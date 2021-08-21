Журналистка Юга.ру узнала у руководителя экспедиции Юрия Кашина, как выбирали озеро, с какими трудностями и опасностями пришлось столкнуться и что дайверы нашли на глубине. Озеро Безмолвия находится в Карачаево-Черкесской республике, это самое крупное озеро на территории Кавказского заповедника. Его площадь — около 190 тыс. м², высота над уровнем моря — 2 тыс. 530 м. Посреди озера, в 50 метрах от ближайшего берега, находится скалистый остров Каменное сердце. Озеро состоит из двух частей, соединенных протоком.

Руководитель экспедиции Юрий Кашин говорит, что объект для исследования выбрали в том числе благодаря красивой легенде о происхождении озера. По легенде, Мироздание и Любовь родили двух сыновей — Спокойствие и Умиротворение. Оба брата полюбили красавицу Безмолвие. Чтобы решить, кто возьмет девушку в жены, они отправились к отцу, а тот — направил их к старому мудрому Закану, жившему высоко в горах.

Мудрец предложил каждому юноше спеть песню девушке, чтобы та решила, кто ей больше по душе. Спокойствие спел песню о том, как он отдыхает после трудового дня, а вот Умиротворение взял свирель и заиграл.

Под эти звуки началось Мира Творение, и появились в музыке две сестры, Нега и Благодать. Первая стала спутницей старшего брата, Спокойствия, а вторая — преданной женой Умиротворения.

Увидев все, что произошло, девушка Безмолвие ушла высоко в горы и превратилась в озеро. На память о любви двух братьев Безмолвие оставила посредине своих вод островок в форме сердца.

Главной целью команды было создание 3D-модели озера. Все необходимые для этого материалы отснять удалось. Теперь еще около месяца продлится работа над объемной картой.

Другая цель — исследовать подводную флору и фауну. 10 месяцев в году озеро покрыто льдом, поэтому живые существа в нем крошечные: черви, беспозвоночные. А еще в экспедициях по Главному Кавказскому хребту часто находят артефакты времен Великой отечественной войны. В высокогорных озерах они хорошо сохраняются, не покрываются илом (потому что вокруг нет деревьев) и ржавчиной (потому что кислорода в горах меньше). Такие находки экспедиторы передают в местные музеи. Например, в прошлом году другая группа дайверов обнаружила на дне озер в Карачаево-Черкесии немецкую печку, факел, мину и гильзы.

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Подводная пещера под ледником Со склона горы в озеро Безмолвия спускается ледник. Под водой находится более пяти метров айсберга. Дайверы нашли под ледником подводную пещеру, а Юрий Кашин сам провел первую съемку.

Правда, исследовать полностью пещеру не удалось, — когда второй дайвер, Константин Изотов, готовился к погружению, айсберг раскололся и упал на дно. «Вход пещеры он, конечно, не заслонил. Лед легкий, всплыл и «поехал» по поверхности озера. Но участник экспедиции мог погибнуть. К счастью, этого не случилось, а к исследованию мы постараемся вернуться в будущем», — поделился Кашин.

Тем не менее, Юрий Кашин и Константин Изотов установили мировой рекорд, совершив самое глубокое (16,2 м) ночное погружение с аквалангами на наибольшей высоте (2 тыс. 550 м над уровнем моря).

«Мы не ищем легких путей» Кроме Кашина и Изотова в состав команды вошли: дайвер Сергей Литвинов, картограф Владимир Сахаров и две альпинистки — президент краснодарского Центра подводных исследований «Другое измерение» Елена Кашина и журналистка Екатерина Малахова. Они, хоть и не ныряли, но свою порцию адреналина в ходе экспедиции получили. Для 3D-моделирования альпинисткам нужно было получить фото озера с высоты. Когда девушки выдвинулись на восхождение по одной расщелине, другая осыпалась громадными камнями. Поэтому снимки с высоты они делали с мыслью «хорошо, что выбрали именно эту дорогу».

«Мы не ищем легких путей. До сих пор болеем, не можем восстановиться после экспедиции. Озеро совсем не давало нам отдыхать, приходилось работать и спасаться от непогоды. В первую же ночь из-за сильного ветра ослабли швы нашей большой палатки. Она потеряла герметичность, так что нас заливало водой. А в последнюю ночь ветром вырвало крепления, веревки из-под валунов, замки. До утра сидели в «спасательной капсуле» — двухместной палатке, где хранились оборудование, еда и вещи», — рассказывает Кашин.