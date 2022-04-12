Как покупать продукты, стирать вещи и пить кофе, чтобы не разориться

Если раньше людей со своими кружками, контейнерами и пакетами в магазинах часто воспринимали как чудаков, то сейчас к экологичным решениям важно прибегать, чтобы сберечь бюджет. На фоне роста цен, снижения доходов и закрытия магазинов Юга.ру подготовили материал об экономии и экологии. О способах осознанно экономить рассуждали соорганизаторка «Всемирного дня чистоты — 2021» в Краснодаре Катерина Матвеева и журналистка Юга.ру с опытом эковолонтерства Ярослава Гуляева. Продукты Перед походом в магазин стоит составлять список (например, в телефонных заметках) и следовать ему, чтобы не покупать лишнего. Перед этим лучше проверить, что уже есть в холодильнике и шкафах. Рассчитывать, сколько еды вы успеете съесть раньше, чем она испортится. Открытые упаковки и продукты с истекающим сроком годности класть на отдельную полку холодильника, чтобы не забыть о них. По данным ООН, в мире ежегодно выбрасывают 17% всей еды, еще 14% портится даже до попадания к потребителям. Средний россиянин в год выкидывает 33 кг продуктов. При этом 811 млн человек на Земле страдают от голода. Завести привычку всегда брать с собой компактную многоразовую сумку или ходить в магазин с обычным рюкзаком. Вариант похуже, но тоже ничего — повторно использовать «пакет с пакетами». Это сэкономит несколько сотен рублей в месяц на покупке нового пластикового мусора (не шутка, посмотрите в чеках, сколько сейчас стоит некогда бывший бесплатным пакет). Производство шопера можно удешевить, если у вас или ваших знакомых есть ненужные отрезы ткани и швейная машинка, а авоську связать из старого свитера и даже из рваных колготок.

Авоська, связанная из старых колготок © Скриншот сайта greenpeace.ru

Позаботиться о хранении круп, сахара и муки: в них часто заводятся жучки. Лучше использовать банки и контейнеры с плотно закрывающимися крышками, для профилактики можно класть в банку очищенный зубчик чеснока. Впрок покупать крупы, которые легко промыть от жучков (например, фасоль), а в первую очередь съедать мелкие (манку, поленту).

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Выбирать упаковку. Крупы, орехи, макароны бывает дешевле покупать на развес (идеально насыпать их в свои мешки или контейнеры). Если страшно покупать весовые продукты в крупных магазинах из-за санитарных условий, можно обратить внимание на маленькие лавки и рынки. Молоко лучше покупать в пэт-бутылках или пакетах, а не в многослойном тетрапаке — он дороже и на него уходит больше ресурсов. Но если расход маленький, тетрапак может стать лучшим решением.

Сыпучие продукты можно покупать на развес в экомешочках и контейнерах © Фото Ярославы Гуляевой, Юга.ру

Кипятить не полный чайник воды, а столько, сколько нужно на один раз. Это уменьшит расход электричества и сбережет воду. Питьевую воду брать с собой в специальной бутылке или несколько раз использовать магазинную. Во многих кофейнях бесплатно наливают воду в вашу посуду. Если дома тоже используется бутилированная вода, можно подумать об альтернативах: кухонном фильтре или доставке в обменной таре. За первые полгода работы краснодарский экоцентр «Собиратор» передал на переработку 738 кг пэт-пластика — это примерно 29 тыс. 520 бутылок. А ведь это не все бутылки, которые сдают в Краснодаре, и небольшая часть от тех, которые используют в городе каждый день. Изменить потребление кофе — неэкологичного и недешевого продукта. Вот варианты: не пить кофе как основной напиток в течение всего дня, а ограничиться утренней чашкой; научиться готовить этот напиток самостоятельно; отказаться от сопровождающих добавок — молока, сливок, сиропов. Если покупать кофе навынос не в одноразовых стаканчиках, а наливать в свою кружку, то можно не только сократить экослед, но и получить скидку. Например, в Краснодаре ее предоставляют кофейни «Зацепи кофе», «Хорошая еда», Surf coffee, Traveler’s coffee и другие (по данным проекта My cup, please).

Многоразовая кружка из рисовой шелухи и пластика © Фото Ярославы Гуляевой, Юга.ру

В некоторых магазинах («Пятёрочка», «Табрис») держатели карт лояльности могут получать электронные чеки вместо обычных, выбрав такую функцию в мобильном приложении. Не забывать показывать карту — сокращать отходы — и получать маленький, но приятный бонус за каждую покупку. Банкоматы тоже предлагают отказываться от бумажного чека. Брать в офис еду из дома: это дешевле, чем заказывать доставку, полезнее, чем обедать булочкой из ближайшего продуктового, и экологичнее — потому что получится обойтись без лишней упаковки. Уборка и быт Покупать разливную бытовую химию в свою тару бывает дешевле, чем расфасованную в магазинах. В Краснодаре средства в таком виде продает экоцентр «Собиратор».

