Если у нашего города есть мэрия — значит это кому-нибудь нужно. И если не местному населению, то уж точно газете «Краснодарские известия», рупору мудрости городских чиновников. Именно в ее недрах на прошлой неделе родился цифровой голем, способный потеснить добрую часть кубанских акул пера и барабулек клавиатуры.

Главред «Краснодарских известий» Владимир Вербицкий — неутомимый денди от региональной журналистики — выкатил на обозрение изумленной публики диво дивное: номер, полностью написанный алгоритмами нейросетей, — первый в истории российских газет! Инновации! Тренды! Наконец-то и в Краснодаре запахло будущим — вперемешку с рисовой соломой!

Однако косплей Кремниевой долины среди казаков и подсолнухов способен открыть ящик Пандоры, на дне которого вместе с надеждой может оказаться и вся редакция «Краснодарских известий». Стоит лишь проницательному аппаратчику ознакомиться с новым номером, как его неизбежно осенит: нейросеть для краснодарской (и не только!) власти — это не просто модный гаджет на витрине прогресса, о нет — это мечта! Грааль чиновника, философский камень бюрократии! Идеальный, безупречный, стерильный инструмент для окончательного решения вечной проблемы — проблемы назойливого, неудобного, вечно чего-то требующего человеческого присутствия.

Представьте себе блаженство власть предержащих: никаких больше журналюг с их неудобными вопросами, попытками копнуть глубже дозволенного, намеками на какую-то там общественную пользу или, прости Господи, правду. Никаких больше этих вечно ноющих интеллигентов с их комплексами, амбициями и дурацкой привычкой иметь собственное мнение! Такой журналист — не работник, а сплошная проблема, гноящаяся рана на гладком теле отчетности!

И вот — искусственный интеллект! Какая находка! Он не задаст лишнего вопроса на пресс-конференции. Не будет копаться в тендерной документации. Не напишет язвительный фельетон. Не уйдет в запой перед сдачей номера. Он — идеальный исполнитель! Чистый код, воплощенная лояльность!