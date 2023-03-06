Наша планета огромная и разнообразная, и миллионы людей готовы тратить время и деньги, чтобы хоть немного познать её. Но если Европа и Азия более или менее доступны, то что насчёт Антарктиды? Возможно, кого-то удивит, что добраться туда могут не только ученые. Журналистка Юга.ру Иолина Грибкова встретилась с Илиной Коваленко, которая недавно вернулась из экспедиции по ледяному континенту. «Пока свербит в одном месте» Илина родилась в Новороссийске. В 2012-м переехала в Краснодар. В день её 25-летия зародилась традиция — каждый день рождения отмечать в новом месте, в новой стране. И если сначала выезжала за границу только раз в год на праздник, то со временем путешествия так увлекли, что она успевала посещать до девяти стран за 12 месяцев. Жизнь Илины потихоньку подстроилась под график путешествий. «Когда начинаешь активно путешествовать по миру, легкодоступные места, такие как соседние Грузия, Армения, Баку, Турция, постепенно заканчиваются. Поэтому я для себя решила, что побывать в Европе ещё успею, оставлю её на пенсию, когда будет меньше физических возможностей и свободы ввиду наличия семьи и детей. А пока молодая и «налегке», буду ездить по закоулкам нашей планеты», — объяснила Илина. Девушка целенаправленно стала выбирать труднодоступные и дорогие места. Так с ней приключились Япония, Австралия, село Оймякон в Якутии (один из «Полюсов холода», наиболее суровое место на Земле с абсолютным температурным минимумом −67,7°C), полярный архипелаг Шпицберген, Шантарские острова. В итоге Антарктида стала последним континентом, где она ещё не побывала. Туризм в Антарктиде начался с морских круизов в 1960-х, в том числе — на частных яхтах. Авиаперелёты стартовали в 1970-х. Туристический сезон в Антарктиде проходит во время лета в Южном полушарии — с ноября по март. В сезон 1999/2000 годов Антарктиду посетило более 14 тыс. туристов, в 2009/2010 годах — почти 40 тыс. человек. Первые робкие мысли о путешествии в эту часть света посетили Илину четыре года назад. Она понимала, что это очень дорого и сложно, поэтому просто читала, смотрела и хотела. Потом решила узнать, сколько всё же стоит такое удовольствие. Цены варьировались от 400 тыс. до 1,5 млн рублей.

© Фото Джорджа Елисеева

© Фото Джорджа Елисеева

© Фото Джорджа Елисеева

Пройденный психологический барьер В 2020 году Илина вплотную подошла к мысли отправиться в Антарктиду. Тогда она уже побывала в Японии и Австралии, переступив психологический барьер стоимости — теперь она была морально готова купить дорогую путёвку. «Я рассматривала круизные туры. Некоторые из них продают, используя для привлечения имя Фёдора Конюхова, что всемирно известный путешественник будет на борту, и с ним можно пообщаться. Я читала его книги и встречалась с путешественниками, которые знают его лично. Про Фёдора Конюхова нельзя сказать, что он компанейский человек, который с удовольствием будет общаться с сотней туристов. У меня не было доверия к таким компаниям. Но не поехала по другой причине — случилась пандемия, и закрыли границы», — продолжает свой рассказ Илина. В течение 2021 года она продолжала мечтать — создавала карты желаний, в презентации о себе включала слайды со своим замыслом посетить шестой континент. Так или иначе, Антарктида была в её голове и сердце.

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Летом того же года локдаун отменил поездку в Исландию. Зато девушка узнала о компании «Морская практика», которая обучает и организовывает учебные плавания в высоких широтах Арктики и Антарктики самым старинным и экологически чистым способом — под парусом. «В 2022 году, когда упал доллар, ввиду чего поездка стала стоить на 30% дешевле, я уже рассматривала не круизы а-ля «Пообщайся с Конюховым», а полное сумасшествие на паруснике! Было страшно, переживала. Но это и тянуло ещё больше, как бабочку на огонь», — вспоминает Илина. «Из 15 туристов прикачались все, кроме меня» Тур на 18 дней с 26 декабря 2022 года по 13 января 2023-го стоил в 10 тыс. долларов по летнему курсу примерно 62 рубля. Дополнительно был оплачен перелёт до Аргентины и обратно. Путь лежал через Сочи, Москву, Сан-Паулу и Буэнос-Айрес до Ушуайи — город на юге Аргентины на острове Огненная Земля, самый южный в мире. 50 часов полёта — и Илина на месте. Потом долгожданная 18-дневная экспедиция в Антарктиду.

