Гладко, мертво, безопасно. Почему (кубанских) журналистов уже давно заменили нейросети
Редактор Юга.ру Денис Куренов размышляет о номере «Краснодарских известий», полностью созданном алгоритмами нейросетей.
Если у нашего города есть мэрия — значит это кому-нибудь нужно. И если не местному населению, то уж точно газете «Краснодарские известия», рупору мудрости городских чиновников. Именно в ее недрах на прошлой неделе родился цифровой голем, способный потеснить добрую часть кубанских акул пера и барабулек клавиатуры.
Главред «Краснодарских известий» Владимир Вербицкий — неутомимый денди от региональной журналистики — выкатил на обозрение изумленной публики диво дивное: номер, полностью написанный алгоритмами нейросетей, — первый в истории российских газет! Инновации! Тренды! Наконец-то и в Краснодаре запахло будущим — вперемешку с рисовой соломой!
Однако косплей Кремниевой долины среди казаков и подсолнухов способен открыть ящик Пандоры, на дне которого вместе с надеждой может оказаться и вся редакция «Краснодарских известий». Стоит лишь проницательному аппаратчику ознакомиться с новым номером, как его неизбежно осенит: нейросеть для краснодарской (и не только!) власти — это не просто модный гаджет на витрине прогресса, о нет — это мечта! Грааль чиновника, философский камень бюрократии! Идеальный, безупречный, стерильный инструмент для окончательного решения вечной проблемы — проблемы назойливого, неудобного, вечно чего-то требующего человеческого присутствия.
Представьте себе блаженство власть предержащих: никаких больше журналюг с их неудобными вопросами, попытками копнуть глубже дозволенного, намеками на какую-то там общественную пользу или, прости Господи, правду. Никаких больше этих вечно ноющих интеллигентов с их комплексами, амбициями и дурацкой привычкой иметь собственное мнение! Такой журналист — не работник, а сплошная проблема, гноящаяся рана на гладком теле отчетности!
И вот — искусственный интеллект! Какая находка! Он не задаст лишнего вопроса на пресс-конференции. Не будет копаться в тендерной документации. Не напишет язвительный фельетон. Не уйдет в запой перед сдачей номера. Он — идеальный исполнитель! Чистый код, воплощенная лояльность!
Больше не придется тратить драгоценное административное время на эту унизительную процедуру — дрессировку двуногих белковых. Не будет унылых летучек, на которых им придется вбивать в головы правильные формулировки, нужные акценты, единственно верную точку зрения. Не нужно следить за каждым их словом, за каждой запятой, чтобы, не дай бог, не ляпнули лишнего, не дискредитировали армию, не процитировали иноагентов или просто не выставили начальство в невыгодном свете.
Не нужно больше терпеть их капризы или завуалированные намеки на совесть. И главное — какая экономия бюджета — им не надо платить! Наконец-то в городе построят ливневки и десятки недостающих школ и детских садов.
Но запущенный механизм цифровой оптимизации обладает собственной, безжалостной логикой. Если бездушный, но кристально послушный алгоритм способен заменить уважаемого кубанского журналиста, то почему бы ему не заменить и тех, кого он так старательно, подобострастно обслуживает? Я имею в виду местных политиков, этих неутомимых слуг народа, которых тоже приходится постоянно муштровать, обучать дежурным словам, отрепетированным жестам, процентам в голосованиях и, конечно, освоению бюджета (хотя с этим многие справляются и без инструкций). Никаких больше скандалов с незадекларированной недвижимостью, никаких пьяных ДТП, никаких идиотских ответов на встречах с населением — только чистая, предсказуемая, безупречно лояльная нейродума во главе с нейромэром! Промты, само собой, спустят напрямую из Кремля.
А что, если эксперимент Вербицкого и «Краснодарских известий» — не дань моде, а призыв еще раз посмотреть в зеркало, которое уже много лет читает нам приговор? Приговор эпохе, где критическое мышление — атавизм, где смелость — диагноз, а конформизм — единственная стратегия выживания. Симптом мира, где живое, колючее, неудобное слово заменяется гладким, безопасным, но мертвым суррогатом. Искусственный интеллект здесь — не прорыв, а идеальный инструмент для тиражирования несвободы, дрессированный холуй для власти, которой нужны не думающие журналисты, а послушные люди-алгоритмы. Они не зададут лишних вопросов. Они не напишут ничего неудобного. Они идеальны. Как и мир, который они описывают.
P.S.: Промт для идеального кубанского журналиста.
- Стиль. Безупречно выхолощенный, казенно-оптимистичный. Представь себе доклад чиновника средней руки, пересказанный старательным, но абсолютно не способным на эмпатию восьмиклассником.
- Освещение событий. Проблемы? Их нет. Есть «временные трудности», которые вот-вот будут «успешно преодолены» благодаря «своевременно принятым мерам». Достижения? Они повсюду! Даже открытие новой остановки — чем не повод?
- Язык. Максимально обезличенный. Используй утвержденный набор канцеляризмов и благостных эпитетов («динамично развивается», «значимый вклад», «светлое будущее», «комфортная городская среда» и т.д.). Избегай живых глаголов, сложных конструкций и любых намеков на индивидуальный стиль. Текст должен быть похож на идеально отполированный надгробный камень — гладкий, холодный, бездушный.
- Цель. Создать иллюзию стабильности, процветания и всеобщего одобрения. Читатель должен испытать легкую скуку и чувство глубокого удовлетворения от того, что все под контролем и ничего по-настоящему не происходит. Ни одна живая мысль не проскочит, ни одно сомнение не зародится. Спи.
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