Лепнина в «Пятёрочке», изразцовая печь на кассе гастронома, мозаика в корейском бистро — Юга.ру и гид по городу, исследователь советской архитектуры Динар Бурангулов выбрали 7 необычных общепитов Краснодара. В заведениях из подборки можно не просто буднично закупиться продуктами или выпить кофе, но и насладиться архитектурными артефактами.

1. Советская мозаика в корейском бистро Кафе K-pop, улица Красная, 25 В бистро в краснодарском «доме с часами» токпокки, панчаны и другие модные корейские закуски едят с видом на советскую мозаику. Панно «Изобилие» возрастом около полувека случайно обнаружили здесь во время ремонта.

В соцсети заведения совладелец и дизайнер бистро Николай Петров рассказал, что собирался «делать рафинированный, лаконичный современный дизайн, но в ходе ревизии стен болгаркой выяснилось, что за гипсокартоном скрывается мозаика». Оказалось, что примерно 50 лет назад ее создал Николай Турков-Собакин — главный художник декоративно-прикладного и монументального искусства Кубани во времена СССР.

Советская мозаика в кафе Kpop © Фото Динара Бурангулова

Советская мозаика в кафе Kpop © Фото Динара Бурангулова

Динар Бурангулов объясняет: — Многоквартирный жилой «дом с часами» на углу улиц Красной и Мира, где сейчас стоит скульптура «Гуляющие собачки», построили в 1932 году по проекту архитектора-конструктивиста Михаила Ишунина. При восстановлении здания после войны, в 1948-м, на нем появилась башня с часами. Долгие годы первый этаж здания занимал универмаг «Кубань». В 70-е Николай Турков-Собакин со своей супругой Эммой Артемовной украсили его помещения росписями, витражами, барельефами и мозаиками. После распада СССР универмаг закрылся, а его новые собственники поделили «внутренности» между собой и обновили интерьер — каждый по-своему. В результате большинство элементов декора семьи Турковых уничтожили. И вот теперь, в 2024-м, одной мозаикой в Краснодаре стало больше.

Справка о Николае Туркове-Собакине (кликните, чтобы прочесть) Николай Турков-Собакин родился в 1932 году в подмосковной Малаховке. В послевоенные годы его семья жила в Брянской и Челябинской областях. Затем Николай обучался в художественных училищах в Орле, Ельце, а в 1957 году по распределению попал в Краснодар. В местном художественном училище его стиль творчества называли «французским» — за яркость и декоративность. С 1959 по 1969 годы Турков-Собакин работал технологом живописного цеха и мастером экспериментального участка на фарфоро-фаянсовом заводе «Чайка» в Краснодаре. Вместе с супругой Эммой Артемовной они создавали изделия для выставок и экспорта. В конце 1960-х «Чайка» получила заказ на создание фарфора с тюркско-персидским орнаментом, и пара отправилась в творческую экспедицию в Центральную Азию. Вместе с с группой они посетили Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Туркменистан и Таджикистан, а после выпустили серию тематического фарфора с центрально-азиатским колоритом. С 1970-х годов Николай Петрович руководил Краснодарским художественным комбинатом, где под его началом создавали мозаики и монументальные панно, украшавшие здания и общественные пространства по всему краю. Также он возглавлял краевой Союз художников и участвовал в съездах Союза художников СССР. Его пейзажи, натюрморты и мозаики пронизаны любовью к природе и стремлением запечатлеть красоту мира. Работы художника находятся в Государственном Русском музее в Санкт-Петербурге, Государственном музее-заповеднике «Кусково», Краснодарском государственном историко-археологическом музее-заповеднике им. Е. Д. Фелицына, Краснодарском краевом художественном музее им. Ф. А. Коваленко и частных коллекциях. В 2024-м Николаю Петровичу исполнилось 92.

Еще один отголосок истории в K-pop — посуда с первого в СССР фарфоро-фаянсового завода «Чайка». В 1960 году промышленный гигант открылся в Краснодаре на улицы Лизы Чайкиной, а в 2019-м переехал в поселок Дружный Белореченского района.