© Фото Джорджа Елисеева

© Фото Джорджа Елисеева

© Фото Джорджа Елисеева

© Фото Джорджа Елисеева

Перед поездкой все туристы заполняли две карты. Одна пищевая, чтобы кок понимал, как их кормить (трёхразовое питание включено в стоимость). Вторая карта о здоровье — кто чем болеет. Особых навыков от туристов не требовалось. В первый день плавания экипаж объяснил технику безопасности, научили надевать спасательный жилет и страховочную обвязку, рассказали, как действовать при пожаре или затоплении судна. Впереди ждал пролив Дрейка — это самый широкий пролив на географической карте, соединяющий южные части Атлантического и Тихого океанов. Антарктида не принадлежит ни одному из государств, там разрешена только научная деятельность. Тем не менее, Великобритания, Норвегия, Австралия, Франция, Новая Зеландия, Чили и Аргентина имеют претензии на суверенитет над различными территориями в южном полярном регионе Земли. Считается одним из самых опасных участков в мировом океане с незатихающими штормами. Он стал настоящим межконтинентальным испытанием. Пролив обыкновенно всех встречает качкой. По морским меркам она была не сильной, но значительную часть дня и ночи участники экспедиции проводили в лёжке в каютах под воздействием «Драмины» — лекарства от симптомов вестибулярных нарушений. Первые дни перехода они учились держать баланс в движении, перемещаясь короткими перебежками от стенки к стенке. Главное правило — минимум три точки опоры. В жертву пришлось принести стеклянный чайник — его не успели закрепить хомутами к стене. На столы во время трапезы всегда укладывали специальные прорезиненные салфетки, чтобы посуда не соскальзывала на пол. По словам Илины, было сложно привыкать к полу, который постоянно уходит из под ног. У большинства (кроме, конечно, экипажа) основной маршрут в первые дни был от гальюна до каюты. «Нужно отдать дань Дрейку», — шутили между собой участники экспедиции, выжимая из себя то, что заботливо приготовил им кок. Они все находились в полубредовом состоянии от пересыпания, так как по много часов просто не могли подняться с кровати.

© Фото ДжорджаЕлисеева

© Фото Джорджа Елисеева

© Фото Джорджа Елисеева

«Качка стала для меня большой проблемой. Поэтому летом я запланировала посетить Гренландию с «Морской практикой». Мне хочется себя перепроверить, действительно ли отношусь к тем 5% людей, которые не прикачиваются [адаптируются — прим. Юга.ру]. Нас было 15 туристов, прикачались все, кроме меня», — добавила Илина. По словам девушки, обычно люди приспосабливаются к третьему дню в море. Ей же всё путешествие было так плохо, что она сутками ничего не могла есть и почти ничего не пила. Часть команды, часть корабля Двухмачтовую парусную шхуну ледового класса Amazone построили в 1963 году, она была рыболовецким судном в Северном море. В 1993-м её переоборудовали в парусник для регулярных чартерных рейсов.

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Люди размещаются в двухместных каютах, мужчины и женщины — раздельно. Каждая каюта оборудована раковиной с холодной и горячей водой. В общем пользовании пять душей и туалетов и просторная общая комната для собраний и мероприятий. Поскольку судно вело научную экспедицию, Илина и другие туристы плыли в Антарктиду как практиканты и непосредственно участвовали в жизни экипажа. Каждый был частью команды и частью корабля. У всех были свои обязанности, судоводительские и хозяйственные вахты — не исключение. Жизнь на шхуне подчинена расписанию. Команды капитана и инструкторов — обязательны к исполнению. Не очаровываться, чтобы не разочаровываться «В 2010-х я собиралась ехать на греческий остров Крит. Тогда уже снимали «Орёл и решка». Посмотрела не только эту передачу, но и остальные о Крите. Составила план мест, где хочу побывать. На выходе я получила лёгкое разочарование, потому что я увидела вживую все то, что перед этим посмотрела по телевизору», — вспоминает Илина.

