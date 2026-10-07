В Краснодарском крае стоимость полиса ОСАГО подорожала на 15%
С июля по сентябрь 2026 года средняя стоимость полиса ОСАГО в Краснодарском крае выросла до 7,8 тыс. рублей
6 октября маркетплейс «Финуслуги» сообщил, что средняя цена полиса ОСАГО в Краснодарском крае в третьем квартале 2026 года (с июля по сентябрь) составила 7,8 тыс. рублей. Это на 15% выше показателя аналогичного периода 2025 года.
Полис ОСАГО — обязательное страхование автогражданской ответственности, которое по закону обязан иметь каждый автовладелец в России. Документ покрывает выплаты пострадавшей стороне в том случае, если автомобилист попадет в ДТП. Чтобы застраховать свою машину, нужен другой полис — каско.
Еще в сентябре директор краснодарского филиала «Абсолют Страхование» Алексей Аршинченко рассказал «Коммерсанту», что основными причинами подорожания стали увеличение расходов на восстановление автомобилей после аварий, а также изменение страховых рисков и статистики убытков.
По данным «Финуслуг», в среднем по стране стоимость также составила 7,8 тыс. рублей и выросла на 6,8% по сравнению со вторым кварталом 2026 года.
В числе регионов с самой низкой стоимостью оформления ОСАГО — Ненецкий АО (5,4 тыс. рублей), Псковская область (5,5 тыс. рублей), а также Орловская и Белгородская области и Ставропольский край (6,1 тыс. рублей).
Дороже всего оформить полис в Новосибирской области — 13 тыс. рублей, а также в Хабаровском (10,6 тыс. рублей) и Камчатском (9,8 тыс. рублей) краях.
Как писали Юга.ру, в сентябре страховщики предложили автомобилистам отдельные полисы от атак БПЛА.