Краснодарский «Собиратор» попросил о помощи
Экоцентр «Собиратор» просит о пожертвованиях, чтобы продолжать работу
«Вторсырье падает в цене, переработчики закрываются, а мы… всё еще продолжаем работать. Но без вашей поддержки нам не справиться», — так краснодарский экоцентр «Собиратор» попросил гостей помочь пожертвованиями.
В мае 2021 года активисты «Чистой среды» и московский «Собиратор» открыли в Краснодаре экоцентр, где принимают вторсырье на переработку, проводят лекции и мастер-классы, помогают бизнесу стать экологичнее.
Как рассказала руководительница краснодарской инициативы Дарья Сычёва, центр сильно зависит от пожертвований. Хотя некоторые фракции продают, вырученных средств не хватает, чтобы оплачивать аренду, работу сотрудников, расходы на перевозку вторсырья.
В самые успешные месяцы удавалось окупить зарплаты двух администраторов, а в мае не заработали даже на одну. После 24 февраля некоторые переработчики закрылись или сильно снизили закупочные цены. По словам Дарьи, раньше картон был одной из самых выгодных фракций, килограмм продавали за 14 рублей. Теперь стоимость упала в пять раз, до 3,5 рублей, и может упасть еще.
Несмотря на это, «Собиратор» не прекращает работу.
«Мы не останавливали сейчас прием никаких фракций. Наши переработчики сказали, что пока не будут забирать полипропилен мягкий, пакеты, пет-коррекс, но мы их не перестали принимать, потому что я уверена, что найду других [переработчиков]. Ну и вроде получается находить», — рассказала Сычёва.
Только за первые четыре месяца 2022 года посетители центра сдали более 28,2 тонн стекла, макулатуры, металла, пластика, чеков и других видов отходов на переработку.
Экоактивисты просят поддержать их разовыми или ежемесячными пожертвованиями на комфортную сумму, пусть и небольшую. Это можно сделать:
- по ссылке;
- переводом на карту «Модульбанка» 5213 5500 6396 0336;
- по QR-коду ниже.
Напомним, краснодарский «Собиратор» вошел в «Список бережных инициатив — 2021».