В Краснодаре снова можно пообедать на фудкорте. Краткий репортаж из шести ТЦ

Некоторые рестораны быстрого питания приостановили работу в России, прощальные бургеры из «Макдоналдса» съедены, но есть и хорошие новости — краснодарцы снова могут пообедать за столиками в торговых центрах. 14 марта на Кубани вновь заработали фудкорты. Ограничения на их посещение действовали почти два года.

26 марта 2020 года фудкорты, кафе, кинотеатры и игровые зоны в торговых центрах приостановили работу до особого распоряжения в связи с антиковидными ограничениями. 28 марта 2020 года закрылись для посетителей 11 торговых центров Краснодара. Еду из ресторанов в ТЦ можно было заказать только навынос и на доставку. 21 июня 2020 года торговые центры возобновили работу. 22 марта 2021 года в ТЦ и офисных зданиях открылись заведения общепита без отдельного входа, но со своим залом, а фудкорты по-прежнему оставались закрытыми. С ноября 2021 года попасть в торговый центр можно было только с Qr-кодом. 4 марта 2022 года на Кубани отменили обязательные Qr-коды. 14 марта 2022 года в крае снова заработали фудкорты и детские игровые площадки.

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Юга.ру побывали в шести торговых центрах Краснодара, чтобы проверить, открылись ли ресторанные дворики после двух лет карантина.

В ТРЦ «Галерея Краснодар» фудкорт заработал в полном формате, в день открытия здесь можно было перекусить в «Дар Пицце», «Теремке» и других точках питания. По‑прежнему работают KFC и «Бургер Кинг» — они были запущены по франшизе и не обязаны покидать российский рынок.

Фудкорт в ТРЦ «Галерея Краснодар» © Фото Ярославы Гуляевой, Юга.ру

Фудкорт в ТРЦ «Галерея Краснодар» © Фото Ярославы Гуляевой, Юга.ру

В ТРК «СБС Мегамолл» полноценно заработал ресторанный дворик, но занята лишь треть столиков. KFC и «Бургер Кинг» открыты. «Макдоналдс» закрыт — теперь уже точно.

© Фото Ярославы Гуляевой, Юга.ру

© Фото Ярославы Гуляевой, Юга.ру

© Фото Ярославы Гуляевой, Юга.ру

«МакАвто» на первом этаже комплекса тоже закрылся. Столы и стулья обмотаны пленкой, на дверях висит объявление о приостановке работы.

© Фото Ярославы Гуляевой, Юга.ру

© Фото Ярославы Гуляевой, Юга.ру

© Фото Ярославы Гуляевой, Юга.ру

© Фото Ярославы Гуляевой, Юга.ру

© Фото Ярославы Гуляевой, Юга.ру

Ограничительные ленты со столиков и диванов сняли и в OZ Mall, большинство кафе и ресторанов быстрого питания открыты.

© Фото Ярославы Гуляевой, Юга.ру

© Фото Ярославы Гуляевой, Юга.ру

В торговом квартале «Центр города» тоже можно полноценно пообедать за столиком.

© Фото Ярославы Гуляевой, Юга.ру

© Фото Ярославы Гуляевой, Юга.ру

© Фото Ярославы Гуляевой, Юга.ру

© Фото Ярославы Гуляевой, Юга.ру

Ресторанный дворик в мегацентре «Красная Площадь» возобновил свою работу.

© Фото Анастасии Крыловой

© Фото Анастасии Крыловой

© Фото Анастасии Крыловой

Хотя формально ТРЦ «МЕГА Адыгея-Кубань» находится в Адыгее, мы по-соседски заглянули на фудкорт — он также открыт для посетителей.

© Фото Ивана Петрова, Юга.ру