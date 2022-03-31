Заброшенный аквапарк на Затоне собирались отремонтировать летом 2022 года. Что с ним сейчас?

В 2019 году власти Краснодара заключили соглашение о реконструкции аквапарка на Затоне. Полностью закончить строительство планировали к концу июля 2022 года

История аквапарка. Центр водных развлечений «Аквалэнд» в парке 30-летия Победы торжественно открыли в 2003 году. Это событие приурочили к 210-летию Краснодара. На 3 гектарах разместили пять кафе, четыре бассейна и более десяти водных горок. Когда-то там была даже вечерняя аквадискотека. Первых посетителей аквапарк принял 5 июля 2003 года. В 2009 году он закрылся из-за нерентабельности. Второй городской аквапарк «Экватор» закрылся в январе 2015 года, а землю под ним продал собственник. Таким образом к 2016 году в городе не осталось ни одного аквапарка.

Что было дальше. Спустя несколько лет после закрытия «Аквалэнда» поползли слухи, что на его месте собираются построить жилой комплекс. Но бывший мэр Краснодара Владимир Евланов опроверг их. Чтобы не допустить застройку, участок сделали парковой зоной. Ожидание. В 2019 году на Российском инвестиционном форуме (РИФ) в Сочи власти Краснодара заключили соглашение на реконструкцию аквапарка. Бывший помощник мэра Краснодара Владимир Вербицкий тогда писал, что на территории аквапарка построят круглогодичный комплекс, там создадут крытый водный комплекс площадью 14,7 тыс. кв. метров. Еще на 3,4 тыс. кв. метров будет зона для озеленения. Планировалось, что в аквапарке будет бассейн для взрослых с искусственными волнами, зона питания, детский бассейн и горки для посетителей всех возрастов. На все это хотели потратить 780 млн рублей.

Главный архитектор проекта Артур Аванесян рассказал, что в 2019 году разработают проект строительства и получат разрешение на работы. К строительству должны были приступить в 2020 году, а сдать объект в 2022. Реальность. В указанные сроки стройка в аквапарке так и не началась. В 2021 году в мэрии Краснодара сообщили, что проект аквапарка находится в работе. Полностью закончить строительство тогда планировалось к концу июля 2022 года. До конца июля 2022 года осталось несколько месяцев, поэтому Юга.ру решили уточнить у администрации, как обстоят дела с проектом реконструкции. Спойлер: никак.



По данным администрации, сейчас проект реконструкции аквапарка уже прошел экспертизу. Стоимость проекта на момент подписания соглашения составляла 670 млн рублей. Сам инвестор (в мэрии уточняют, что это ИП Григорян) решил временно приостановить работу над проектом.

«Управление инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства отслеживает сроки выполнения дорожной карты по проекту. Однако подписанное с инвестором соглашение носит рамочный характер, не накладывает взаимных обязательств. Так как по правилам землепользования и застройки эта территория расположена в зоне ОД-9, относящейся к зоне развлечений, на этом участке может быть реализован только проект в этой сфере», — говорится в ответе пресс-службы администрации Краснодара на запрос Юга.ру.

Немного фотографий заброшенного аквапарка с высоты птичьего полета: