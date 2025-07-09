Экономика Кубани могла потерять 5,8 млрд рублей из-за отключений мобильного интернета в мае и июне — эксперты
Эксперты рассказали, какой экономический ущерб могут нести регионы из-за отключений мобильного интернета
По данным фонда «Общество защиты интернета», экономические потери от отключений мобильного интернета в Краснодарском крае могут составлять 5,8 млрд рублей. Эта оценка выявлена с учетом статистики проекта «На связи», по данным которого в мае и июне в Краснодарском крае мобильный интернет отключали 10 дней.
Для расчета эксперты использовали методологию, предложенную Институтом Брукингса. Она связывает экономические потери с долей цифровой экономики в валовом внутреннем продукте.
В методе также использовали региональный индекс развития цифровой экономики. Он основан на данных Росстата за 2023 год и показывает уровень использования цифровых технологий в экономике и социальной сфере определенного субъекта. Индекс позволил выявить более достоверную картину, учитывающую цифровое неравенство между регионами страны.
Фонд представил данные экономических потерь для всех регионов. Например, Ростовская область могла потерять 6,6 млрд рублей за 20 дней без мобильного интернета, Астраханская — 1,7 млрд рублей за 17 дней, Ставропольский край — 862,2 млн рублей за 5 дней, Адыгея — 136,9 млн рублей за 3 дня, Северная Осетия — 193,4 млн рублей за 4 дня.
«Общество защиты интернета» подчеркивает, что расчеты являются оценочными и могут не отражать полную статистику экономических последствий. Например, данные не учитывают долгосрочные эффекты, потерю инвестиционной привлекательности и ущерб для репутации.
Как писали Юга.ру, оперштаб Краснодарского края объяснил, почему в регионе стал пропадать мобильный интернет.