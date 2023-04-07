В Кисловодске планируют установить 11 скульптур Чебурашки

Администрация Кисловодска опубликовала тендер на закупку 12 скульптур, которые, по предварительным расчетам, обойдутся примерно в 6 млн рублей.

В общую закупку входит памятник для горы «Кольцо» примерно за 2,8 млн рублей. А 11 скульптур Чебурашки будут стоить около 3,3 млн рублей. В документе с ценами одного из них оценивают в 1,7 млн рублей. Остальные 10 стоят одинаково, примерно по 159 тыс. рублей.

В администрации Кисловодска сообщили, что этот проект «станет очередным объектом туристической привлекательности»:

«Считаем такие траты оправданными. Только это не траты бюджета города, а средства курортного сбора. Курортный сбор можно использовать только для благоустройства объектов туристической инфраструктуры».



Сейчас в Кисловодске проводят экскурсии по местам съёмок. Одну из улиц стали называть Чебурашкинской, а мэр города предложил организовать квест с поиском скульптур сказочного персонажа.



Как сообщали ранее Юга.ру, за время проката с 1 по 17 января фильм «Чебурашка» заработал на Кубани более 208 млн рублей.