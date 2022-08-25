«Вся красота внизу, а вершина — это уже борьба с самим собой». Как краснодарские медики покорили Эльбрус.

Захватывающая горная экспедиция вместо традиционного застольного корпоратива — так сотрудники CL Medical Group отметили 55-летний юбилей основателя и владельца холдинга Феликса Гамзаева.

Юга.ру поговорили с медиками и узнали, каково это — покорить главную вершину России, а каково — сойти с дистанции за пару шагов до заветной цели. Какие испытания ждали наших героев в путешествии, читайте в нашем материале.

В горное приключение отправились 31 человек — партнеры, сотрудники и топ-менеджеры холдинга CL Medical Group. Лариса Балашова, менеджер по персоналу компании, никогда раньше не ходила в горные походы. «Когда мы приехали в Приэльбрусье, ливень шёл стеной. Мы ничего вокруг не видели, только спасались от дождя. А следующее утро наградило нас ясной погодой, я вышла и увидела невероятно высокие заснеженные горы — это первое впечатление от путешествия осталось для меня самым ярким», — вспоминает она.

© Фото Николая Инфантьева, предоставлено пресс-службой CL Medical Group

Начиная со второго дня команда начала тренировать акклиматизационные выходы: подъём до определенной точки и спуск обратно. В первый поход медики забрались на гору Чегет (3050 метров), а на следующий день — ещё на 100 метров выше, к пику Терскол (3150 метров).

Эльбрус — двуглавый спящий вулкан на Кавказе, очертаниями напоминающий кому-то верблюда, а кому-то — женскую грудь. Высота его западной вершины — 5642 метра над уровнем моря. Это самая высокая гора России и Европы при условии проведения границы между Европой и Азией по Главному Кавказскому хребту или южнее.



Время от времени, альпинисты, находящиеся на вершине Эльбруса, могут одновременно видеть Каспийское и Черное моря. Талая вода из 23 ледников, стекающих со склонов Эльбруса, питает три крупные реки Кавказа и Ставрополья: Кубань, Баксан, Малку.

Пётр Симаков работает в компании техническим директором, на такое серьёзное восхождение тоже решился впервые. «В походы брали с собой питательные батончики, вместо воды — изотоники, наполненные магнием, калием, чтобы восполнять потерю солей в организме и быстрее восстанавливаться после нагрузок», — вспоминает он.

© Фото Николая Инфантьева, предоставлено пресс-службой CL Medical Group

«Горы разные: где-то почти пологие, где-то крутые. Мы испытывали очень много непривычной для нас нагрузки, но не думали, что она будет настолько мощной. Заранее знать, станет тебе плохо или нет, невозможно, для каждого их нас это было сюрпризом. Кто-то не мог спать, а кто-то — наоборот, одни полностью потеряли аппетит, у других поднялось давление, а кого-то даже скосила горная болезнь. Насколько будет тяжело, не предполагал никто. Я как раз из тех, кто спал хорошо, но это только на высоте, а вот внизу я спала всего 4 часа, было непросто. На четвёртый день мы дошли до высоты 4100 метров — это «Приют одиннадцати» — некогда самая высокогорная гостиница СССР и России. Здесь гиды обучали нас работе со ледовым снаряжением. На следующий день предстояло тяжелое восхождение к скалам Пастухова», — говорит Лариса.

Пётр подсказывает: «Скалы Пастухова — это точка, которая позволяет понять, можешь ты физически подняться наверх или нет. Это довольно высоко — 4800 метров над уровнем моря — и наклон там серьёзный, примерно 25-28 градусов. Если дошёл сюда, говорят, есть все шансы подняться на Эльбрус».

© Фото Николая Инфантьева, предоставлено пресс-службой CL Medical Group

Тем временем Ларисе пришлось принять сложное решение. «Я шла и думала, что, если я пойду дальше, мне потребуется дополнительная помощь, спецтехника для спуска вниз. Я не хотела заставлять группу ждать. Пока мы были ещё не так высоко, я решила вернуться. Потом я поняла, что это правильное решение — буквально через часа два после моего ухода спустились еще несколько коллег», — рассказывает Лариса.

За семидневное путешествие по горам у команды был лишь один день отдыха: на шестой день самые выносливые участники похода набирались сил перед самым главным испытанием — 15-часовым восхождением на Эльбрус на высоту 5642 метра.

