В Краснодаре снова можно пообедать на фудкорте. Краткий репортаж из шести ТЦ
Некоторые рестораны быстрого питания приостановили работу в России, прощальные бургеры из «Макдоналдса» съедены, но есть и хорошие новости — краснодарцы снова могут пообедать за столиками в торговых центрах.
14 марта на Кубани вновь заработали фудкорты. Ограничения на их посещение действовали почти два года.
26 марта 2020 года
фудкорты, кафе, кинотеатры и игровые зоны в торговых центрах приостановили работу до особого распоряжения в связи с антиковидными ограничениями.
28 марта 2020 года
закрылись для посетителей 11 торговых центров Краснодара. Еду из ресторанов в ТЦ можно было заказать только навынос и на доставку.
21 июня 2020 года
торговые центры возобновили работу.
22 марта 2021 года
в ТЦ и офисных зданиях открылись заведения общепита без отдельного входа, но со своим залом, а фудкорты по-прежнему оставались закрытыми.
С ноября 2021 года
попасть в торговый центр можно было только с Qr-кодом.
4 марта 2022 года
на Кубани отменили обязательные Qr-коды.
14 марта 2022 года
в крае снова заработали фудкорты и детские игровые площадки.
Юга.ру побывали в шести торговых центрах Краснодара, чтобы проверить, открылись ли ресторанные дворики после двух лет карантина.
В ТРЦ «Галерея Краснодар» фудкорт заработал в полном формате, в день открытия здесь можно было перекусить в «Дар Пицце», «Теремке» и других точках питания. По‑прежнему работают KFC и «Бургер Кинг» — они были запущены по франшизе и не обязаны покидать российский рынок.
В ТРК «СБС Мегамолл» полноценно заработал ресторанный дворик, но занята лишь треть столиков. KFC и «Бургер Кинг» открыты. «Макдоналдс» закрыт — теперь уже точно.
«МакАвто» на первом этаже комплекса тоже закрылся. Столы и стулья обмотаны пленкой, на дверях висит объявление о приостановке работы.
Ограничительные ленты со столиков и диванов сняли и в OZ Mall, большинство кафе и ресторанов быстрого питания открыты.
В торговом квартале «Центр города» тоже можно полноценно пообедать за столиком.
Ресторанный дворик в мегацентре «Красная Площадь» возобновил свою работу.
Хотя формально ТРЦ «МЕГА Адыгея-Кубань» находится в Адыгее, мы по-соседски заглянули на фудкорт — он также открыт для посетителей.
Ажиотажа и переполненных фудкортов мы не заметили ни в одном из торговых центров — возможно, в выходные здесь окажется больше посетителей.
Напомним, что, несмотря на послабления, в Краснодарском крае по‑прежнему необходимо соблюдать масочный режим и социальную дистанцию. Режим повышенной готовности продлен до 30 мая.