Нефтекомпании могут поднять цены на бензин и дизтопливо еще на 2,1 рубля за литр

Такое предложение озвучило Минэнерго в обращении к Михаилу Мишустину. Источник издания уточнил, что документ за подписью вице-премьера Александра Новака направили в правительство в октябре.

22 октября «Коммерсантъ» сообщил , что нефтяные компании могут поднять цены на бензин и дизтопливо на своих заправках еще на 2,1 рубля за литр. Они хотят компенсировать убытки, которые несут при продаже импортного топлива.

В обращении говорится, что продажа импортного бензина и дизтоплива по текущим ценам на заправках вертикально интегрированных нефтяных компаний (ВИНК) приносит убыток в 13–18 рублей на литр даже с учетом импортного демпфера (специальный налоговый и экономический механизм государственного регулирования топливного рынка в России). Субсидии не хватает из-за премии на ввозимое топливо к мировым ценам, которая возникла из-за санкций, а также из-за затрат на доставку топлива по РФ.

Чтобы стимулировать зарубежные поставки, Минэнерго предложило два варианта. Первый — повысить цены на 2,1 рубля за литр, не меняя формулу механизма. В этом случае стоимость бензина на заправках ВИНК по итогам года может вырасти на 11%, или на 7,1 рубля, а летнего дизтоплива — на 10,7%, или на 8,2 рубля за литр. Тогда разница в ценах между заправками ВИНК и независимых операторов сократится до 8–18 рублей за литр против нынешних 13–18 рублей в зависимости от региона. У компаний появится источник для компенсации издержек, связанных с импортом топлива в условиях атак на НПЗ.

Именно этот вариант, по данным «Коммерсанта», поддерживают в Минфине и правительстве. Второй вариант предполагает включить в формулу импортного демпфера стоимость железнодорожной доставки топлива из Северо-Западного федерального округа в центральную часть России — около 4000–5000 рублей за тонну.

Пресс-служба Минэнерго отреагировала на публикации в СМИ. Ведомство сообщило, что объем импортного бензина на внутреннем рынке России остается незначительным, а потребность в нем снижается. По сообщению министерства, это количество позволяет сбалансировать спрос и предложение топлива в России и не может оказывать существенного влияния на его среднюю цену.