь не протолкнуться».
«Очень красиво. Галицкий волшебник!».
«После двойного провала на Московской самое время открыть Красную».
«Спасибо Галицкому, больше некому делать город красивым».
Также в соцсетях краснодарцы сравнили новогодние украшения от Галицкого и от мэрии:
Напомним, что первые световые конструкции и «снежинки» начали устанавливать на Александровском бульваре в конце октября. Позже специалисты собрали елку из разноцветных шаров и установили голографические звезды.
Новогоднюю иллюминацию от улицы Буденного до Гаврилова сделал инвестор, имя которого в мэрии не разрешают. По данным СМИ, это компания Сергея Галицкого.
Как писали Юга.ру, в Краснодаре установят камеры для защиты новогодней иллюминации.
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