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По её словам, одна картинка не отличалась от другой — не было вау-эффекта, переживаний, волнений. С тех пор она ничего не ожидает от путешествий — не очаровывается, чтобы не разочаровываться. Если Илина хочет посетить какую-то страну, она просто покупает тур, даже не читая программу. Отправляясь в Антарктиду, она не ставила задач и целей, не строила ожиданий. «Просто понимала, что с моей любовью к природе это будет кайф для глаз, много часов наедине с собой на «подумать» и «полюбоваться». И всего этого было с горкой», — добавила наша героиня.

© Фото Джорджа Елисеева

© Фото Джорджа Елисеева

© Фото Джорджа Елисеева

© Фото Джорджа Елисеева

© Фото Джорджа Елисеева

«Ну вот я сделала это. Просмотр картинок и информации в интернете, доски желаний — одна, вторая, третья. Всё, что казалось таким недоступным, несбыточной мечтой, нереально сложным и недосягаемым, успело претвориться в жизнь и закончиться. Что я чувствую сейчас? Ребята говорили — эмоциональный передоз. Девчата плакали тет-а-тет с горизонтом. А мне не хватало слов, чтобы описать, что происходит со мной и вокруг», — из путевого дневника Илины. Перед поездкой девушка переживала, с кем ей предстоит путешествовать и общаться. Закрытое пространство судна — 7 на 42 метра — ни спрятаться, ни скрыться. Приятнее проводить так много времени бок о бок с единомышленниками, людьми с похожими взглядами на жизнь и доходами. Переживания были абсолютно напрасными: и практиканты, и экипаж оказались интересными людьми. Некоторые участники сами себя называют хиппанами, подразумевая отказ от материальных ценностей и неподчинение правилам.

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«Да, они с паспортами разных стран, но по сути не имеют гражданства. О событиях в Украине никто не говорил. Не потому, что мы не хотели ругаться, эта тема просто не актуальна. Для этих людей нет России, Украины, США и их интересов, какого-то конфликта. Никто не хочет защищать ни чьи интересы. Для них наш общий дом — Земля, и в одном месте она просто «приболела». И не так важно, какое этому дали название», — объяснила Илина. По её словам, во время путешествия на шхуне царили толерантность и уважение друг к другу. Людей объединяла любовь к планете и природе. Никаких темноты, звёзд и луны Первое заблуждение об Антарктиде — там всегда холодно. С ноября по март на континенте так называемое лето. По словам Илины, всего несколько дней воздух был −5°C, всё остальное время термометр показывал плюсовую температуру. Из-за гигантской озоновой дыры над Южным полюсом лица у всех сильно обгорали, приходилось их постоянно прикрывать и регулярно мазать кремами с защитой. Солнце в Антарктиде летом почти не заходит, там всегда полярный день. Нет темноты, звёзд, луны. На континенте нет и часовых поясов, поэтому времени как такового в Антарктиде не существует. Однако команда судна всё-таки ориентировалась по аргентинскому.

© Фото Джорджа Елисеева

© Фото Джорджа Елисеева

© Фото Джорджа Елисеева

© Фото Джорджа Елисеева

«Всегда светло, плюс ты никогда не находишься в статике, даже в кровати тебя болтает. Нет никакой звукоизоляции, судно живёт круглосуточно. Просто лечь спать и отрубиться невозможно, постоянно находишься в полудрёме. Поэтому мозг начинает работать в каком-то интересном режиме — тебя начинает глючить, сознание становится изменённым», — объяснила Илина. По её словам, во время путешествия было несколько странных ситуаций. Практиканты в какой-то момент стали путать имена друг друга. Условно, Маша стала Люсей, а Люся — Машей. А потом массово начали сниться друг другу. На материке нет сотовой связи — только спутниковая. Чтобы родственники не переживали за туристов, создали канал, куда договорились отправлять сообщения. Все удивились, когда тексты разных людей оказались очень схожими, в том числе — о мыслях и эмоциях. Остров пингвинов и галерея айсбергов Программа путешествия составлена так, чтобы подсветить разные и основные локации. Были острова с пингвинами, галереей айсбергов, действующим вулканом и многим другим. Также практиканты посетили российскую и британскую антарктические станции «Беллинсгаузен» и Port Lockroy.

