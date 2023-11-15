В поисках старинной красоты. Где в Краснодаре найти отреставрированные двери
Прогуливаясь по историческому центру Краснодара, вы наверняка видели красивые резные двери. И, возможно, фотографировались на их фоне. Все они находятся в разном состоянии, но есть и те, которые выглядят, как новенькие, словно сохранились в идеальном состоянии еще с дореволюционных времен.
В этом есть доля истины. В Краснодаре волонтеры действительно восстанавливают старинные двери, бережно реконструируя каждую деталь.
Казалось бы, зачем реставрировать, если можно заказать новые? Ответ прост: они создают особую атмосферу и помогают воссоздать истинный облик здания.
Редакция Юга.ру подготовила небольшой гид: показываем красивые двери в историческом центре кубанской столицы и рассказываем их истории.
Улица Садовая, 30
У этой двери довольно интересная история. Компания «РостПроект» нашла в сарае облупившиеся деревянные двери и решила вернуть фасаду исторический облик. Родная фрамуга впоследствии нашлась под поздними обшивками.
Собственник сам оплатил все расходы на восстановительные работы, что бывает нечасто.
Дверь очистили от пяти красочных слоев и нашли первый — коричневый. Затем выпилили порог и надфрамужник, нашли на блошиных рынках и почистили торцевые замки и ручки, заказали в Санкт-Петербурге утраченные дверные петли, которые делают по старинным лекалам.
Дверь покрасили высокоглянцевой краской, а не матовой, чтобы она была устойчива к безжалостному солнцу.
Часть дверей в кубанской столице отремонтировали при поддержке «Том Сойер Феста». С 2015 года волонтеры более 70 городов России сохраняют архитектурное наследие России. Организованный специально для этих целей фонд помогает принимать пожертвования от граждан на конкретные цели восстановления исторической среды — ремонт крыши, восстановление наличников и дверей, замена окон и других работ.
Улица Карасунская, 65
Предположительно, здание по указанному адресу когда-то принадлежало семье врачей Мееровичей. В этом доме в историческом центре волонтеры ранее очистили от краски изразцовую печь и трафаретную роспись на потолке, а также восстановили утраченное изразцовое панно.
Самым сложным пациентом оказалась дверь, которая действительно настрадалась без должного ухода. Она много лет стояла под дождем и солнцем, местами разложилась буквально на щепки, в том числе, сама коробка. Что самое неприятное, в прошлой жизни бедную дверь подрезали в высоту, вставляли в неё с десяток замков, прорубали в створке и фрамуге форточки.
Волонтеры собрали почти на 180 тыс. рублей благодаря неравнодушным краснодарцам и фонду Ильи Варламова* «Внимание». На эти деньги сделали новую дверную коробку с сохранением подлинных горизонтальных элементов, очистили от старой краски, залатали дыры и воссоздали утраченные детали, купили у антикваров из Самары и Ростова-на-Дону ручки в стиле модерн. Теперь зеленая красотка при полном параде радует глаз прохожих.
Координаторка «Том Сойер феста» (ТСФ) в Краснодаре Хеля Шошина рассказала журналистке Юга.ру, что волонтеры не дают никаких рекомендаций жильцам по поводу бережного обращения с отреставрированной дверью, чтобы как можно дольше сохранился ее красивый вид.
«Мы никак не ограничиваем краснодарцев в использовании обновленной двери. У неё есть определенная функция, ей нужно пользоваться. Просто надеемся, что какое-то время с ней ничего не случится. Учитывая толщину и исполнение дореволюционных дверей, они ни в какое сравнение не идут с современными. Первые определенно лучше. При обычной эксплуатации они прослужат очень много лет. Чтобы двери не стукались о кирпичные стены, ставят ограничители и доводчики. А от так называемых следов бытования никуда не уйти», — объяснила Хеля.
Улица Горького, 54
Дом, которому более 115 лет, принадлежал служащему Екатеринодарской казенной палаты Дмитрию Бараннику. Это здание в стиле модерн с добротными двустворчатыми парадными дверями.
Волонтеры вместе с реставратором очистили столярные элементы от слоев краски, сделали расчистку, чтобы определить изначальный цвет. Также добровольцы отремонтировали расшатанные крепления, заменили аварийные участки древесины и воссоздали утраченный декор.
Также на двери должны появиться дореволюционная фурнитура: цепочка, звонок, запорный крюк, петли.
Самая сложная задача — найти утраченные более 70 лет назад редкие литые ручки, поскольку на двери сохранились только подлинные квадратные накладки. Хотя хозяйка квартиры на первом этаже живет в доме с детства, она не помнит, как выглядели оригинальные ручки. Фотографий двери с родной фурнитурой найти тоже пока не удалось. Работы продолжаются.
Вся реставрация обходится в 190 тыс. рублей. Поддержать проект можно по ссылке.
Сейчас в доме стоит временная дверь из запасников ТСФ. Оригинальная находится в мастерской, поскольку чинить её на весу не представляется возможным. Это же касается и фрамуги.
Для восстановления объекта «Том Сойер фест» ищет фотографии дверей на пересечении улиц Фрунзе и Горького любого периода до 2010 года.
Улица Янковского, 38
До революции она называлась Пластуновской, здесь сохранилась плотная застройка, дворянские и купеческие дома, памятники культурного наследия. В доме проживал чиновник Макар Нарижный.
Как это часто бывает, красивую деревянную дверь заменили на металлическую. Но нашлись фотографии, на которых видно, какой она была — классическая екатеринодарская с декором «алмазный руст».
Здесь уже окончены столярные работы, выбрана фурнитура. Далее — подобрать краску и найти установщиков. Совсем скоро массивную железяку заменят на деревянную красавицу.
