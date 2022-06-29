Жители кубанской станицы пожаловались на свалку в администрацию президента. Они полгода ждут от чиновников решения проблемы

По словам местных жителей, полигон ТБО недалеко от станицы Полтавской Красноармейского района продолжает работать с нарушениями. Он находится рядом с поселением и окружен рисовыми чеками

Журналист Юга.ру поговорил с жителем станицы Полтавской. Дмитрий* приехал в станицу несколько лет назад. Тогда он называл станицу маленькой Швейцарией, а когда узнал про свалку «****** [испытал большой шок] от происходящего». Фраза «ничего не меняется» звучит из уст местных жителей примерно с такой же частотой, как и «свалка». Долгие годы она портит экологию и жизнь жителям Полтавской. Мимо окон домов там постоянно ездят мусоровозы, а в воздухе регулярно появляется запах гнилья. «Дело в том, что запаха сейчас-то и нет. К нам приезжает какая-то белая машина, мы знаем, что она едет из Анапы. После этого вонь пропадает. Наверно, обрызгивают какими-то химикатами. После дождя вновь появляется запах», — рассказывает Дмитрий. Юга.ру писали, что в мае жители станицы Полтавской перекрыли дорогу из-за мусорного полигона. Мусоровозы едут туда через жилой сектор — ежедневно по 60-70 машин, а иногда и до 100 по словам местных жителей. «Мы с зимы бьемся за этот полигон. Но ничего не меняется. Чиновники приезжают и уезжают. Зимой приезжали, летом — все одно, — обещания», — продолжает Дмитрий.

В феврале после недовольства местных жителей из-за новостей про расширение полигона под мусор из Туапсинского района и Сочи (на фоне закрытия полигона в Белореченском районе) в станицу приезжали чиновники краевой администрации. От идеи расширения свалки тогда отказались. На встрече, по словам властей, «были намечены конкретные шаги по улучшению ситуации». Под «конкретными шагами» предполагалось создание санитарно-защитной зоны вокруг полигона, трассировка движения грузовиков с мусором (чтобы они не мешали местным жителям) и «устранение ряда нарушений». Хотя жители Полтавской выступали за полное закрытие полигона. После очередного митинга в июне в станицу вновь приехала рабочая группа Совета при главе администрации Краснодарского края по развитию гражданского общества и правам человека во главе с советником губернатора Андреем Зайцевым. Через несколько дней чиновники местной администрации отчитались, что на полигоне ничего не изменилось после прошлой встречи. Глава района Юрий Васин тогда писал в своем телеграм-канале, что план по строительству сортировочного цеха у свалки так и остался планом. Напомним, в 2021 году губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев писал в своем телеграм-канале, что строительство сортировочного комплекса в Полтавской завершат до конца ноября 2021 года.

Что происходит сейчас. 29 июня в телеграм-канале «Полтавская против свалки» появился пост о том, что ядовитые воды со полигона попадают в канал у рисовых чеков, а ситуация со свалкой никак не меняется. «Все, что растет вокруг, сельхозугодья, они растут на фильтрате со свалки, на сточных водах — это яд. Мы делали независимую экспертизу этого фильтрата, отвозили анализы в Ессентуки. Потом нам пришли результаты, там только показатели содержания ртути превышены в тысячи раз. На свалку в свое время свозили и ртутные градусники, и мертвых животных, все подряд. Тут и рыба умирала в воде возле свалки. Полигон работает с 1992 года. Тогда не было технологических требований, которые бы отвечали современным стандартам. Под телом свалки должна быть подложка. Эта свалка стояла на глиняной подложке. Но ее постоянно расширяли. Там просто выкапывали ямы и засыпали туда фурами мусор. Весь этот глиняный замок разрушен, все идет в землю, а потом в воду попадает, которая питает рисовые чеки», — рассказывает Дмитрий. В феврале 2021 года жители Красноармейского района пожаловались на мор рыбы в каналах рисовых чеков, которые находятся недалеко от свалки станицы Полтавской. Власти района сообщили, что рыба могла погибнуть из-за недостатка кислорода в воде. Сейчас свалку эксплуатирует ООО «МП ЖКХ» Красноармейского района. По словам местных жителей, с ней был связан родственник главы района Юрия Васина. Компанию учредили в 2012 году. Юридический адрес: станица Полтавская, улица Промышленная, 105. Позже адрес сменился, как и владельцы. С 2014 по 2021 годы разные доли (от 82% до 36%) в компании имел Владимир Васин — родственник главы Красноармейского района Юрия Васина. С марта 2021 года владелец ООО — Александр Марков, генеральный директор — Владислав Семенов. Полигон находится на северо-западе станицы на расстоянии не более 1 км. Сейчас туда вывозят мусор из Красноармейского, Крымского и Славянского районов, хотя изначально полигон проектировали только для жителей Красноармейского района. Роспотребнадзор и Росприроднадзор фиксировали на полигоне превышение загрязняющих веществ в почве, воде и воздухе, что непосредственно влияет на здоровье живущих рядом людей. Кадастровый номер участка 23:13:1201000:263. К этому участку примыкают земли сельхозназначения и земли неустановленной категории. По его границе проходит оросительный канал, который связан с Азовским морем.

На спутниковых фото гугл-карт видна возделываемая земля. От полигона некоторые участки отгораживает лишь гравийная дорога. Напомним, что Красноармейский район — один из лидеров по сбору урожая риса в крае.

«Все, что они сделали, чтобы обезопасить свалку, — на некоторых участках установили забор сеточный, чтобы пакеты не летали, но какой тут забор, если гора мусора высотой метров 10. И сделали канаву вокруг свалки, но никакой подложки там нет, вода уходит в грунт, труб, которые собирают весь фильтрат в каком-то отдельном месте, нет. Полигон просто отравляет землю», — рассказывает Дмитрий. 29 июня жители станицы Полтавской уже второй раз за полгода передали обращение и жалобу с подписями против свалки — около 5 тыс. подписей — в администрацию президента. По словам Дмитрия, оно содержит жалобы не только на свалку, но и на коррупцию в районе. Обращения в краевые инстанции жителям не помогли. На вопрос, что жители Полтавской будут делать дальше, собеседник ответил, что они готовы «на крайние меры». Журналист Юга.ру позвонил главе Красноармейского района Юрию Васину, но комментария по поводу свалки он не дал, предложив обратиться в пресс-службу, после чего повесил трубку. В пресс-службе района на несколько звонков журналиста никто не ответил.

Напомним, в декабре 2021 года в станице Полтавской задержали журналиста Глеба Пьяных, который приехал снимать сюжет о мусорном полигоне на сельхозземлях. Как рассказал в сюжете Пьяных, во время съемок на журналистов накинулись водитель мусоровоза и «местный начальник». При этом журналисту угрожали, что вызовут полицию, потому что тот якобы находится на свалке незаконно.