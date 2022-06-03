Жители Краснодара смогут сдать просроченные лекарства и другие опасные отходы на экопразднике

4 июня, накануне Всемирного дня защиты окружающей среды, в Краснодаре пройдет праздник «Экодвор». Он начнется в 11:00 в Чистяковской роще. Гостям предлагают поучаствовать в викторинах, создать свечи, расписать сумки, камни или гипсовые фигурки на мастер-классах. Детей угостят сладостями и предложат им сделать рисунки на тему экологии.

«Экодворы» — это экопросветительские мероприятия по всей России, которые легко устроить самим. В программу включают раздельный сбор отходов, мастер-классы, игры и угощения. Иногда «Экодвор» становится большим городским событием, как в Краснодаре сейчас. До 30 июня можно провести свою акцию и податься с ней на конкурс с главным призом 35 тыс. рублей.

Организаторы краснодарского «Экодвора» хотят объяснить, почему нельзя выбрасывать опасные отходы в обычные мусорные баки, сделать их сбор доступнее и помочь людям завести полезные привычки. На акции примут:

сгоревшие ртутные и люминесцентные лампочки;

термометры;

просроченные лекарства;

батарейки и аккумуляторы;

картриджи;

электронные приборы;

макулатуру.

Макулатуру заберет компания «ТЭП» — ее переработают в бумагу, салфетки и другую продукцию. Остальные фракции передадут «Агентству «Ртутная безопасность» — они токсичны для животных, растений, и зачастую для людей, поэтому их необходимо правильно утилизировать.