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Панно в K-pop — одна из немногих сохранившихся в Краснодаре работ семьи Турковых. Среди других «выживших» элементов декора художников — мозаика на фасаде клиники Кубанского государственного медуниверситета (бывший детсад завода РИП), витражи в Краевой клинической больнице №1 и в башне бывшего ресторана «Краснодар», а еще — деревянные резные панно в кафе «У Максима».

2. Деревянные панно в кафе «У Максима», улица Мира, 40 Кафе «У Максима» — одно из старейших заведений Краснодара. Оно открылось в 1992–1995 годах. Вот уже три десятилетия стены кафе украшают деревянные панели Турковых 1978 года из универмага «Кубань». По словам Динара, элементы советского декоративного искусства в частном интерьере — редкий случай.

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3. Дореволюционная изразцовая печь в тихой кофейне «1905», Улица Кирова, 35

Осенью 2024-го в бывшем особняке жены кубанского чиновника Надежды Покотиловой на улице Кирова открылась кофейня «1905». Здание 1906–1910 годов постройки снаружи привлекает внимание необычными старинными дверями, окнами, лепниной. Не менее приятные сюрпризы ждут и внутри — здесь сохранилась дореволюционная изразцовая печь и также лепнина, все в стиле модерн.

Вот чем кофейня «1905» нравится Динару: — Во-первых, оно расположено в старом центре Краснодара, где хорошо сохранилась историческая этажность города. Но при этом — не на шумных Октябрьской, Красной, Красноармейской, а на тихой, почти непроходной улице Кирова. Кофейня небольшая, но при этом очень уютная. Туда классно приходить по вечерам, когда выключают свет и зажигают свечи, — очень приятное место «повайбить».

Изразцовая печь в кофейне «1905» © Фото Динара Бурангулова

Изразцовая печь в кофейне «1905» © Фото Динара Бурангулова

Изразцовая печь в кофейне «1905» © Фото Динара Бурангулова

4. Детские маскароны в продуктовом «Овощи Фрукты», улица Горького, 129 (пересечение с Коммунаров)

Гуляя по Горького между Коммунаров и Седина, сложно не заметить арку со львом и цепью. Чуть левее нее — вход в магазин «Овощи Фрукты» — отправляйтесь туда, не раздумывая: под потолком найдете маскароны с изображением детских лиц. Маскарон (от итальянского mascherone — большая маска) — рельефная лепнина в виде лиц людей, мифических существ или голов животных. Впечатления Динара об этом месте:

— Самый простой продуктовый. Заходишь просто взять газировку, мороженое или черешню — и остаешься в полном восторге от одних из самых красивых в городе дореволюционных потолков.

На лепнине — детские маскароны. Все элементы вместе выглядят невероятно круто, немного абсурда добавляет то, что ты в обычном продуктовом магазине», — делится Динар.

Арка со львом справа от входа в магазин «Овощи Фрукты» © Фото Динара Бурангулова

Маскароны ангелов и лепнина в магазине «Овощи Фрукты» © Фото Динара Бурангулова

Маскароны ангелов и лепнина в магазине «Овощи Фрукты» © Фото Динара Бурангулова

5. Наследие гостиницы «Нью-Йорк» в супермаркете «Пятёрочка», улица Красноармейская, 58 (пересечение с Гоголя) Осенью 2024-го закончилась реставрация бывшей гостиницы «Нью-Йорк». Это двухэтажное здание на углу Гоголя и Красноармейской до революции было доходным домом известного в Екатеринодаре кирпичного магната адыгского происхождения Лю Нахлуковича Трахова. Он владел кирпичными заводами, был известен как меценат, промышленник, а современные краснодарцы знают и его особняк — как место, где проводили иммерсивные спектакли «Дома мецената».

