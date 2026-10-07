В Краснодарском крае стоимость полиса ОСАГО подорожала на 15%

Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Фото Евгения Мельченко
    © Фото Евгения Мельченко

С июля по сентябрь 2026 года средняя стоимость полиса ОСАГО в Краснодарском крае выросла до 7,8 тыс. рублей

6 октября маркетплейс «Финуслуги» сообщил, что средняя цена полиса ОСАГО в Краснодарском крае в третьем квартале 2026 года (с июля по сентябрь) составила 7,8 тыс. рублей. Это на 15% выше показателя аналогичного периода 2025 года. 

Полис ОСАГО — обязательное страхование автогражданской ответственности, которое по закону обязан иметь каждый автовладелец в России. Документ покрывает выплаты пострадавшей стороне в том случае, если автомобилист попадет в ДТП. Чтобы застраховать свою машину, нужен другой полис — каско. 

Еще в сентябре директор краснодарского филиала «Абсолют Страхование» Алексей Аршинченко рассказал «Коммерсанту», что основными причинами подорожания стали увеличение расходов на восстановление автомобилей после аварий, а также изменение страховых рисков и статистики убытков. 

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По данным «Финуслуг», в среднем по стране стоимость также составила 7,8 тыс. рублей и выросла на 6,8% по сравнению со вторым кварталом 2026 года. 

В числе регионов с самой низкой стоимостью оформления ОСАГО — Ненецкий АО (5,4 тыс. рублей), Псковская область (5,5 тыс. рублей), а также Орловская и Белгородская области и Ставропольский край (6,1 тыс. рублей). 

Дороже всего оформить полис в Новосибирской области — 13 тыс. рублей, а также в Хабаровском (10,6 тыс. рублей) и Камчатском (9,8 тыс. рублей) краях. 

Как писали Юга.ру, в сентябре страховщики предложили автомобилистам отдельные полисы от атак БПЛА.

Автомобили Деньги ДТП Краснодар ОСАГО Статистика Страхование Транспорт

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