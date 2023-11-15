В поисках старинной красоты. Где в Краснодаре найти отреставрированные двери

Прогуливаясь по историческому центру Краснодара, вы наверняка видели красивые резные двери. И, возможно, фотографировались на их фоне. Все они находятся в разном состоянии, но есть и те, которые выглядят, как новенькие, словно сохранились в идеальном состоянии еще с дореволюционных времен. В этом есть доля истины. В Краснодаре волонтеры действительно восстанавливают старинные двери, бережно реконструируя каждую деталь. Казалось бы, зачем реставрировать, если можно заказать новые? Ответ прост: они создают особую атмосферу и помогают воссоздать истинный облик здания. Редакция Юга.ру подготовила небольшой гид: показываем красивые двери в историческом центре кубанской столицы и рассказываем их истории. Улица Садовая, 30 У этой двери довольно интересная история. Компания «РостПроект» нашла в сарае облупившиеся деревянные двери и решила вернуть фасаду исторический облик. Родная фрамуга впоследствии нашлась под поздними обшивками. Собственник сам оплатил все расходы на восстановительные работы, что бывает нечасто. Дверь очистили от пяти красочных слоев и нашли первый — коричневый. Затем выпилили порог и надфрамужник, нашли на блошиных рынках и почистили торцевые замки и ручки, заказали в Санкт-Петербурге утраченные дверные петли, которые делают по старинным лекалам. Дверь покрасили высокоглянцевой краской, а не матовой, чтобы она была устойчива к безжалостному солнцу.

Улица Садовая, 30 © Фото Александра Гончаренко

Часть дверей в кубанской столице отремонтировали при поддержке «Том Сойер Феста». С 2015 года волонтеры более 70 городов России сохраняют архитектурное наследие России. Организованный специально для этих целей фонд помогает принимать пожертвования от граждан на конкретные цели восстановления исторической среды — ремонт крыши, восстановление наличников и дверей, замена окон и других работ. Улица Карасунская, 65 Предположительно, здание по указанному адресу когда-то принадлежало семье врачей Мееровичей. В этом доме в историческом центре волонтеры ранее очистили от краски изразцовую печь и трафаретную роспись на потолке, а также восстановили утраченное изразцовое панно. Самым сложным пациентом оказалась дверь, которая действительно настрадалась без должного ухода. Она много лет стояла под дождем и солнцем, местами разложилась буквально на щепки, в том числе, сама коробка. Что самое неприятное, в прошлой жизни бедную дверь подрезали в высоту, вставляли в неё с десяток замков, прорубали в створке и фрамуге форточки. Волонтеры собрали почти на 180 тыс. рублей благодаря неравнодушным краснодарцам и фонду Ильи Варламова* «Внимание». На эти деньги сделали новую дверную коробку с сохранением подлинных горизонтальных элементов, очистили от старой краски, залатали дыры и воссоздали утраченные детали, купили у антикваров из Самары и Ростова-на-Дону ручки в стиле модерн. Теперь зеленая красотка при полном параде радует глаз прохожих.

Улица Карасунская, 65 © Фото Олеси Шубиной, Юга.ру

Координаторка «Том Сойер феста» (ТСФ) в Краснодаре Хеля Шошина рассказала журналистке Юга.ру, что волонтеры не дают никаких рекомендаций жильцам по поводу бережного обращения с отреставрированной дверью, чтобы как можно дольше сохранился ее красивый вид. «Мы никак не ограничиваем краснодарцев в использовании обновленной двери. У неё есть определенная функция, ей нужно пользоваться. Просто надеемся, что какое-то время с ней ничего не случится. Учитывая толщину и исполнение дореволюционных дверей, они ни в какое сравнение не идут с современными. Первые определенно лучше. При обычной эксплуатации они прослужат очень много лет. Чтобы двери не стукались о кирпичные стены, ставят ограничители и доводчики. А от так называемых следов бытования никуда не уйти», — объяснила Хеля. Улица Горького, 54 Дом, которому более 115 лет, принадлежал служащему Екатеринодарской казенной палаты Дмитрию Бараннику. Это здание в стиле модерн с добротными двустворчатыми парадными дверями. Волонтеры вместе с реставратором очистили столярные элементы от слоев краски, сделали расчистку, чтобы определить изначальный цвет. Также добровольцы отремонтировали расшатанные крепления, заменили аварийные участки древесины и воссоздали утраченный декор. Также на двери должны появиться дореволюционная фурнитура: цепочка, звонок, запорный крюк, петли.

