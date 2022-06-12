Краснодарский «Собиратор» попросил о помощи

«Вторсырье падает в цене, переработчики закрываются, а мы… всё еще продолжаем работать. Но без вашей поддержки нам не справиться», — так краснодарский экоцентр «Собиратор» попросил гостей помочь пожертвованиями.

В мае 2021 года активисты «Чистой среды» и московский «Собиратор» открыли в Краснодаре экоцентр, где принимают вторсырье на переработку, проводят лекции и мастер-классы, помогают бизнесу стать экологичнее.

Как рассказала руководительница краснодарской инициативы Дарья Сычёва, центр сильно зависит от пожертвований. Хотя некоторые фракции продают, вырученных средств не хватает, чтобы оплачивать аренду, работу сотрудников, расходы на перевозку вторсырья.

В самые успешные месяцы удавалось окупить зарплаты двух администраторов, а в мае не заработали даже на одну. После 24 февраля некоторые переработчики закрылись или сильно снизили закупочные цены. По словам Дарьи, раньше картон был одной из самых выгодных фракций, килограмм продавали за 14 рублей. Теперь стоимость упала в пять раз, до 3,5 рублей, и может упасть еще.