Расстояние между восточной (5621 метров) и западной (5642 метров) вершинами Эльбруса — 1500 метров. Этот протяженный кратер называют седловиной. Здесь расположен одноимённый самый высокогорный приют Кавказа.

«Сам путь разбился на 2 части: подъём от скал Пастухова до «Седловины» — своеобразного кратера между двух вершин Эльбруса, а затем — восхождение к самой высшей точке. Первый этап был сложным: поход был ночной. После него нужно было прийти в себя, отдохнуть. Не всем это удалось, как раз отсюда основная часть группы и вернулась обратно в базовый лагерь.

Сначала погода была хорошая, а когда мы начали подниматься вверх от «Седловины», она сильно испортилась — посыпалась снежная крупа, видимость была метров 10-15. Группа растянулась на две части. Не было четкого понимания, дойдём мы к Эльбрусу или нет, но у нас всё же получилось! Мы доказали себе, что всё возможно. Рутинные тренировки — и в итоге победа! Само путешествие оказалось серьезным испытанием и достижением и сплотило коллектив. В следующем году планируем покорить новые вершины. Я «заболел» горами», — вспоминает Пётр, один из пяти счастливчиков, добравшихся к заветной цели.

© Фото Николая Инфантьева, предоставлено пресс-службой CL Medical Group

На самой высокой — западной — вершине Эльбруса (5642 метров) команда экспедиции установила фирменные флаги ведущих компаний холдинга — сети медицинской лаборатории CL, популярной клиники мужского и женского здоровья OXY-center, а также клиники семейного здоровья City-clinic.

У самурая нет цели, есть только путь

«Когда ты оказываешься там и проходишь все эти акклиматизационные походы, начинаешь понимать, что цель — не Эльбрус, цель — попасть в эту атмосферу, увидеть красоту и величие гор, понять, что ты по сравнению с природой — пылинка. Вот, что имеет смысл. На это же настраивают и гиды: там, на вершине, нет ничего! Вся красота внизу, а вершина — это уже борьба с самим собой. Если ты хочешь получить удовольствие, то достаточно побывать на нижних треках: мы всей группой пожили на горе и увидели эту ночную магию, когда ты находишься выше облаков, светит луна, впереди заснеженный Эльбрус — ты как будто в другом измерении! Большое спасибо нашему шефу за такую возможность перезагрузиться, подумать о себе, о том, кто ты, где ты, на каком этапе находишься. Невольно, когда ты остаешься наедине с собой, приходят эти мысли и ты начинаешь что-то осознавать, видеть больше, чем раньше. Это дорого стоит», — поделилась впечатлениями Лариса.

Феликс Гамзаев — кандидат медицинских наук, врач высшей категории, основатель и глава медицинского холдинга CL Medical Group. На сегодняшний день это крупнейший медицинский холдинг юга России. В его структуру входят сеть медицинской лаборатории CL, клиника мужского и женского здоровья OXY-center, цифровая стоматология Dent Line, детская медицинская лаборатория Baby Lab, клиника «Аллергоцентр», мини-клиники CL doctor, центр гистологии CL histo, сервисный центр «Медицинский консьерж — семейный доктор», генетическая лаборатория СL-genetic, клиника семейного здоровья City-clinic.



Учреждения медицинского холдинга CL Medical Group ежегодно принимают более 400 тыс. пациентов. Каждый месяц в лабораториях выполняется свыше 300 тыс. исследований. За 16 лет работы пациентами CL Medical Group стали более 6 млн жителей и гостей юга России.

Гид по горам Краснодарского края для туризма и пеших походов: часть первая

часть вторая

«Восхождение на горную вершину схоже с достижением успехов в бизнесе. За 16 лет интенсивной работы в частной медицине нашей команде удалось покорить немало вершин и заслужить доверие более чем 6 млн пациентов юга России. А сегодняшнее восхождение на легендарный Эльбрус символизирует наше беспрерывное развитие. С момента основания CL Medical Group предоставляет надежные медицинские услуги, внедряет инновации, развивает цифровые сервисы по управлению здоровьем для миллионов пациентов. Мы уверенно удерживаем лидерство на отраслевом рынке, ставим амбициозные цели и выходим на новую высоту. Конечно, подъем на Эльбрус не обошёлся без экстрима. Даже при хороших погодных условиях сложно взять высоту более 4500 метров, а по сильнейшему ветру с дождем и градом под силу только самым упорным, спортивным и стремительным. Но команда CL Medical Group, вопреки непогоде, победила склон», — сказал глава холдинга Феликс Гамзаев.