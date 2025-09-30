SMM-редактор Юга.ру Ангелина Трофименко рассуждает о том, как регулярные отключения мобильного интернета в Краснодаре влияют на жизнь горожан, бизнес и общее ощущение безопасности. Если интернет в Краснодаре отключают по вечерам, значит, это кому-нибудь нужно? Нужно же, правда? Жить в городе-миллионнике, где каждый день в 20:00 по расписанию перекрывают воздух мобильному интернету, становится сомнительно и совсем не окей. «После заката весь мир черно-розовый», — поет южнокорейский вокально-инструментальный ансамбль BLACKPINK в легендарном шлягере Shut Down. В Краснодаре после заката весь мир — изолированный и тревожный, потому что становится невозможно прочитать рабочие сообщения в телеграме или хотя бы отправить другу мем и сказать, что тебя не покусали собаки и арматурой не забили скинхеды, пока ты добираешься домой в приличные даже для подростков полдесятого. Все начиналось с нескольких раз в неделю. Связь обрубали сначала после 23:00, потом после 22:00. И вот мы здесь: каждый вечер, стоит основному потоку людей добраться из офисов домой, как Золушка роняет свою туфельку на операторов связи, и крутые смартфоны горожан за много тысяч рублей вдруг волшебным образом превращаются в тыкву.

За возвращение такси и маркетплейсов, конечно, спасибо, но все же не от всего сердца. Если вы долгое время позиционировали себя как счастливый фрилансер, который может работать с телефона из любой точки мира, то оставьте эти заигрывания. Теперь вы так же привязаны к месту работы, только теперь это не офис, а пространство, ограничивающееся пределами вашей квартиры с домашним интернетом или кофейней с бесплатным Wi-Fi. Вынужденный локдаун накрыл множество людей. Только теперь угроза не страшный и непонятный коронавирус, а риск потерять клиентов, если вдруг на проекте произойдет аврал, а вы в это время не сможете даже узнать об этом, потому что решили сходить в супермаркет, на тренировку или, о ужас, отправились вечером прогуляться туда, где нет интернета с роутеров. Моя специализация — ведение соцсетей бизнеса и блогеров. Я осознанно много лет назад связала себя с работой, которая требует внимания практически круглые сутки. Да, мы планируем посты заранее, но никто не отменял срочные правки постфактум, оперативную реакцию на комментарии или экстренные новости, которые просто появляются и никого не ждут. Клиенты платят деньги в том числе за то, чтобы им отвечали на вопросы и решали проблемы оперативно, чтобы они не ждали половину суток, пока эсэмэмщики им ответят, когда инфоповод уже протух. Подрядчики нуждаются в быстрых правках, иначе страдает вся логистика бизнес-процессов, что отрицательно сказывается на сроках и продуктивности. Клиенты не хотят слышать оправданий вроде «у меня не работал интернет» или «я вышла на вечернюю прогулку ради своего дурацкого ментального здоровья». Поэтому выбор становится между тем самым ментальным благополучием и получением дохода не размером с ветку. Кажется, все так просто: раз заблокировано большинство самых востребованных у клиентов соцсетей, то можно вести «ВКонтакте» и «Одноклассники» — кто ж нам мешает? Но почему-то никто не углубляется в такие нюансы, что там нет нужной аудитории, а набор живых лояльных подписчиков с нуля — это небыстро и недешево. Да и незаблокированные соцсети тоже ведутся, но не дают того объема, который хотят клиенты. В общем, это примерно как сказать краснодарцу: трамваи и троллейбусы мы убираем, но не переживайте, есть же маршрутки. Откровенно говоря, Telegram и заблокированно-запрещенный в РФ Instagram* — основные запросы от клиентов на ведение. Остальные соцсети чаще всего идут как дополнительные или запасные площадки. К тому же огромным стрессом становятся вечерние рабочие встречи за чашечкой делового кофе или поздние съемки, когда заведение закрывается, и сммщики могут делать контент, не мешая посетителям.

© Фото freepik, freepik.com

Если отвлечься от страданий отдельно взятого владельца микробизнеса, то мы увидим еще и парализованные сферы буквально повсюду. Например, все лето после ночных тренировок мне приходилось ходить пешком от Садового моста до района КубГТУ — место, мягко скажем, не самое приятное и безопасное для ночной прогулки. Такси простым смертным вернули, только когда Минцифры забило тревогу, а бизнес стал терять огромные деньги: только в мае-июне за 10 дней отключений эксперты насчитали 5,8 млрд рублей экономических потерь Краснодарского края.

Вопрос и к операторам сотовой связи. За что я исправно плачу каждый месяц, если услугу мне как минимум не предоставляют в полной мере, а как максимум — отрезают самую главную функцию, без которой пакет с эсэмэсками и минутами мне просто ни к чему? Как насчет сделать скидку, скажем, в 50%, если интернет недоступен половину суток? Хорошо, допустим, я очень вредная и эгоистичная особа: дело же в безопасности, а тут грех возмущаться, когда на кону такие мелочи, как деньги и возможность купить продукты в обычном, не сетевом магазине. Но беспилотники продолжают падать.

В канале краевого оперштаба только за последнюю неделю можно насчитать восемь постов об атаках БПЛА в регионе: на Афипский НПЗ, недалеко от крупного предприятия в Белореченском районе, в Славянском, Калининском, Темрюкском районах, в Каневском районе, где загорелась электростанция, а еще об 11 пострадавших в Новороссийске и двух в Туапсе.

Военный эксперт Дмитрий Корнев отмечал, что дроны с огромной вероятностью работают автономно, а отключение связи — это скорее «запасной вариант на всякий пожарный», незначительное усложнение задачи для оператора БПЛА, но не панацея, которая могла бы остановить атаку. Подробнее о том, почему так, Юга.ру рассказывали в этой статье.

«Россияне, естественно, испытывают неудобство от веерных отключений интернета в регионах, но ощущения дискомфорта смягчаются несколькими факторами: во-первых, на это невозможно повлиять, во-вторых, проблема носит скорее временный характер, в-третьих, люди исходят из того, что это меры вынужденные и связаны с вопросами безопасности», — говорил в «Ведомостях» политолог Алексей Макаркин. «Раз так, то это [отсутствие мобильного интернета] не воспринимается как что-то драматическое с точки зрения отсутствия благ», — продолжал эксперт. Давайте на секунду представим, что все согласны, никому регулярный ночной шатдаун не мешает. А есть ли какая-то гарантия, что по вечерам не станут отключать вообще весь интернет, а не только мобильный? Или, к примеру, не будут отключать его по выходным, как на днях предложили в Госдуме. Или вообще однажды не проснутся и не решат отключить его навсегда, оставив только интранет с отечественными сервисами и разрешенными сайтами вроде кулинарных рецептов и госпорталов. Ну а что, в Китае и Северной Корее же люди как-то живут — и ничего (чего). Говорят, надо потерпеть. Без сроков и дедлайнов, правда: просто потерпеть, не может же это длиться вечно. Не может же, правда?