Самая сложная задача — найти утраченные более 70 лет назад редкие литые ручки, поскольку на двери сохранились только подлинные квадратные накладки. Хотя хозяйка квартиры на первом этаже живет в доме с детства, она не помнит, как выглядели оригинальные ручки. Фотографий двери с родной фурнитурой найти тоже пока не удалось. Работы продолжаются. Вся реставрация обходится в 190 тыс. рублей. Поддержать проект можно по ссылке. Сейчас в доме стоит временная дверь из запасников ТСФ. Оригинальная находится в мастерской, поскольку чинить её на весу не представляется возможным. Это же касается и фрамуги. Для восстановления объекта «Том Сойер фест» ищет фотографии дверей на пересечении улиц Фрунзе и Горького любого периода до 2010 года.

Улица Горького, 54, дом Баранника © Фото Олеси Шубиной, Юга.ру

Улица Янковского, 38 До революции она называлась Пластуновской, здесь сохранилась плотная застройка, дворянские и купеческие дома, памятники культурного наследия. В доме проживал чиновник Макар Нарижный. Как это часто бывает, красивую деревянную дверь заменили на металлическую. Но нашлись фотографии, на которых видно, какой она была — классическая екатеринодарская с декором «алмазный руст». Здесь уже окончены столярные работы, выбрана фурнитура. Далее — подобрать краску и найти установщиков. Совсем скоро массивную железяку заменят на деревянную красавицу.

Улица Янковского, 38, дом чиновника Макара Нарижного © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

Следят краснодарские волонтеры за отреставрированными дверьми косвенно, например, когда прогуливаются по центру города. Чаще всего получается наблюдать за ними через социальные сети. «Таким образом, у нас получается присмотр за дверью на чужих фотографиях. Однажды мы увидели, что ручки, материал которых был заявлен как нержавеющая сталь, покрылись коррозией», — рассказала Шошина. Больше фотографий старых краснодарских дверей можно увидеть в инстаграм**-аккаунте oh_my_doors. Его авторы опубликовали 156 постов в 2020-2022 годах. Улица Октябрьская, 163 Дом Цырульникова в историческом центре Краснодара построили в XIX веке. За реставрацию двери взялся фонд «Внимание» Варламова*. Информацию о первоначальном облике и расцветке искали в архивах. К работам привлекли архитектора, краеведов, историков и волонтеров. Работ по восстановлению было много. Дверь в стиле модерн очистили от слоев масляной краски, столяры делали заплатки и подклейки, ремонтировали дверную коробку, монтировали восстановленные створки, фрамуги и фурнитуру. Удалось даже найти подходящий 100-летний комплект дверных ручек и торцевой замок.

Улица Октябрьская, 163, дом Цырульникова © Фото Олеси Шубиной, Юга.ру

Фишка «Том Сойер феста» — оставлять на двери кусок, на котором видны слои покраски за годы. «Называется зондаж — расчистка красочных слоев. Это вовсе не обязательно, но нам хочется, чтобы люди видели, каких цветов была дверь в разные годы. Часто в комментариях пишут: «Покрасьте в оранжевый, веселенький». Но в архитектуре Екатеринодара были свои традиционные цвета, этих знаний мы и придерживаемся. Наверное, нам хотелось бы встретить первый слой оранжевый, но пока не удавалось. Это интересная деталь и лишний повод поговорить о двери», — рассказала координаторка ТСФ. Улица Буденного, 157 Кирпичный дом на улице Новой (так называлась Буденного до 1939 года) построила семья мещанина Матвея Петренко с 1901 по 1912 год. Многоквартирное здание находится в центре города: справа — Университет физкультуры и туризма, слева — Краснодарский драмтеатр и Главная городская площадь.

