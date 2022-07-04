3 июля — день отказа от пластиковых пакетов. Рассказываем, почему пластик не наш главный враг и что еще могут сделать ответственные краснодарцы
3 июля отмечают международный день отказа от пластикового пакета. Некоторые магазины, присоединяясь к акции, весь месяц отдают покупки в бумажных пакетах, а люди и вовсе пробуют несколько недель прожить без пластика.
Юга.ру разобрались, так ли это необходимо, и вспомнили неочевидные способы борьбы с загрязнением планеты.
«Вреден не пластиковый пакет, а одноразовый»
Экоактивисты напоминают, что бороться нужно не с пластиком, а с его нерациональным использованием.
«На обычный пластиковый пакет уходит меньше ресурсов, чем на производство бумажного. В «биоразлагаемые» пакеты обычно добавляют неразлагаемые компоненты, а если нет — их нужно компостировать, как и бумажные. На полигоне и те, и другие будут выделять ядовитые вещества. Еще один минус — биоразлагаемые пакеты нельзя сдать на переработку, а пластиковые можно. Поэтому вреден не сам пластиковый пакет, а то, что его используют один раз. Мы за шоперы и экомешочки», — рассказала Наталья Костарева, редактор краснодарского экоцентра «Собиратор», где принимают десятки видов вторсырья и учат гостей осознанному потреблению.
Справка, «РБК Тренды»:
На производство бумажного пакета уходит в три раза больше воды и в четыре раза больше энергии, чем на пластиковый.
При производстве бумажных пакетов в воду сбрасывают на 50% больше, а в воздух — на 70% больше вредных веществ.
Чтобы бумажный пакет был достаточно прочным, его делают не из вторсырья, а из первичной целлюлозы: из одного дерева получается около 700 пакетов. Этого количества на год хватит всего четырем среднестатистическим россиянам.
То, что «натуральная» бумага разлагается быстрее пластика — миф. Чтобы это было так, ее и другие органические отходы надо компостировать. На полигоне мусор прессуют, а без доступа воды и кислорода бумажные пакеты разлагаются годами, при этом выделяют метан. Это же касается пакетов из биополимеров (крахмала, сои, целлюлозы).
Варианты для ответственных и осознанных горожан:
- многоразовые сумки и рюкзаки, которые уже есть дома;
- обычные пластиковые пакеты, которые можно использовать много раз и потом сдать на переработку;
- мешки для фруктов и круп из обрезков ненужной ткани;
- не лишним будет завести авоську или шопер, если с ними легче и приятнее привыкнуть ходить в магазин с сумкой. Главное, не слишком увлечься коллекционированием: на пошив тканевых шоперов тоже уходит много ресурсов;
- от альтернативных бумажных и «биоразлагаемых» пакетов можно смело отказываться.
Что еще можно сделать?
Карта раздельного сбора. Кажется, что было бы здорово сдавать отходы, но некуда? А ведь баки есть в каждом районе. Можно найти ближайшую к себе сетку для сбора пластика или бумаги на карте «Мусороуборочной компании» и начать сдавать на переработку самые простые фракции. Вариант посложнее: сдавать бутылки, пленку, макулатуру и даже пенопласт в оранжевые сетки «Чистого города» (на них есть подробная инструкция).
Самые активные сортировщики домашних отходов могут использовать карту от активистов «Чистой среды», где отмечены пункты приема металлических банок, стекла, редких отходов и большинства видов вторсырья.
На развес и на розлив. Один из главных принципов экологичной жизни — сокращение отходов. Поэтому важно отказываться не от пластика, а от упаковки вообще. Например, покупать бытовую химию в свою тару (станции есть в некоторых «Табрисах» и «Перекрестках», в «Собираторе»), а сыпучие продукты, фрукты и овощи — на развес в маленьких магазинах и на рынках. Для походов за продуктами можно завести специальные мешочки, а для покупки средства для мытья посуды — опустевшую бутылку от него же.
