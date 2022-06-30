Волонтеры приглашают краснодарцев поучаствовать в уборке улицы Батуринской

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Волонтеры «Чистой среды» проведут 2 июля субботник на территории улицы Батуринской (район улицы Кирилла Россинского)

Он должен был состояться неделю назад, 25 июня, однако его отменили из-за того, что на улице перекопали дорогу. Точный адрес сбора доступен по ссылке.

  • © Скриншот с сайта Yandex.ru
    © Скриншот с сайта Yandex.ru

«На время уборки мы выдаем перчатки, мешки для мусора и футболки», — говорится в сообщении волонтеров.

Также для добровольцев организуют перерыв на чай с печеньем. Начало субботника 2 июля в 10:00. Записаться на уборку можно у организатора, номер для связи: +7 (918) 659-05-44 (Михаил Сергеевич).

Ранее Юга.ру писали, что в один из прошлых субботников на пустыре у ЖК «Грин Парк» 24 волонтера собрали 67 мешков с мусором, 7 со стеклом и 9 с пэт-бутылками.

Краснодар Мусор Субботник Экология

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Волонтеры приглашают краснодарцев поучаствовать в уборке улицы Батуринской
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