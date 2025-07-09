Экономика Кубани могла потерять 5,8 млрд рублей из-за отключений мобильного интернета в мае и июне — эксперты

По данным фонда «Общество защиты интернета», экономические потери от отключений мобильного интернета в Краснодарском крае могут составлять 5,8 млрд рублей. Эта оценка выявлена с учетом статистики проекта «На связи», по данным которого в мае и июне в Краснодарском крае мобильный интернет отключали 10 дней.

Для расчета эксперты использовали методологию, предложенную Институтом Брукингса. Она связывает экономические потери с долей цифровой экономики в валовом внутреннем продукте.

В методе также использовали региональный индекс развития цифровой экономики. Он основан на данных Росстата за 2023 год и показывает уровень использования цифровых технологий в экономике и социальной сфере определенного субъекта. Индекс позволил выявить более достоверную картину, учитывающую цифровое неравенство между регионами страны.