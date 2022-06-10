Летаем над заброшенным аквапарком на Гидрострое и рассказываем, кто выиграл и проиграл от его закрытия

Рейвы в начале двухтысячных и 35 тыс. квадратных метров заброшенных аттракционов сейчас. Юга.ру сняли сверху заброшенный аквапарк на Гидрострое.

В Краснодаре есть сразу два заброшенных аквапарка. Пройти на их территорию — задача для ниндзя. Совсем другое дело — заглянуть с высоты птичьего полета. Мы полетали над аквапарком «Экватор», что на Гидрострое, и предлагаем вам атмосферные фотографии и видео оттуда.

Аттракционы «Рафтинг» и «Черная дыра» в заброшенном аквапарке «Экватор» © Фото Антона Быкова, Юга.ру

Финишная чаша аттракциона «Камикадзе» в заброшенном аквапарке «Экватор» © Фото Антона Быкова, Юга.ру

Кольцеобразный бассейн в заброшенном аквапарке «Экватор» © Фото Антона Быкова, Юга.ру

До начала 2000-х жителям Краснодара для того, чтобы покататься на водяных аттракционах, приходилось ехать на море — в Геленджик, Небуг и Анапу. Ситуация изменилась в июле 2003-го, когда на Затоне открыли «Авкалэнд» — первый в городе аквапарк. А 31 июня 2004-го начал работать и второй — «Экватор». Его построили в низине на подходе к пляжу «Старая Кубань» со стороны микрорайона Гидростроителей. «Экватор» встречал гостей двухэтажным зданием ресторана. На территории было летнее кафе, шесть бассейнов, девять аттракционов для взрослых и одна детская горка.

Летнее кафе и диджейская будка в заброшенном аквапарке «Экватор» © Фото Антона Быкова, Юга.ру

Останки детской горки в заброшенном аквапарке «Экватор» © Фото Антона Быкова, Юга.ру

Общая площадь авкапарка «Экватор» составляла чуть менее двух гектаров © Фото Антона Быкова, Юга.ру

Аттракцион «Камикадзе» в заброшенном авкапарке «Экватор» © Фото Антона Быкова, Юга.ру

Одним из наиболее необычных аттракционов был «Камикадзе» — нечто вроде бочки, внутри которой человек описывал несколько головокружительных виражей после мощного разгона. С некоторых горок («Волна», «Тобогган», «Черная дыра», «Рафтинг») следовало съезжать на так называемых «рафтах» — больших надувных кругах. С остальных («Косички», «Свободное падение», «Флаг») — на собственной пятой точке.

Вот они слева направо: две «Косички» переплетаются с «Волной», два рукава «Свободного падения», «Флаг», «Камикадзе», двойной желтый «Тобогган», зеленые кольца «Рафтинга», бежевая петляющая труба «Черной дыры», голубые останки детской горки © Фото Антона Быкова, Юга.ру

Купальный сезон в «Экваторе» открывали 1 июня и заканчивали в середине сентября. Билет для взрослого в 2014 году стоил 600 рублей (пребывание с 10:00 до 14:00) или тысячу (с 14:00 до закрытия). Детские билеты стоили 400 и 600 рублей, соответственно. Несмотря на относительно высокие для того времени цены, в день парк принимал до полутора тысяч посетителей, а в выходные дни очередь на посещение начинали занимать с восьми утра.

В былые времена на этой лестнице каждое лето стояли нескончаемые очереди © Фото Антона Быкова, Юга.ру

В «Экваторе» можно было не только плескаться в воде. На заднем плане видны столбы, оставшиеся от батутной площадки © Фото Антона Быкова, Юга.ру

— Я отработал в «Экваторе» всего один сезон, и воспоминания у меня самые великолепные, — вспоминает бывший арт-директор «Экватора» Анатолий А. (имя изменено по просьбе собеседника). — До того я долго работал в модных ночных клубах, а тут резко переключился на развлечения для самой что ни на есть массовой аудитории. руководил аниматорами, фотографом и диджеями. Было жарковато, но мне очень нравилось.