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В некоторые места попасть не смогли из-за плохой погоды. Например, Yankee Harbour — защищенная гавань, берег которой покрыт галькой, там живут колонии пингвинов генту, морские слоны и котики. Илина не увидела канал Lemaire между отвесными скалами по 400 метров, туда часто заплывают косатки и горбатые киты. Не удалось посетить острова Melchior, полностью покрытые льдом, и остров Half Moon с антарктическим мхом. Обнулиться и смотреть цветные сны Илина отмечает, что ей часто не хватало слов, чтобы описать происходящее вокруг. Кажется, что смотришь на айсберг две минуты, а на самом деле прошло уже два часа. Насытиться пейзажами невозможно. «Всё путешествие у меня было состояние обнуления. Но не со знаком минус, оно какое-то оздоровительное. Обволакивала пустота — не нехватка или дефицит, но обновление», — рассказала туристка. «Села на палубе под сложенными парусами. Слова потеряли описательную силу. Подобно тому, как даже самые крутые гаджеты обкрадывают изображение на экране, все ощущения внутри меня при попытке оформить их в слова тут же становятся избитыми, пошлыми и плоскими. Возможно, Антарктида внутри меня так раскрылась, что не хватает слов и опыта их слагать для передачи хотя бы частичной картинки событий», — из путевого дневника Илины. Путешественница отметила, что все сны в Антарктиде были цветными. Но не просто яркие, а буйство красок. А по наполнению что-то похожее на сюрреалистические картины Сальвадора Дали без сюжета — образы и картинки. Например, Илине снилось огромное лицо Леонида Якубовича в виде айсберга непонятной формы.

© Фото Джорджа Елисеева

© Фото Джорджа Елисеева

Девушка добавила, что картинки были управляемыми: не хочешь смотреть — можно перелистнуть. Присягнуть Антарктиде По словам туристки, есть своды правил и законов, которые помогают сохранить Антарктиду. Так, перед каждой высадкой на островах практикантов «пылесосили» полностью с ног до головы и даже карманы, чтобы ничего не принесли с собой на одежде — мусор или бактерии. Покидая судно и возвращаясь на него, каждый опускал обувь в специальный химраствор. В Антарктиде нельзя коммуницировать с животными. Минимальная дистанция — 5 метров. По правилам, если пингвин идет к тебе (они совсем не боятся людей!), то ты обязан отступать назад, чтобы сохранить положенное растояние.

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Илина нашла некоторые правила неудобными, но люди всё равно им следовали. По её словам, там проникаешься атмосферой заботы и культурой поведения. И тебе не хочется делать то, что нельзя. Хочешь сберечь всё вокруг в первозданном виде. «Ничего забирать с собой тоже нельзя. Когда мы шли в Антарктиду, нас об этом предупреждали. Но мыслишки что-то захватить на память были, признаюсь. В итоге ты реально не везёшь с собой ни камешки, ни окаменелые ракушки. Мы поверили во всю эту историю, буквально присягнули Антарктиде», — добавила Илина. «Сколько нужно часов, чтобы впитать в себя это божественное совершенство? Недель? Лет? Это может надоесть? Может так случиться, что появится желание оторвать взгляд, перестать кожей осязать этот ледяной мир, вдыхать бесконечный полярный день, растягивая любовь вместе с воздухом в лёгких по всему организму? Желание замедлить ход времени, остановить все подготовительные к отходу работы, тихо шёпотом в самую душу капитану произнести просьбу остаться. Я принадлежу пространству снега и океана, рассеиваясь в них кристаллами воды и соли», — из путевого дневника Илины. «Мой дом — Земля» Илина всегда ощущала, что её дом — это вся Земля в целом, и удивлялась друзьям и знакомым, которые не путешествуют. «Как можно не хотеть залезть на чердак или спуститься в чулан? Как не выйти на задний двор? Для меня Антарктида — это тот самый чердак, а пещеры в Крыму — чулан. Каждая локация на Земле — возможность сходить в часть своего дома», — объясняет Илина.

© Фото Джорджа Елисеева

© Фото Джорджа Елисеева

© Фото Джорджа Елисеева

Она привезла из Антарктиды новые эмоции и впечатления, коммуникации и качество общения. По её словам, в холодных местах всё гораздо чище. Если ты не честен с самим собой и окружением, то ты умер. Там человеческая близость и чистота взаимодействия — вопрос жизни и смерти.

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