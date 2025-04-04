В Краснодаре вышла первая российская газета, полностью созданная искусственным интеллектом

Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Скриншот обложки газеты «Краснодарские известия»
    © Скриншот обложки газеты «Краснодарские известия»

Газета «Краснодарские известия» выпустила номер, который написала нейросеть

1 апреля газета «Краснодарские известия» сообщила, что выпустила специальный номер, который полностью создал искусственный интеллект (ИИ). Для создания картинок и текстов редакция использовала нейросети Sora Al, GigaChat, Midjourney, Reve, Kandinsky, GPT-4o, YandexGPT, Rytr, AI Search.

Работа над спецвыпуском длилась всего три дня. Перед этим через ИИ пришлось пропустить десятки текстов журналистов, чтобы нейросеть адаптировалась к стилю газеты. При этом команда издания вручную проверяла факты, указанные нейросетью. Однако гонорары журналисты за этот номер не получили.

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Среди материалов номера — статья, созданная из отчета главы Краснодара Евгения Наумова за 2024 год.

Как рассказал главный редактор «Краснодарских известий» Владимир Вербицкий, теперь еженедельно в издании будет выходить минимум одна полоса, сгенерированная ИИ.

Как писали Юга.ру, в Сочи и Анапе искусственный интеллект будет отслеживать езду без прав.

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В Краснодаре вышла первая российская газета, полностью созданная искусственным интеллектом
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