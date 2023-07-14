На Кавминводах снова заговорили о трассе между Кисловодском и Адлером. Дорогу хотят внести в мастер-план

Мэр Кисловодска рассказал о судьбе проекта дороги от Кавминвод до Адлера

На сайте мэрии Кисловодска опубликовали новость о планах внести дорогу между Кавказскими Минеральными Водами и Адлером в мастер-план развития КМВ. «Внесение в мастер-план развития региона Кавминвод новой дорожной магистрали, которая соединит горнолыжные, морские и бальнеокурорты юга страны, пройдет после согласования проекта краевым и федеральным правительством», — приводит пресс-служба слова главы города. Сроков Евгений Моисеев не назвал. Напомним, идея соединить прямой автомобильной дорогой курорты Северного Кавказа и Краснодарского края появилась в 2016 году. Тогда власти Ставрополья заявили, что рассматривают проект трассы между Кисловодском и Сочи. На тот момент большая часть трассы существовала. Ее требовалось расширить и продлить на 95 км. Проект оценивали в 65 млрд рублей.

Предполагаемый маршрут дороги из Кисловодска в Адлер © Графика сервиса «Яндекс.Карты»

В 2020 году губернатор Ставропольского края заявлял, что несмотря на согласие регионов и найденных инвесторов, препятствием при строительстве стали экологические вопросы. Часть дороги — около 14 км — приходится на Кавказский биосферный заповедник.

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