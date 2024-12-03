В Краснодаре на улице Красной зажгли новогоднюю иллюминацию. Жители сравнили украшения Галицкого и мэрии

Краснодарский край

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  • © Фото Дмитрия Лобанова, предоставлено Юга.ру
    © Фото Дмитрия Лобанова, предоставлено Юга.ру

Краснодарский фотограф опубликовал кадры новогодней иллюминации на Александровском бульваре

З декабря фотограф Дмитрий Лобанов поделился с Юга.ру кадрами новогодней иллюминации на Александровском бульваре. На днях там зажгли украшения.

Мэрия Сочи показала, как украсят курорт к Новому году:

На фотографиях видны светящиеся арки, звезды, фигурки животных (бабочки и медведи), лотосы, переливающиеся фонтанчики и многое другое.

93.RU сообщили, что иллюминация работает всю ночь. Ее включают вечером, а выключают утром с рассветом. Сейчас сотрудники исправляют недочеты с электричеством.

  • © Фото Дмитрия Лобанова, предоставлено Юга.ру
    © Фото Дмитрия Лобанова, предоставлено Юга.ру
  • © Фото Дмитрия Лобанова, предоставлено Юга.ру
    © Фото Дмитрия Лобанова, предоставлено Юга.ру
  • © Фото Дмитрия Лобанова, предоставлено Юга.ру
    © Фото Дмитрия Лобанова, предоставлено Юга.ру
  • © Фото Дмитрия Лобанова, предоставлено Юга.ру
    © Фото Дмитрия Лобанова, предоставлено Юга.ру
  • © Фото Дмитрия Лобанова, предоставлено Юга.ру
    © Фото Дмитрия Лобанова, предоставлено Юга.ру
  • © Фото Дмитрия Лобанова, предоставлено Юга.ру
    © Фото Дмитрия Лобанова, предоставлено Юга.ру

А это первая краснодарская новогодняя елка со светящимся «покрывалом», которую возвели над памятником Шурику и Лидочке. Она переливается зеленым, красным, синим и фиолетовым цветами.

  • © Фото Дмитрия Лобанова, предоставлено Юга.ру
    © Фото Дмитрия Лобанова, предоставлено Юга.ру
  • © Фото Дмитрия Лобанова, предоставлено Юга.ру
    © Фото Дмитрия Лобанова, предоставлено Юга.ру
  • © Фото Дмитрия Лобанова, предоставлено Юга.ру
    © Фото Дмитрия Лобанова, предоставлено Юга.ру

Уже в первый день работы иллюминации на улице Красной собрались толпы людей. В соцсетях пошутили, что пока все наслаждаются украшениями, можно попробовать попасть в Японский сад.

Собрали и другие комментарии:

«На Красной теперь не протолкнуться».

«Очень красиво. Галицкий волшебник!».

«После двойного провала на Московской самое время открыть Красную».

«Спасибо Галицкому, больше некому делать город красивым».

Также в соцсетях краснодарцы сравнили новогодние украшения от Галицкого и от мэрии:

Напомним, что первые световые конструкции и «снежинки» начали устанавливать на Александровском бульваре в конце октября. Позже специалисты собрали елку из разноцветных шаров и установили голографические звезды.
 
Новогоднюю иллюминацию от улицы Буденного до Гаврилова сделал инвестор, имя которого в мэрии не разрешают. По данным СМИ, это компания Сергея Галицкого.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре установят камеры для защиты новогодней иллюминации.

Благоустройство Город Краснодар Новый год Праздники Рождество Сергей Галицкий

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