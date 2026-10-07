Администрация Краснодарского края составила рейтинг городов и районов по оценкам жителей

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Названы лучшие и худшие администрации Краснодарского края

1 октября администрация Краснодарского края опубликовала доклад «О результатах мониторинга эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов за 2025 год». Власти пришли к выводу, что лишь половина (51%) населения позитивно оценивает их работу.

Больше всего положительных оценок дали деятельности чиновников в Геленджике (68,8 %), Армавире (65,4 %), Ленинградском округе (55,3 %), Кореновском (68,5 %), Курганинском (67,7 %), Абинском (62,2 %), Успенском (62,1 %) и Тихорецком районах (61,9 %).

Меньше всего плюсов получили власти Горячего Ключа (52,7 %), Приморско-Ахтарского (45,1 %) и Туапсинского округов (39,3 %), Тбилисского (46,0 %), Брюховецкого (45,2 %), Староминского (44,7 %), Отрадненского (44,5 %) и Крымского районов (35,3 %).

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Для общего рейтинга эксперты оценивали экономическое развитие, социально-культурную сферу, дошнольное, общее и дополнительное образование, кульруру, спорт, жилищную политику и строительство, энергосбережение.

Итоговый топ-10 городов и районов:

  • Краснодар;
  • Сочи;
  • Армавир;
  • Новороссийск;
  • Анапа;
  • Ленинградский округ;
  • Горячий Ключ;
  • Приморско-Ахтарский округ;
  • Геленджик;
  • Туапсинский округ.

Худшими стали:

  • Ейский район;
  • Новопокровский район;
  • Отрадненский район;
  • Гулькевичский район;
  • Староминский район;
  • Калининский район;
  • Лабинский район;
  • Крыловский район;
  • Мостовский район;
  • Щербиновский район.

Как писали Юга.ру, 5 октября мэр Краснодара Евгений Наумов досрочно ушел в отставку.

Анапа Геленджик Краснодар Новороссийск Рейтинги Сочи Чиновники

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Администрация Краснодарского края составила рейтинг городов и районов по оценкам жителей

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