Стартовая площадка аттракционов «Черная дыра» и «Рафтинг» © Фото Антона Быкова, Юга.ру

Детский бассейн-лягушатник в заброшенном аквапарке «Экватор» © Фото Антона Быкова, Юга.ру

— Мне показалось, что зарабатывать на аквапарке очень сложно, — продолжает Анатолий. — Аттракционы очень дорогие в обслуживании. Так что даже если народу много, чистая прибыль невысокая. Приходилось экономить на всем. Однажды мы проводили конкурс двойников Гарри Поттера. И приходит семья, по которым видно, что они прямо очень хорошо подготовились, сходство удивительное. Они, конечно, победили. А приз у нас — три билета в аквапарк в любой другой день. По ним видно, что они расстроились: «Неужели мы специально ехали к вам из Новороссийска ради ЭТОГО?» — «Нет, конечно, ради нашей неповторимой атмосферы праздника!» Спасателям, например, платили по 500 рублей за смену, так что критерии отбора на эту должность были, скажем так, не очень высокими. А диджея была смена то ли 10, то ли 12 часов. Поэтому я набирал неизвестных, но амбициозных. Иногда подсовывал им в репертуар что-нибудь непопсовое, типа группы Dasaev. И смотрел на реакцию публики. Несколько андерграундных треков так и остались в ротации до осени. Однажды мы даже рок-фестиваль в аквапарке устроили. Рейвы тоже пытались делать, но они получались похожими на фарс, потому что громко включать музыку было не вариант. Так что дискотеки у нас не задались.

В какой-то момент жилая застройка подступила вплотную к аквапарку «Экватор» © Фото Антона Быкова, Юга.ру

Массовые жалобы на шум, издаваемый аквапарком, начали поступать в полицию в начале 2010-х. Вскоре их набралось столько, что дело было передано в суд. И в январе 2015-го судья вынес запрет на дальнейшую работу «Экватора». — Лично мне шум от аквапарка не мешал, — говорит Алексей П., который до недавнего времени жил в 16-этажке на Парусной, 20 (первом жилом доме, который был построен в низине рядом с аквапарком). — Мне кажется, что при помощи этих жалоб кто-то просто захотел отжать себе участок под аквапарком под строительство новых многоэтажек. А лично моя квартира даже потеряла в цене после закрытия аквапарка — я ее в итоге продал процентов на 5-7 дешевле того, сколько она стоила, пока «Экватор» работал.

Умелый застройщик сможет разместить на этом участке не менее трех, а то и четырех многоэтажек © Фото Антона Быкова, Юга.ру

После решения суда тогдашние собственники участка — ООО «Кубаньреставрация» — решили продать землю. Сделку оценили примерно в 100 миллионов рублей. На вопрос о том, почему на территории аквапарка до сих пор не начали что-нибудь строить, один из бывших собственников «Экватора» Дмитрий ответил, что земля, вероятно, находится в залоге у банка. Однако дать более подробные комментарии отказался. В мэрии Краснодара утверждают, что согласно решению гордумы от 2 сентября 2020 года № 100 «О генплане Краснодара», участок расположен в так называемой общественно-деловой зоне, так что жилье там строить не положено.

Кадастровая карта окрестностей озера Старая Кубань © Скриншот сайта egrp365.org

При этом на кадастровой карте Росреестра у этого участка (№10 на карте) указана иная категория земель — под строительство «многоэтажных и среднеэтажных жилых домов, в том числе со встроенно-пристроенными на 1-ом этаже помещениями общественного назначения». Дата внесения изменений в Единый госреестр недвижимости — 4 марта 2021 года. Кадастровая стоимость участка площадью 35 880 кв. м оценивается в 252,5 млн рублей. Отметим, что под аквапарк использовался не весь участок, принадлежащий «Кубаньреставрации». С севера к облагороженной зоне примыкал примерно гектар «дикой» территории, отделенный от «Экватора» забором.

«Дикий» участок — это квадрат с белыми деревьями за зеленым забором сразу за горками © Фото Антона Быкова, Юга.ру

«Дикий» участок — это квадрат с белыми деревьями за зеленым забором сразу за горками © Фото Антона Быкова, Юга.ру

Как бы то ни было, сейчас все 35 тысяч квадратных метров бывшего аквапарка огорожены колючей проволокой. Аттракционы и бассейны ветшают под солнцем и дождями, ожидая, пока собственник соизволит их демонтировать.

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При этом краснодарцам по-прежнему негде купаться жарким летом: «Экватор» закрыли в 2015-м, «Аквалэнд» и того раньше — в 2009-м, воду во всех без исключения естественных водоемах в черте Краснодара год из года признают опасной для здоровья, а пляж в Старокорсунской откроют, в лучшем случае, в 2023-м.

Сейчас запрещено купаться и в аквапарке «Экватор», и на пляже «Старая Кубань» © Фото Антона Быкова, Юга.ру