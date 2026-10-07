В Ейском районе открыли два веломаршрута к косам на Азовском побережье

В Краснодарском крае появились веломаршруты к Камышеватской и Долгой косам. По пути туристы увидят редких птиц

Маршрут к Камышеватской косе начинается от одноименной станицы и рассчитан на два часа, а протяженность составляет около 15,6 км. Путь проходит по грунтовой дороге вдоль Азовского побережья, где туристы смогут увидеть места гнездования редких птиц, слияние моря и Ясенского залива.

6 октября в Ейском районе Краснодарского края открыли два новых велосипедных маршрута, которые проходят по территориям двух кос — Камышеватской и Долгой. Подробности опубликованы на туристическом портале курортов региона.

Маршрут к Долгой косе также рассчитан на два часа, а протяженность — 13,5 км. Путь начинается в одноименной станице на перекрестке улиц Лесной и переулка Советской, а далее проходит вдоль пляжей.

Велосипедисты будут ехать по косе, которая с одной стороны окружена Азовским морем, а с другой — Таганрогским заливом. Они смогут увидеть ракушечное побережье, морских животных и редких птиц.

Оба маршрута подходят для начинающих туристов и детей от семи лет и не требуют специального снаряжения. Пройти их можно пешком или проехать на велосипеде в любое время года. С ноября по апрель туристам рекомендуют отправляться в путь только в ясную погоду.