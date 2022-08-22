Олег Колокол — спелеолог. Он изучает пещеры и путешествует под землей 15 лет. Был в вертепах на берегах Байкала и хочет посетить Кабардино-Балкарию. Из каждой пещеры Колокол пытается вытащить столько мусора, сколько может унести. Редактор Юга.ру Александр Гончаренко узнал у спелеотуриста, как он сочетает изучение подземного мира с экоактивизмом, дорогое ли это увлечение и как важны Олегу худые напарники. «Она стала местом паломничества — верующие развели там бардак. Залили воском все выступы, перед входом на деревьях повязки из салфеток и масок», — устраивать полноценные субботники Колокол начал только в этом году, после увиденного в Ширикопокосской пещере. «По легенде одной парализованной женщине приснилось, что ее исцелит эта пещера. Сыновья отнесли ее туда на носилках, а вышла она сама. Еще поговаривают, что долгое время там жил монах отшельник. И у капель со сталактитов целебные свойства. А если девушка туда придет, то скоро выйдет замуж. С каждым годом слухов всё больше. Верить или нет — каждый решит для себя сам».

Обычно люди оставляют в пещерах пластиковые бутылки, фольгу от свечей и одежду. После недобросовестных раскопок остается много пленки. Колокол проводит и надземные уборки, например, в Кудепстинском каньоне. Колокол обучался спелеотуризму и остальным наукам о Земле сам: «Это мой путь, который длится много лет. Я перебрал много литературы и в своей сфере разбираюсь лучше многих». Его начитанность заметна, когда он рассказывает истории изучения пещер, упоминая открытия археологов. Колокол читает о пещерах уже после собственных их исследований и посещений. Он смотрит доклады 1970-х, старается учитывать всю информацию и все перепроверять — особенно высоты и протяжённость. Спелеолог сетует на частые ошибки, которые не проверяют и переписывают из источника в источник. Отчеты 50-летней давности упомянуты неслучайно: именно на 1960-1970-е годы спелеологическое движение в СССР переживало расцвет, связанный как с усилиями учёных, так и с энтузиазмом любителей.

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Примерно 3 из 5 спусков Колокол совершает один. Чаще всего с ним спускался Даниил Набоков — они познакомились, когда Колокол искал среди подписчиков тощего человека для самых узких мест: «Даниил у меня как отмычка — без труда проникает в расщелины минимальной шириной 24 см, тогда как мой минимум 27-28 см». «Я занимаюсь только спелеологией, но бывают заброски и в рукотворные подземелья, но им уделяю меньше времени — мне не так интересно». Спелеологи исследуют природные полости. Антропогенные подземные пространства — штольни, каменоломни, рудники — изучают спелестологи. Любителей городской подземки — коллекторов, бункеров, метро называют диггерами.

Колокол зарабатывает на подземке «катастрофически мало — это не покрывает даже 1/5 расходов». Между экспедициями он занимается изготовлением и установкой корпусной мебели. Еще Олег создает и реставрирует деревянные изделия. Небольшая заброска обходится в 3-4 тыс. рублей: провизия, газ, дорога. Иногда Колокол оставляет трассы в пещерах для последующих посетителей, тогда приходится покупать и новую веревку. Периодически надо докупать фонарики и прочее снаряжение. Колокол считает, что в последние годы «у нас стало получаться популяризировать спелеотуризм. Совсем недавно мало кто знал о спелеологии, теперь все больше людей интересуются подземным миром».

Спелеолог Даниил Набоков © Фото Олега Колокола

О знакомстве с единомышленниками по спелеологии и спелеотуризму Олег говорит: «Пусть и не много, но общаюсь. У нас есть Российское географическое общество и его сочинское отделение, мы с ними в хороших отношениях. Общался с представителями обществ Питерской спелеологии. Прямо скажем, спелеотуристическое комьюнити требует развития». ВК-сообщество «Подземный мир | Спелеология Сочи» Колокол создал 16 марта 2022 года. В нем он публикует подземные фото и видео, рассказывает о пещерах, их уборках и о редкой фауне подземелья — летучих мышах, жабах, улитках и червях. Бывают и удивительные находки: в июне 2020-го Колокол обнаружил Первомайской пещере краснокнижного пещерного слизня — троглолестес Соколова. Ранее таких моллюсков находили только в Воронцовской пещере, причем менее 10 экземпляров за всё время. Еще Олег отвечает на частые вопросы — например, о том, почему ему не страшно в пещерах: «Я не боюсь природы, но побаиваюсь людей. И в местах, где нет человека, я чувствую себя максимально безопасно». Он добавил: «Что нужно делать со своей кармой, чтобы то, что простояло миллионы лет, рухнуло в момент, когда вы зашли?» «Для многих пещеры стали последним пристанищем. Почти в каждой костей в избытке. Часто приходится ползти по костям, но у меня они лишь вызывают интерес, рассматриваю с любопытством и пытаюсь понять какому виду принадлежали». К активности в соцсетях побудил декабрьский приезд Даниила Давыдова — известного московского диггера. «Я знакомил его со спелеологией. Мы сняли видео о Навалишинской пещере и подземном водопаде в Пасти Дракона. Посмотрев на реакцию, я понял, что людям это интересно, а я хочу делиться накопленными знаниями. И надо знакомить общество с негласными правилами посещения пещер: 1. Не мусорить. 2. Не выносить и не ломать кальцитовые образования — сталактиты и сталагмиты».