Следят краснодарские волонтеры за отреставрированными дверьми косвенно, например, когда прогуливаются по центру города. Чаще всего получается наблюдать за ними через социальные сети.
«Таким образом, у нас получается присмотр за дверью на чужих фотографиях. Однажды мы увидели, что ручки, материал которых был заявлен как нержавеющая сталь, покрылись коррозией», — рассказала Шошина.
Больше фотографий старых краснодарских дверей можно увидеть в инстаграм**-аккаунте oh_my_doors. Его авторы опубликовали 156 постов в 2020-2022 годах.
Улица Октябрьская, 163
Дом Цырульникова в историческом центре Краснодара построили в XIX веке. За реставрацию двери взялся фонд «Внимание» Варламова*. Информацию о первоначальном облике и расцветке искали в архивах. К работам привлекли архитектора, краеведов, историков и волонтеров.
Работ по восстановлению было много. Дверь в стиле модерн очистили от слоев масляной краски, столяры делали заплатки и подклейки, ремонтировали дверную коробку, монтировали восстановленные створки, фрамуги и фурнитуру. Удалось даже найти подходящий 100-летний комплект дверных ручек и торцевой замок.
Фишка «Том Сойер феста» — оставлять на двери кусок, на котором видны слои покраски за годы.
«Называется зондаж — расчистка красочных слоев. Это вовсе не обязательно, но нам хочется, чтобы люди видели, каких цветов была дверь в разные годы. Часто в комментариях пишут: «Покрасьте в оранжевый, веселенький». Но в архитектуре Екатеринодара были свои традиционные цвета, этих знаний мы и придерживаемся. Наверное, нам хотелось бы встретить первый слой оранжевый, но пока не удавалось. Это интересная деталь и лишний повод поговорить о двери», — рассказала координаторка ТСФ.
Улица Буденного, 157
Кирпичный дом на улице Новой (так называлась Буденного до 1939 года) построила семья мещанина Матвея Петренко с 1901 по 1912 год. Многоквартирное здание находится в центре города: справа — Университет физкультуры и туризма, слева — Краснодарский драмтеатр и Главная городская площадь.
Чертежи дома потерялись, но до наших дней дошел уникальный дореволюционный декор — кованый балкон и старинная деревянная дверь. Хозяин квартиры сам обратился к волонтерам с предложением восстановить ее.
Собирать деньги на реконструкцию помогал варламовский* фонд. Волонтеры и специалисты очистили дверь от многолетних красочных слоев, отремонтировали коробку, восстановили стекольные заполнения фрамуги и утраченный деревянный декор, восстановили кирпичный и деревянный порожки, заменили сильно пострадавшие от перестановки замков центральные планки, покрыли полотна защитными грунтовками от влаги. Кроме того, удалось вернуть на место подлинные дверные ручки XX века и почтовую планку.
Для реставрации волонтеры ТСФ отбирают только двери исторических зданий, как правило, дореволюционных.
«Но к нам уже несколько раз обращались жители из сталинок. Что в целом не противоречит нашим принципам, мы с удовольствие починим. Этот период нам тоже интересен. Если жители хотят сохранить двери, пусть не стесняются и обращаются», — добавила Шошина.
Улица Коммунаров, 105
По этому адресу (бывшая Борзиковская в Екатеринодаре) жил известный архитектор-художник Леонид Сологуб. Об этом гласит памятная доска на здании.
Здание не является объектом культурного наследия, его статус — исторически ценный градоформирующий объект в зоне исторического поселения. Поэтому, если не меняется исторический вид, для ремонта не требуется отдельных согласований.
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Работы начали в мае 2022 года. Волонтеры не только восстановили дверь, но и отремонтировали надкрылечный зонт и заменили аварийные участки кровли, загрунтовали и покрасили заново оштукатуренный фасад, очистили лепнину и привели в порядок сохранившийся на доме адресный фонарь, демонтировали разваливающиеся ступени, залили опалубку и уложили новые.
«На одном окне мы оставили половину лепнины в прежнем виде. Чтобы был эффект до и после. Люди будут видеть, что раньше был какой-то бесформенный наплыв непонятно чего. На штукатурке мы оставили слой разных побелок. Это история дома», — объяснила Шошина.
Улица Кирова, 44
Эту дверь восстанавливали «всем миром». Подключились не только неравнодушные краснодарцы, но и спонсоры, причем даже из других городов. Сначала с дома по указанному адресу мобильной водной установкой смыли многочисленные слои побелки, потом каменщик переложил покосившийся угол и поврежденную кирпичную арку над дверью. Следующий этап — замена подгнивших участков коробки и обработка биозащитной пропиткой.
Оригинальную ручку удалось найти в Казани, подходящие исторические торцевые замки — в Астрахани. Почтовая накладка на двери уже советского периода, но ее решили оставить. Всего на ремонт ушло 106 тыс. рублей.
Показываем фотографии еще нескольких красивых старинных дверей в центре Краснодара. Некоторые из них реконструировали, другие постепенно ветшают.
Казалось бы, что мешает администрации выделить деньги на несколько банок краски и обновить внешний вид нуждающихся в этом дверей. Но, по словам Хели, это так не работает.
«Согласно жилищному кодексу, если дверью пользуются две и более квартиры, это общедомовое имущество. Чтобы её отремонтировать, нужно согласие всех. Бремя содержания жилья лежит на плечах собственника, поэтому муниципалитет просто не может ремонтировать частную собственность. Кроме того, если дверь в лохмотьях покрасить, то красивее она от этого не станет. В определенном смысле это можно назвать консервацией», — заключила Шошина.
* Илья Варламов признан иноагентом
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