Об артефактах, доставшихся «Пятёрочке» от екатеринодарской гостиницы, рассказывает Динар: — У Лю Трахова были доходные дома, которые он сдавал в аренду другим предпринимателям. Одно из таких зданий — П-образное, с большим внутренним двором — стало гостиницей «Нью-Йорк». На втором этаже останавливались постояльцы, а на первом работали два ресторана. На месте одного из них сейчас Mr. Drunke Bar, а на территории другого элитного ресторана (располагавшегося предположительно в «лобби» бывшей гостиницы) — «Пятерочка». Во время ремонта здания сняли натяжные потолки и обнажили шикарную революционную лепнину. То, какими гостиница и ресторан были помпезными, можно судить по роскошной лепнине с вензелями в стиле модерн на потолке. Сохранились даже розетки, также обрамленные лепниной, и крючки для люстр. Как минимум, это один из самых красивых супермаркетов с дореволюционными интерьерами в Краснодаре!

Здание бывшей гостиницы «Нью-Йорк» © Фото Динара Бурангулова

6. Лучшие в России барельефы в модном ресторане Clavis, улица Красная, 43/1 (Дом книги) Краснодарский Дом книги построили в 1977 году в стиле структурализма по проекту архитектора Альберта Якименко. С конца 70-х и до 90-х один из крупнейших универсальных книжных Советского Союза ежедневно посещали до 5 тыс. человек. Популярности Дому книги добавляли известные краснодарцам кафе «Рубин», «Шоколадница», «Север», «Хачапурная» и молочный бар. Сегодня внутри и снаружи здания все еще есть на что посмотреть. Динар советует искать в заведениях Дома книги барельефы:

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— Clavis — довольно буржуазный ресторан в южной части краснодарского Дома книги. Сейчас нижний уровень «Книжки» условно разделен на три части: справа — старая «базарная», по центру — арт-резиденция, а в левой как раз и находится заведение. В торговой части Дома книги, в том числе в Clavis, сохранились гипсовые работы скульптора Александра Аполлонова — 26 барельефов на тему истории письменности — от Месопотамии до шрифта Брайля. В 1977 году их признали лучшим монументальным произведением в РСФСР. До сих пор эти барельефы, на мой взгляд, самые красивые во всем городе.

Барельефы Александра Аполлонова в ресторане Clavis © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

Барельефы Александра Аполлонова в ресторане Clavis © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

Барельефы Александра Аполлонова в ресторане Clavis © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

7. Еще одна изразцовая печь — на кассе гастронома «Гастроном», улица Рашпилевская, 69 (напротив Главпочтамта)

Еще один самый простой продуктовый под названием «Гастроном» в дореволюционной квартире купца или мещанина. Динар делится впечатлениями: — Заходишь туда (работает круглосуточно) — и то же самое: роскошная лепнина в стиле модерн, в каждом углу маскароны ангелов — правда, лица у них не женские, а, скорее, мужские. И, самое главное, у кассового аппарата стоит изразцовая печь. К сожалению, в советское время все эти красивые элементы интерьера — разноцветную лепнину, печи и прочее — замазали толстым слоем белой или розовой штукатурки. А половину печи, уцелевшей в нынешнем «Гастрономе», загораживает дурацкий телевизор. Но все в этом обычном магазине ты будто переносишься в дореволюционный дворец.

Дореволюционная лепнина и маскароны в гастрономе на Рашпилевской © Фото Динара Бурангулова

Дореволюционная лепнина и маскароны в гастрономе на Рашпилевской © Фото Динара Бурангулова

Изразцовая печь в гастрономе на Рашпилевской © Фото Динара Бурангулова

Изразцовая печь в гастрономе на Рашпилевской © Фото Динара Бурангулова

8. Старинные двери и потолки в кофейне у трамвайных путей «Белка Кофе», улица Горького, 101 Кофейня «Белка Кофе» находится на первом этаже дома известного до революции архитектора Захария Платоновича Коршевца. Он был причастен к строительству нескольких екатеринодарских зданий, например Дневного убежища для беспризорных детей на улице Железнодорожной близ вокзала «Краснодар-1» — сейчас на месте приюта работает Лицей №12 имени А. С. Макаренко.

По мнению Динара, дом архитектора примечателен и снаружи, и изнутри: — Собственники кофейни вскрыли, почистили и подсветили оригинальные дореволюционные потолки с лепниной вокруг люстры, которые при всей своей простоте выглядит завораживающе. По крайней мере, гуляя улице Горького, волей-неволей замечаешь яркую синюю дверь.