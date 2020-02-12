Оккупация Краснодара в годы войны. Правда и мифы о черных страницах истории города

12 февраля 1943 года Краснодар был освобожден от немецких захватчиков. За шесть месяцев оккупации погибли тысячи жителей, а городу был нанесен непоправимый ущерб.

Илья Киселев историк

Споры о масштабах той трагедии не утихают и спустя десятилетия. На вопросы Юга.ру об оккупации Краснодара ответил кандидат исторических наук, член Краснодарского регионального отделения Российского военно-исторического общества Илья Киселев.

Потерянная переправа Оборону Краснодара часто называют героической. Что это значит, как она проходила?

— Одно дело оценивать героизм жителей города и края, которые служили в Красной армии и на флоте, и другое дело — это оценка обороны города в августе 1942 года, это разные вещи. Если говорить о боях за Краснодар, то они шли в условиях неблагоприятной обстановки. Войска Германии и ее союзников имели заметное превосходство в технике и людях, что позволило им захватить значительную часть Краснодарского края. В этих условиях отстоять Краснодар было практически невозможно. Борьба за город шла несколько дней — это дало возможность эвакуировать людей и вывезти определенные ценности. Но удерживать Краснодар долго не было возможности, и советское командование это понимало.

Первые сражения на подступах к городу начались 8 августа. На следующий день немцы ворвались в Краснодар, где весь день шли уличные бои — отдельные советские части прорывались через город к переправе, находившейся в районе нынешнего Яблоновского моста. Основные силы, защищавшие кубанскую столицу, отступили за линию железной дороги, которая и сегодня проходит через весь город. То есть советские войска удержали Дубинку и Сады, которые сегодня являются районом Черемушки, а также и Пашковскую. Она в то время была отдельным населенным пунктом. Два дня наши войска сражались за Пашковскую переправу через Кубань. 11 августа переправу взорвали, чтобы она не досталась врагу. В ночь на 12 августа советские части переправились на южный берег Кубани. Этим, по сути, закончились боевые действия в городе.

9 августа 1942 года началась оккупация Краснодара, которая продолжалась более шести месяцев. 12 февраля 1943 года Кубанская столица была освобождена через 186 дней после начала оккупации.

О событиях на Пашковской переправе идет много споров — были ли в действительности сотни погибших призывников-старшеклассников, которых, как многие считают, бросили на верную смерть?

— Накануне боев за Краснодар в ряды 56-й армии действительно было призвано несколько тысяч краснодарцев и жителей ближайших станиц, которые пополнили поредевшие воинские части. Но костяком этих соединений были опытные бойцы и командиры, а призывниками просто наполняли уже существующие подразделения.

Но сотни погибших старшеклассников были?

— Можно говорить о нескольких тысячах погибших и попавших в плен, среди которых, несомненно, были и призывники из Краснодара. Но говорить о том, что их одних бросили на смерть, нельзя. Они сражались в рядах более-менее сколоченных воинских частей, и отдельные формирования из них не создавали. Где-то их могло быть больше, где-то меньше, но, так или иначе, они были в рядах Красной армии. И нельзя сказать, что их бросили, потому что, когда переправа была потеряна, всем ее защитникам было приказано перебраться на другой берег Кубани на подручных средствах, что большинством из них и было сделано. Хотя сделать это было очень непросто — Кубань тогда была гораздо более бурной рекой, чем сейчас.

Пашковская понтонная переправа — один из символов обороны Краснодара. В начале августа 1942 года здесь развернулись кровопролитные бои, в которых в составе частей 56-й армии приняли участие и призывники из Краснодара. Героическое сопротивление защитников переправы дало возможность частям Красной армии и беженцам покинуть город до прихода немцев.

Выпороть за кражу

Как началась оккупация Краснодара?

