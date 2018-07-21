ФК «Урожай» проиграл свой первый матч и вылетел из Кубка России

Футбольный клуб «Урожай», который стал преемником прекратившей существование «Кубани», проиграл первый матч в своей истории и вылетел из Кубка России

21 июля в 1/256 финала национального кубка «Урожай» играл в гостях с «Кубань-Холдингом» из станицы Павловской. Встреча закончилась со счетом 2:0. В запасе «Урожая» был всего один игрок — голкипер Максим Бориско, сообщает Sports.ru со ссылкой на сайт stavki.ru, который вел прямую видеотрансляцию матча.

Как сообщали Юга.ру, в день матча пост генерального директора ФК «Урожай» покинул недавно назначенный на это место Алексей Зинин.

Ранее стало известно об еще одной скорой отставке — с поста главного тренера команды ушел Владимир Газзаев. А неделю назад в СМИ появилась информация, что «Урожай» и вовсе может сняться с первенства ПФЛ из-за разногласий между властями региона и главным инвестором клуба Мишелем Литваком.