Разливная бытовая химия в краснодарском «Собираторе» © Фото Матвея Кохманова

Разливная бытовая химия в краснодарском «Собираторе» © Фото Матвея Кохманова

В магазинах выбирать средства в больших упаковках: пятилитровую бутылку моющего средства для посуды, большой тюбик зубной пасты. Твердые средства и дешевле, и экологичнее: твердое мыло вместо жидкого, порошок вместо геля или капсул для стирки, твердый шампунь вместо обычного. Стиральная машина тратит большую часть электроэнергии на нагрев воды, поэтому дешевле будет стирать вещи при температуре не выше 30 °C. Это также поможет снизить риск, что одежда полиняет, сядет или быстрее износится. Стирать повседневную одежду можно реже, если после одного-двух надеваний не кидать ее в корзину, а развешивать на плечиках и оставлять проветриться у окна или на балконе. Так вещи прослужат дольше, а расход порошка, воды и электричества станет меньше.

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Еще один способ сэкономить на счетах — выключать воду, когда она не нужна: во время чистки зубов, в душе, при мытье посуды. А лампочки заменить на энергосберегающие и не забывать выключать свет там, где им сейчас не пользуются. Расход воды при полноценной загрузке посудомоечной машины меньше, чем при ручной мойке. Если машина уже есть и грязной посуды скапливается много, посудомойка поможет сократить расходы, сберечь природные ресурсы, время и кожу рук. Экстремальная мера экономии — заменить чистящие средства на соду, горчицу, лимонную кислоту и хозяйственное мыло. Реже пользоваться принтером. Печатать на обеих сторонах листа, использовать запечатанные с одной стороны листы как черновики, создавать документы для печати без заливок (чтобы уменьшить расход краски). Посчитать, не будет ли дешевле и удобнее хотя бы иногда отказываться от автомобиля в пользу общественного транспорта, такси, пеших прогулок и велосипеда. В Краснодаре и других больших городах вы сможете к тому же сэкономить время на поиск парковочного места и, собственно, деньги на его оплату. Одежда и вещи Чинить, а не выкидывать вещи: технику, мебель, сумки, одежду, обувь. Многие популярные магазины остановили свою работу в России: H&M, Mohito, Bershka, Decathlon и другие. Где одеваться теперь? Как вариант — закупаться в секондах, на сайтах Avito и «Юла», на гаражных распродажах — это продлит одежде жизнь и сэкономит бюджет. 5 апреля «Яндекс.Маркет» заявил о новом направлении работы: продаже подержанных вещей. На маркетплейсе разрешили продавать б/у смартфоны, потом категорию электроники и бытовой техники хотят расширить, а также добавить одежду, обувь, детские и спортивные товары. Это работает и в обратную сторону: хорошие вещи, которые надоели или перестали подходить, можно продать, обменять на своп-вечеринке или просто отдать знакомым. То же касается косметики, средств для волос, книг, а особенно детских товаров — одежды, игрушек, колясок; рабочую технику примут комиссионные магазины. Совет актуален и для тех, кто часто переезжает или планирует эмиграцию, когда остро стоит вопрос расхламления — экологичный способ еще и позволит немного заработать.

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Перейти с бумажных книг на электронные: читать на компьютере, телефоне, планшете, электронной книге (простые б/у устройства тоже встречаются на сайтах объявлений). Гигиена Задуматься о многоразовой альтернативе подгузникам, особенно если и раньше этот вариант казался слишком дорогим. Многоразовые подгузники не всегда такие же удобные и приятные, так что при выборе лучше ориентироваться на отзывы других родителей. В перспективе нескольких лет решение перейти на такие средства гигиены может здорово сэкономить семейный бюджет. То же касается средств, которые способны заменить дефицитные прокладки и тампоны: менструальные чаши, тканевые прокладки и белье для менструаций. Ватные диски для умывания можно заменить многоразовой рукавичкой для снятия макияжа или тряпичными дисками.

Рукавичка для снятия макияжа и менструальная чаша © Фото Ярославы Гуляевой, Юга.ру

Попробовать дезодорант-кристалл, который расходуется медленнее, чем обычные, и требует меньше упаковки. Правда, подходит такой продукт не всем.