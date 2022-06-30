Волонтеры приглашают краснодарцев поучаствовать в уборке улицы Батуринской

Он должен был состояться неделю назад, 25 июня, однако его отменили из-за того, что на улице перекопали дорогу. Точный адрес сбора доступен по ссылке .

«На время уборки мы выдаем перчатки, мешки для мусора и футболки», — говорится в сообщении волонтеров.

Также для добровольцев организуют перерыв на чай с печеньем. Начало субботника 2 июля в 10:00. Записаться на уборку можно у организатора, номер для связи: +7 (918) 659-05-44 (Михаил Сергеевич).

Ранее Юга.ру писали, что в один из прошлых субботников на пустыре у ЖК «Грин Парк» 24 волонтера собрали 67 мешков с мусором, 7 со стеклом и 9 с пэт-бутылками.