Футбол, допинг и Олимпиада. Главные события спортивного года

Яркие победы и обидные поражения, международные скандалы и громкие сенсации. Юга.ру представляют своим читателям подборку главных событий года из мира спорта — точнее, из кубанского уголка этого мира.

Событие Главным спортивным событием лета 2017 года стал футбольный Кубок конфедераций. Полноправным участником двухнедельного фестиваля футбола помимо Москвы, Казани и Петербурга стал Сочи. За две недели на матчах в Олимпийском парке побывали более 120 тыс. зрителей. За игрой своих сборных с трибун стадиона «Фишт» следили болельщики из Германии, Австралии, Мексики, Новой Зеландии и Камеруна. Соревнование, которое считается главной репетицией перед чемпионатом мира, по мнению болельщиков и журналистов, прошло на пять с плюсом. А сам кубок завоевали действующие чемпионы мира из Германии.

Боль Начало года запомнилось акцией #живиКубань. Для поддержки любимой команды болельщики желто-зеленых запустили флешмоб, и сотни людей стали публиковать в соцсетях фотографии, связанные с клубом. Основная мысль фанатов — «Наши деды и отцы болели за "Кубань". Не дадим отнять это право у наших детей и внуков!». Сложно сказать, насколько эта акция помогла клубу избежать банкротства, но фотографии с хештегом #живиКубань заполонили соцсети и привлекли внимание болельщиков со всей страны. Несмотря на регулярно появляющиеся сообщения о долгах перед футболистами и тренерами команды, в настоящее время ФК «Кубань» продолжает свое существование и играет в чемпионате ФНЛ.

Жалоба В январе женская команда «Динамо» пожаловалась секретарю Совета безопасности России Николаю Патрушеву на задержку зарплаты в течение семи месяцев. Волейболисты не получали деньги на протяжении такого же срока. В июне вице-губернатор Николай Долуда заявил, что деньги найдены и задолженность перед командой ликвидирована. В ноябре игроки «Динамо» рассказали, что им снова перестали платить зарплату. В конце ноября в отношении директора АНО «Волейбольный клуб "Динамо"» возбудили уголовное дело по подозрению в невыплате заработной платы сотрудникам. По данным Следственного комитета, сумма долгов на тот момент составляла 25 млн рублей.

Прорыв В мае случилось важное для кубанского гандбола событие — в матче за третье место «Кубань» обыграла звенигородскую «Звезду» и завоевала бронзовые медали чемпионата России. Значимость события в том, что для краснодарского клуба эти награды стали первыми за последние 17 лет. В минувшем сезоне команда под руководством знаменитого тренера Андрея Трефилова смогла вернуть себе статус одного из ведущих клубов страны, которым «Кубань» обладала в 80-90-е годы. Помимо бронзы чемпионата на счету «кубаночек» и второе место в Кубке России.

Разочарование Главным разочарованием сезона стал досрочный вылет ФК «Краснодар» из Лиги Европы. Краснодарцы имели амбициозные планы на этот еврокубковый сезон и считались фаворитом в противостоянии с сербским клубом «Црвена Звезда», но уступили в квалификации по сумме двух матчей. Одержав победу в Краснодаре со счетом 3:2, «быки» проиграли 1:2 в ответной встрече в Белграде и досрочно завершили свою европейскую кампанию.

Поражение После перепроверки допинг-проб, взятых на Олимпиаде-2014 в Сочи, российские спортсмены лишились 11 медалей домашних Игр, скатившись с первого места в медальном зачете на пятое. Пострадали и кубанские спортсмены — за нарушение антидопинговых правил МОК лишил российского бобслеиста Александра Зубкова золотых медалей, завоеванных в Сочи в соревнованиях двоек и четверок. В одном экипаже с ним выступал сочинец Алексей Воевода, которого МОК также лишил медалей.