В Краснодарском крае стоимость полиса ОСАГО подорожала на 15%

С июля по сентябрь 2026 года средняя стоимость полиса ОСАГО в Краснодарском крае выросла до 7,8 тыс. рублей

6 октября маркетплейс «Финуслуги» сообщил, что средняя цена полиса ОСАГО в Краснодарском крае в третьем квартале 2026 года (с июля по сентябрь) составила 7,8 тыс. рублей. Это на 15% выше показателя аналогичного периода 2025 года.

Полис ОСАГО — обязательное страхование автогражданской ответственности, которое по закону обязан иметь каждый автовладелец в России. Документ покрывает выплаты пострадавшей стороне в том случае, если автомобилист попадет в ДТП. Чтобы застраховать свою машину, нужен другой полис — каско.

Еще в сентябре директор краснодарского филиала «Абсолют Страхование» Алексей Аршинченко рассказал «Коммерсанту», что основными причинами подорожания стали увеличение расходов на восстановление автомобилей после аварий, а также изменение страховых рисков и статистики убытков.