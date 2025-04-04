В Краснодаре вышла первая российская газета, полностью созданная искусственным интеллектом
Газета «Краснодарские известия» выпустила номер, который написала нейросеть
1 апреля газета «Краснодарские известия» сообщила, что выпустила специальный номер, который полностью создал искусственный интеллект (ИИ). Для создания картинок и текстов редакция использовала нейросети Sora Al, GigaChat, Midjourney, Reve, Kandinsky, GPT-4o, YandexGPT, Rytr, AI Search.
Работа над спецвыпуском длилась всего три дня. Перед этим через ИИ пришлось пропустить десятки текстов журналистов, чтобы нейросеть адаптировалась к стилю газеты. При этом команда издания вручную проверяла факты, указанные нейросетью. Однако гонорары журналисты за этот номер не получили.
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