— Первые ее дни были связаны с тем, что немецкому командованию нужно было «протолкнуть» через город четыре дивизии, порядка 50-60 тыс. человек с техникой. Полагаю, что в тот момент противника заботило прежде всего это. Когда через несколько дней обстановка улеглась, в Краснодаре начали складываться органы оккупационной власти. В городе расположились и начали действовать органы разведки и контрразведки, а также полевой жандармерии, структуры СС и СД, которые занимались карательной деятельностью в отношении советских граждан.

В Краснодаре начали функционировать стандартные для всей оккупированной советской территории гражданские органы власти, которые занимались различными хозяйственными, культурными, общественными вопросами, образованием и здравоохранением. Там работали так называемые фольксдойче — лица немецкой национальности, проживающие на территории СССР (но их было немного и, как правило, это были не жители Кубани), были и обычные советские граждане, в том числе и на руководящих постах. Это зависело от степени их лояльности новой власти. Могли в этих органах быть выходцы из эмигрантской среды, покинувшие Россию после Гражданской войны. Но их тоже было немного.

Насколько активно местные жители сотрудничали с немцами?

— Этот вопрос очень сложный, потому что на всей оккупированной территории Советского Союза и Европы население так или иначе было вынуждено уживаться с немцами. Кто-то стал на путь открытой или скрытой борьбы с оккупантами, но основная масса людей не были к ней готовы. Большинство мужчин уже были призваны на фронт, основная масса населения — это женщины, старики и дети. И конечно, им приходилось как-то решать свои бытовые проблемы.

Одним из следствий оккупации стало повсеместное падение уровня жизни. Новые власти почти не заботились о здравоохранении. Именно поэтому на Кубани к концу оккупационного периода началась эпидемия тифа. Отсутствовало централизованное снабжение продовольствием, что сильно сказалось на жизни людей. И если сельское население имело ресурс в виде подсобного хозяйства, то горожанам приходилось добывать себе еду с немалыми трудностями. Поэтому люди, у которых не было возможности что-то продать, достать или получить, вынуждены были устраиваться на официальную работу, а значит, так или иначе иметь дело с оккупационной властью.

Но это один вид сотрудничества с оккупантами. С другой стороны, были те немногие, кто сознательно шел на службу к немцам и даже, вероятнее всего, ждал их. Эти люди пытались сделать карьеру в новых условиях, считая, что немцы пришли навсегда. Были такие, кто принципиально выступал против советской власти. А некоторые сводили личные счеты, — с начальством, соседями и кем угодно. Так пополнялись органы власти и ряды полиции.

Во время оккупации Краснодара погибли тысячи жителей. Кем были эти люди и за что они пострадали?

— Буквально сразу же захватчики постарались взять на учет всех евреев, а потом их уничтожить — это факт. Кроме того, во внимание карательных органов попал комсомольский и партийный актив, который здесь находился. Но даже после освобождения Кубани отмечалось, что оккупацию пережили несколько тысяч членов коммунистической партии и комсомола. Им пришлось доказывать, что они сохранили лояльность советской власти, и далеко не все остались в рядах ВКП(б) и ВЛКСМ: их попросту исключили из партии и комсомола. Во время оккупации могли также пострадать семьи военнослужащих Красной армии.

Чем дольше длилась оккупация, тем сильнее росли масштабы репрессий, и попасть под маховик немецкой машины террора мог любой житель города и края. Во-первых, немцы очень жестко подходили к любому нарушению порядка в их понимании. Например, была введена система телесных наказаний. То, от чего наша страна ушла после Революции 1917 года, вновь вернулось. Человека могли прилюдно выпороть за невыход на работу, за подозрение в мелкой краже, за какие-то небольшие провинности. Во‑вторых, лиц, которых уличали или подозревали в сотрудничестве с подпольщиками и партизанами, могли не просто казнить, а сделать это демонстративно. Со времен Гражданской войны в Краснодаре люди не видели, чтобы казненные несколько дней висели на улицах города.

«Газвагены» в Краснодаре Некоторые считают, что на оккупированных территориях убивали только евреев и коммунистов, а простых горожан не трогали. Как было на самом деле?

