Администрация Краснодарского края составила рейтинг городов и районов по оценкам жителей

1 октября администрация Краснодарского края опубликовала доклад «О результатах мониторинга эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов за 2025 год». Власти пришли к выводу, что лишь половина (51%) населения позитивно оценивает их работу.

Больше всего положительных оценок дали деятельности чиновников в Геленджике (68,8 %), Армавире (65,4 %), Ленинградском округе (55,3 %), Кореновском (68,5 %), Курганинском (67,7 %), Абинском (62,2 %), Успенском (62,1 %) и Тихорецком районах (61,9 %).

Меньше всего плюсов получили власти Горячего Ключа (52,7 %), Приморско-Ахтарского (45,1 %) и Туапсинского округов (39,3 %), Тбилисского (46,0 %), Брюховецкого (45,2 %), Староминского (44,7 %), Отрадненского (44,5 %) и Крымского районов (35,3 %).