Экономика Кубани могла потерять 5,8 млрд рублей из-за отключений мобильного интернета в мае и июне — эксперты

Адыгея, Краснодарский край, Северная Осетия, Ставропольский край, Ростовская область

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  • © фото katemangostar, сайт freepik.com
    © фото katemangostar, сайт freepik.com

Эксперты рассказали, какой экономический ущерб могут нести регионы из-за отключений мобильного интернета

По данным фонда «Общество защиты интернета», экономические потери от отключений мобильного интернета в Краснодарском крае могут составлять 5,8 млрд рублей. Эта оценка выявлена с учетом статистики проекта «На связи», по данным которого в мае и июне в Краснодарском крае мобильный интернет отключали 10 дней. 

Для расчета эксперты использовали методологию, предложенную Институтом Брукингса. Она связывает экономические потери с долей цифровой экономики в валовом внутреннем продукте. 

В методе также использовали региональный индекс развития цифровой экономики. Он основан на данных Росстата за 2023 год и показывает уровень использования цифровых технологий в экономике и социальной сфере определенного субъекта. Индекс позволил выявить более достоверную картину, учитывающую цифровое неравенство между регионами страны. 

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Фонд представил данные экономических потерь для всех регионов. Например, Ростовская область могла потерять 6,6 млрд рублей за 20 дней без мобильного интернета, Астраханская — 1,7 млрд рублей за 17 дней, Ставропольский край — 862,2 млн рублей за 5 дней, Адыгея — 136,9 млн рублей за 3 дня, Северная Осетия — 193,4 млн рублей за 4 дня.

«Общество защиты интернета» подчеркивает, что расчеты являются оценочными и могут не отражать полную статистику экономических последствий. Например, данные не учитывают долгосрочные эффекты, потерю инвестиционной привлекательности и ущерб для репутации.

Как писали Юга.ру, оперштаб Краснодарского края объяснил, почему в регионе стал пропадать мобильный интернет.

Адыгея Интернет Краснодар Мобильная связь Ростов-на-Дону Связь Ставрополь Статистика Экономика

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