— Да, за полгода оккупации террор не мог затронуть каждого жителя города, но видели эти казни все. А главное — это ощущение собственной бесправности. Советские граждане по отношению к оккупационным войскам считались людьми второго-третьего сорта, в их отношении действовали совсем другие законы. Проводились облавы, немцы пытались выявить тех, кто проник в город извне и не имел документов. Случайными жертвами «душегубок» порой становились люди, у которых во время облав не оказывалось при себе документов. Так немецкие власти хотели обезопасить себя от любых пособников советской власти, которые могли быть связаны с партизанами и подпольем.

Правда ли, что печально известные «душегубки» — автомобили, в которых уничтожали людей, отравляя их угарным газом, — впервые применили именно в Краснодаре?

— Действительно, о «душегубках» впервые узнали после освобождения Краснодарского края. Но потом, когда освобождение городов Советского Союза и Восточной Европы продолжилось, выяснились и другие многочисленные факты применения этих машин в более ранний период. Поэтому утверждать, что впервые немцы применили их именно в Краснодаре, нельзя, но можно говорить о том, что узнали о них после освобождения края. Неслучайно, наверное, и то, что именно в Краснодаре в июле 1943 года прошел первый процесс над военными преступниками. Это было связано с тем, что наш регион довольно быстро был освобожден.

Сколько человек в общей сложности не пережили оккупацию города?

— К июню 1945 года краевая комиссия по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков сообщила о гибели 11 тыс. 472 человек. Сегодня можно говорить о более чем 13 тыс. жертв оккупантов. Цифра изменилась в связи с тем, что постепенно выявлялись новые жертвы. Для города, где до начала войны жило более 200 тыс. человек, а во время самой оккупации население составляло не более 150 тыс. жителей, потери были серьезными. Погиб фактически каждый одиннадцатый житель города. При всем том, что есть общая цифра, точно установить, кто, когда и где был убит, очень сложно. И видимо, до конца об этом мы не узнаем уже никогда.

Где хоронили погибших краснодарцев? До сих пор ведутся споры, есть ли могилы на территории Чистяковской рощи или в центре города.

— В центре города могли существовать только отдельные захоронения. После войны все погибшие, как правило, были эксгумированы и перезахоронены в братских могилах. Все основные места захоронения тогда располагались на окраине либо за пределами города. Краснодар серьезно разросся, и сейчас эти места находятся в городской черте. Есть факты о том, что отдельные захоронения происходили на месте мемориала жертвам фашизма в нынешней Чистяковской, а тогда Первомайской роще. О масштабах можно спорить — там явно находятся останки далеко не всех жертв. Было также крупное захоронение на северной окраине города, там где проходил один из противотанковых рвов, — сейчас это пересечение улиц Солнечной и Московской. Еще одно захоронение есть на берегу Кубани в районе мясокомбината — там находился один из лагерей советских военнопленных. Но среди погибших красноармейцев могли оказаться и гражданские лица.

Многие кубанцы вспоминают рассказы пожилых родственников о том, что больше всего в годы оккупации они натерпелись не от немецких, а от румынских солдат.

— Проблема была в том, что румынская армия была не столь организованной и обеспеченной, как немецкая. Немецкое командование следило за дисциплиной и не допускало повального мародерства со стороны своих солдат. А вот румынские военные позволяли себе грабить простое население. Они отбирали продукты, одежду и даже какие-то бытовые предметы, чем и запомнились. Другое дело, что румыны не так активно участвовали в организованном терроре, да и часто их самих ставили на место немцы. Но вовсе не потому, что немцы так заботились о мирном населении, — просто солдаты вермахта пренебрежительно относились к румынам, и немецкое командование желало, чтобы союзники соблюдали хоть какую-то дисциплину. При этом нужно помнить, что власть на оккупированных территориях юга России, в том числе и в Краснодаре, находилась в руках германского военного руководства. Поэтому солдаты, офицеры и генералы вермахта разделили ответственность за террор в отношении советских граждан с такими преступными организациями, как СС, СД или нацистская партия.

