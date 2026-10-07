Администрация Краснодарского края составила рейтинг городов и районов по оценкам жителей
Названы лучшие и худшие администрации Краснодарского края
1 октября администрация Краснодарского края опубликовала доклад «О результатах мониторинга эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов за 2025 год». Власти пришли к выводу, что лишь половина (51%) населения позитивно оценивает их работу.
Больше всего положительных оценок дали деятельности чиновников в Геленджике (68,8 %), Армавире (65,4 %), Ленинградском округе (55,3 %), Кореновском (68,5 %), Курганинском (67,7 %), Абинском (62,2 %), Успенском (62,1 %) и Тихорецком районах (61,9 %).
Меньше всего плюсов получили власти Горячего Ключа (52,7 %), Приморско-Ахтарского (45,1 %) и Туапсинского округов (39,3 %), Тбилисского (46,0 %), Брюховецкого (45,2 %), Староминского (44,7 %), Отрадненского (44,5 %) и Крымского районов (35,3 %).
Для общего рейтинга эксперты оценивали экономическое развитие, социально-культурную сферу, дошнольное, общее и дополнительное образование, кульруру, спорт, жилищную политику и строительство, энергосбережение.
Итоговый топ-10 городов и районов:
- Краснодар;
- Сочи;
- Армавир;
- Новороссийск;
- Анапа;
- Ленинградский округ;
- Горячий Ключ;
- Приморско-Ахтарский округ;
- Геленджик;
- Туапсинский округ.
Худшими стали:
- Ейский район;
- Новопокровский район;
- Отрадненский район;
- Гулькевичский район;
- Староминский район;
- Калининский район;
- Лабинский район;
- Крыловский район;
- Мостовский район;
- Щербиновский район.
Как писали Юга.ру, 5 октября мэр Краснодара Евгений Наумов досрочно ушел в отставку.