Локальность. Почему маленькие магазины лучше сетевых, а ездить в другой район за покупками не стоит, рассказала основательница эколавки «Всё пучком» Анастасия Зеленкова. Ее пример может вдохновить кого-то запустить свой микробизнес и исследовать лавки рядом с домом.
«Почему мне захотелось открыть локальный магазин? В районах большого города должны обеспечивать базовые потребности человека. В магазин у дома можно сходить не по пути в череде дел, и не в напряг, а осознанно за конкретными продуктами. Это уменьшает транспортный след и загруженность дорог. Я буду не рада, если кто-то поедет ко мне за фермерскими помидорами с другого конца города. Еще одна плюшечка локального магазина: небольшой объем товаров за пару дней уходит покупателям и возобновляется, а на продукты, которые хотят быть съеденными как можно скорее, я делаю скидку», — поделилась Зеленкова.
В магазине есть нескоропортящиеся товары для любителей вкусного: сухофрукты, кокосовая сгущенка без сахара, гранола. И, конечно, атрибуты экожизни — многоразовые бахилы, стаканы и бутылки, пакеты. А на выходе можно опустить чек в контейнер для переработки. Чеки, кстати, нельзя сдавать с обычной бумагой, зато можно отказаться от лишних в приложениях «Пятерочки», «Магнита» и «Табриса». На переработку это редкое вторсырье принимают в «Собираторе».
4 июля магазину Анастасии исполняется месяц. Пока он работает в «бережном» для хозяйки режиме, только в первой половине дня. Покупателей не много, но девушка признается, что не рассчитывала на быстрое развитие — это многолетний проект. Жители комплекса «Радонежский», в котором расположен магазин, уже привыкают и заходят всё чаще.
Опасные для людей и животных отходы, которые нельзя игнорировать и выбрасывать в обычный мусор:
- батарейки и аккумуляторы принимают в специальных боксах в «Лентах», больших «Магнитах», «М-Видео»;
- люминесцентные лампы, ртутные градусники, просроченные и невостребованные лекарства можно сдать на регулярных акциях «Ртутной безопасности» или связаться с компанией напрямую;
- телефоны, чайники, принтеры и другую технику перерабатывают во время «Электросбора» осенью и весной;
- магазины техники часто предлагают обменять старый телефон на скидку для покупки нового.
Ходить и ездить на субботники «Чистой среды» и устраивать корпоративные мероприятия. Это полезный способ провести выходной, иногда даже на море, и пообщаться с единомышленниками. О дате уборок сообщают в соцсетях.
Волонтерство. Если убираться не весело, зато хочется стать мастером спорта по сортировке вторсырья и перестать думать, что это безумно сложно — экоцентр «Собиратор» рад волонтерам. Следить за набором заявок можно в соцсетях. Волонтеры помогают гостям центра определить, в какой бак опустить бутылочные крышки, а в какой — пластиковый пакет.
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Пожертвования. Когда сил заводить новые привычки нет, а желание помогать есть, можно найти подходящую благотворительную экоорганизацию и поддерживать ее деньгами. Всё тот же «Собиратор» просит о помощи, чтобы продолжать работу, даже когда цены на сырье сильно падают. «Чистая среда» меняет пожертвования на полезные товары. А для модниц в Краснодаре работает благотворительный магазин «Открыто», где продают одежду известных брендов за небольшие деньги — и это экологично.
Больше знаешь — меньше вредишь. В Краснодаре нередко проходят лекции об осознанном потреблении и экологичные мастер-классы. Их неочевидная польза — в возможности научиться чему-то у более опытных единомышленников и просто вдохновиться на освоение новых привычек. А еще аргументы с лекций помогут уверенности в разговорах с теми, кто еще не проникся бережным отношением к природе.
Компостирование и черви для самых авантюрных. Значительная, а иногда и большая часть мусорного вреда — это органические отходы: картофельные очистки, шкурки от бананов, ягодные листики. Что, если они не поедут на полигон, а превратятся в удобрение или исчезнут в специальной коробке с червями? Как краснодарцы на это решаются, организуют и убеждают соседей, читайте здесь.
Другие советы для экологичной и экономичной жизни собрали в материале.