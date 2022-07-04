3 июля — день отказа от пластиковых пакетов. Рассказываем, почему пластик не наш главный враг и что еще могут сделать ответственные краснодарцы

3 июля отмечают международный день отказа от пластикового пакета. Некоторые магазины, присоединяясь к акции, весь месяц отдают покупки в бумажных пакетах, а люди и вовсе пробуют несколько недель прожить без пластика.

Юга.ру разобрались, так ли это необходимо, и вспомнили неочевидные способы борьбы с загрязнением планеты.

«Вреден не пластиковый пакет, а одноразовый»

Экоактивисты напоминают, что бороться нужно не с пластиком, а с его нерациональным использованием.

«На обычный пластиковый пакет уходит меньше ресурсов, чем на производство бумажного. В «биоразлагаемые» пакеты обычно добавляют неразлагаемые компоненты, а если нет — их нужно компостировать, как и бумажные. На полигоне и те, и другие будут выделять ядовитые вещества. Еще один минус — биоразлагаемые пакеты нельзя сдать на переработку, а пластиковые можно. Поэтому вреден не сам пластиковый пакет, а то, что его используют один раз. Мы за шоперы и экомешочки», — рассказала Наталья Костарева, редактор краснодарского экоцентра «Собиратор», где принимают десятки видов вторсырья и учат гостей осознанному потреблению.

Справка, «РБК Тренды»:



На производство бумажного пакета уходит в три раза больше воды и в четыре раза больше энергии, чем на пластиковый.



При производстве бумажных пакетов в воду сбрасывают на 50% больше, а в воздух — на 70% больше вредных веществ.

Чтобы бумажный пакет был достаточно прочным, его делают не из вторсырья, а из первичной целлюлозы: из одного дерева получается около 700 пакетов. Этого количества на год хватит всего четырем среднестатистическим россиянам.



То, что «натуральная» бумага разлагается быстрее пластика — миф. Чтобы это было так, ее и другие органические отходы надо компостировать. На полигоне мусор прессуют, а без доступа воды и кислорода бумажные пакеты разлагаются годами, при этом выделяют метан. Это же касается пакетов из биополимеров (крахмала, сои, целлюлозы).

Варианты для ответственных и осознанных горожан:

многоразовые сумки и рюкзаки, которые уже есть дома;

обычные пластиковые пакеты, которые можно использовать много раз и потом сдать на переработку;

мешки для фруктов и круп из обрезков ненужной ткани;

не лишним будет завести авоську или шопер, если с ними легче и приятнее привыкнуть ходить в магазин с сумкой. Главное, не слишком увлечься коллекционированием: на пошив тканевых шоперов тоже уходит много ресурсов;

от альтернативных бумажных и «биоразлагаемых» пакетов можно смело отказываться.

Что еще можно сделать?

Карта раздельного сбора. Кажется, что было бы здорово сдавать отходы, но некуда? А ведь баки есть в каждом районе. Можно найти ближайшую к себе сетку для сбора пластика или бумаги на карте «Мусороуборочной компании» и начать сдавать на переработку самые простые фракции. Вариант посложнее: сдавать бутылки, пленку, макулатуру и даже пенопласт в оранжевые сетки «Чистого города» (на них есть подробная инструкция).