Вешали прямо на центральных улицах Насколько ожесточенными были бои за освобождение Краснодара в феврале 1943 года?

— 11 февраля противник, зная, что ему грозит окружение, постарался вывести основные части из Краснодара. В это же время наши войска вошли в город со стороны Пашковской и переправились через Кубань в районе современного парка «Солнечный остров». Они столкнулись лишь с отдельными немецкими подразделениями, которые не успели уйти либо прикрывали отход главных сил врага. Поэтому сколь-нибудь заметные бои велись только в районе железнодорожного вокзала и уничтоженного немцами моста через Кубань в районе Яблоновского. Длительных боевых действий в других местах не было.

Наши войска вслед за передовыми частями вошли в город, по сути походными колоннами, по улицам Ставропольской и Северной. Уже в первой половине дня 12 февраля город был освобожден войсками 46-й армии генерал-майора И.П. Рослого. Можно говорить о том, что судьба города решалась в сражениях, которые происходили к югу и к северу от Краснодара. Наступление советских войск на этих участках фронта и заставило немцев отступить. Вместе с тем, город не стал ареной длительных уличных боев, что несомненно спасло многие жизни.

Ущерб, причиненный городу Краснодару за месяцы оккупации, превысил 2 млрд рублей. Были разрушены заводы, мельницы, электростанция, речная пристань и железнодорожная станция. В руинах осталось более 800 зданий, среди которых оказались театры, школы, вузы, кинотеатры и административные здания.

Как местные жители отреагировали на освобождение города?

— Местные жители ждали прихода советских войск уже с конца января. Во-первых, в окрестностях Краснодара шли бои, и людям это было прекрасно слышно. Во‑вторых, было видно, что немцы сворачиваются и постепенно уходят. На конец оккупации приходится наиболее активный и непредсказуемый немецкий террор. При малейшем подозрении в симпатиях к советской власти или причастности к партизанам или подполью жителей вешали прямо на центральных улицах. Именно поэтому в последние дни оккупации и в первые дни освобождения было много разговоров о повешенных на столбах — несколько десятков человек.

Атмосфера в городе накануне освобождения была такова, что сомнений в бесчеловечной сущности оккупационного режима уже не оставалось. Маски были окончательно сброшены. Именно в те дни погибли многие находившиеся в лагерях советские военнопленные, а также заключенные, содержавшиеся в здании на углу улиц Седина и Орджоникидзе. Там располагались каратели из айнзацкоманды 10a [айнзацкоманды — военизированные «эскадроны смерти» нацистской Германии, осуществлявшие массовые убийства гражданских лиц на оккупированных ею территориях стран Европы и СССР — Юга.ру], а среди обывателей это место именовалось «гестапо». Поэтому краснодарцы с радостью встретили своих освободителей — бойцов и командиров Красной армии. Тому есть масса свидетельств: дневниковых записей, личных воспоминаний, фотографий.

Не так давно велись споры о том, заслуживает ли Краснодар звания «Город воинской славы». Что вы думаете об этом?

— Насколько мне известно, практика присуждения этого звания прекращена. В России сегодня 45 городов воинской славы, и, наверное, это предел. Но существует законопроект о звании «Город трудовой доблести», которое могут получить населенные пункты, внесшие значительный вклад в работу тыла в годы войны. На это звание, вероятно, будет претендовать Сочи, а возможно и Краснодар. Кроме того, на региональном уровне есть возможность утверждать рубежи и населенные пункты воинской доблести, чтобы те или иные знаковые места были как-то обозначены официально. И сейчас идет речь о том, чтобы присвоить Пашковской переправе звание «Рубеж воинской доблести». Также на этом месте планируется открыть мемориал. И это решение вполне обоснованно.