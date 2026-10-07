В Ейском районе открыли два веломаршрута к косам на Азовском побережье

Краснодарский край

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  • © Фото magnific, сайт magnific.com
    © Фото magnific, сайт magnific.com

В Краснодарском крае появились веломаршруты к Камышеватской и Долгой косам. По пути туристы увидят редких птиц

6 октября в Ейском районе Краснодарского края открыли два новых велосипедных маршрута, которые проходят по территориям двух кос — Камышеватской и Долгой. Подробности опубликованы на туристическом портале курортов региона. 

Маршрут к Камышеватской косе начинается от одноименной станицы и рассчитан на два часа, а протяженность составляет около 15,6 км. Путь проходит по грунтовой дороге вдоль Азовского побережья, где туристы смогут увидеть места гнездования редких птиц, слияние моря и Ясенского залива. 

Шесть природных турмаршрутов появятся на Кубани:

Маршрут к Долгой косе также рассчитан на два часа, а протяженность — 13,5 км. Путь начинается в одноименной станице на перекрестке улиц Лесной и переулка Советской, а далее проходит вдоль пляжей. 

Велосипедисты будут ехать по косе, которая с одной стороны окружена Азовским морем, а с другой — Таганрогским заливом. Они смогут увидеть ракушечное побережье, морских животных и редких птиц. 

Оба маршрута подходят для начинающих туристов и детей от семи лет и не требуют специального снаряжения. Пройти их можно пешком или проехать на велосипеде в любое время года. С ноября по апрель туристам рекомендуют отправляться в путь только в ясную погоду.

Как писали Юга.ру, 21 сентября губернатор Краснодарского края ввел запрет на передвижение по косе Чушка.

Азовское море Велоспорт Ейский район Курорты и туризм маршруты отдых путешествия

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