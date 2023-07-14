На Кавминводах снова заговорили о трассе между Кисловодском и Адлером. Дорогу хотят внести в мастер-план
Мэр Кисловодска рассказал о судьбе проекта дороги от Кавминвод до Адлера
На сайте мэрии Кисловодска опубликовали новость о планах внести дорогу между Кавказскими Минеральными Водами и Адлером в мастер-план развития КМВ.
«Внесение в мастер-план развития региона Кавминвод новой дорожной магистрали, которая соединит горнолыжные, морские и бальнеокурорты юга страны, пройдет после согласования проекта краевым и федеральным правительством», — приводит пресс-служба слова главы города.
Сроков Евгений Моисеев не назвал.
Напомним, идея соединить прямой автомобильной дорогой курорты Северного Кавказа и Краснодарского края появилась в 2016 году. Тогда власти Ставрополья заявили, что рассматривают проект трассы между Кисловодском и Сочи. На тот момент большая часть трассы существовала. Ее требовалось расширить и продлить на 95 км. Проект оценивали в 65 млрд рублей.
В 2020 году губернатор Ставропольского края заявлял, что несмотря на согласие регионов и найденных инвесторов, препятствием при строительстве стали экологические вопросы. Часть дороги — около 14 км — приходится на Кавказский биосферный заповедник.
В августе 2021 года предварительный план строительства трассы президенту России Владимиру Путину представил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. Из новинок — стоимость реализации проекта выросла с 65 до 91-97 млрд рублей.
В мае 2022 года Правительство России утвердило стратегию социально-экономического развития Северного Кавказа до 2030 года. В нем одним из приоритетных пунктов развития транспортной системы региона назвали «строительство автомобильной дороги, соединяющей Северо-Кавказский и Черноморский туристические кластеры».