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Чертежи дома потерялись, но до наших дней дошел уникальный дореволюционный декор — кованый балкон и старинная деревянная дверь. Хозяин квартиры сам обратился к волонтерам с предложением восстановить ее. Собирать деньги на реконструкцию помогал варламовский* фонд. Волонтеры и специалисты очистили дверь от многолетних красочных слоев, отремонтировали коробку, восстановили стекольные заполнения фрамуги и утраченный деревянный декор, восстановили кирпичный и деревянный порожки, заменили сильно пострадавшие от перестановки замков центральные планки, покрыли полотна защитными грунтовками от влаги. Кроме того, удалось вернуть на место подлинные дверные ручки XX века и почтовую планку.

Двери после реставрации. Дом мещан Петренко в Краснодаре, улица Буденного, 157. © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Двери после реставрации. Дом мещан Петренко в Краснодаре, улица Буденного, 157. © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Двери после реставрации. Дом мещан Петренко в Краснодаре, улица Буденного, 157 © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Новая ступенька. Дом мещан Петренко в Краснодаре, улица Буденного, 157. © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Старые слои краски специально оставили после реставрации. Дом мещан Петренко в Краснодаре, улица Буденного, 157. © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Для реставрации волонтеры ТСФ отбирают только двери исторических зданий, как правило, дореволюционных. «Но к нам уже несколько раз обращались жители из сталинок. Что в целом не противоречит нашим принципам, мы с удовольствие починим. Этот период нам тоже интересен. Если жители хотят сохранить двери, пусть не стесняются и обращаются», — добавила Шошина. Улица Коммунаров, 105 По этому адресу (бывшая Борзиковская в Екатеринодаре) жил известный архитектор-художник Леонид Сологуб. Об этом гласит памятная доска на здании. Здание не является объектом культурного наследия, его статус — исторически ценный градоформирующий объект в зоне исторического поселения. Поэтому, если не меняется исторический вид, для ремонта не требуется отдельных согласований.

Работы начали в мае 2022 года. Волонтеры не только восстановили дверь, но и отремонтировали надкрылечный зонт и заменили аварийные участки кровли, загрунтовали и покрасили заново оштукатуренный фасад, очистили лепнину и привели в порядок сохранившийся на доме адресный фонарь, демонтировали разваливающиеся ступени, залили опалубку и уложили новые. «На одном окне мы оставили половину лепнины в прежнем виде. Чтобы был эффект до и после. Люди будут видеть, что раньше был какой-то бесформенный наплыв непонятно чего. На штукатурке мы оставили слой разных побелок. Это история дома», — объяснила Шошина.

Улица Коммунаров, 105, дом Сологуба © Фото Олеси Шубиной, Юга.ру

Улица Коммунаров, 105, дом Сологуба © Фото Олеси Шубиной, Юга.ру

Улица Коммунаров, 105, дом Сологуба © Фото Олеси Шубиной, Юга.ру

Улица Коммунаров, 105, дом Сологуба © Фото Олеси Шубиной, Юга.ру

Улица Кирова, 44 Эту дверь восстанавливали «всем миром». Подключились не только неравнодушные краснодарцы, но и спонсоры, причем даже из других городов. Сначала с дома по указанному адресу мобильной водной установкой смыли многочисленные слои побелки, потом каменщик переложил покосившийся угол и поврежденную кирпичную арку над дверью. Следующий этап — замена подгнивших участков коробки и обработка биозащитной пропиткой. Оригинальную ручку удалось найти в Казани, подходящие исторические торцевые замки — в Астрахани. Почтовая накладка на двери уже советского периода, но ее решили оставить. Всего на ремонт ушло 106 тыс. рублей.

Улица Кирова, 44 © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

Показываем фотографии еще нескольких красивых старинных дверей в центре Краснодара. Некоторые из них реконструировали, другие постепенно ветшают.

Улица Гоголя, 36, Краснодар © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

Улица Гоголя, 40, Краснодар © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

Улица Гоголя, 54, Краснодар © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

Улица Горького, 84, Краснодар © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

Улица Карасунская, 50, Краснодар © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

Улица Карасунская, 71, Краснодар © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

Улица Кирова, 89, Краснодар © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

Улица Коммунаров, 132, Краснодар © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

Улица Коммунаров, 140, Краснодар © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

Улица Коммунаров, 170, Краснодар © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

Улица Октябрьская, 157, Краснодар © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

Улица Янковского, 49, Краснодар © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру