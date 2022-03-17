В Краснодаре снова можно пообедать на фудкорте. Краткий репортаж из шести ТЦ

Адыгея, Краснодарский край

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  • © Фото Ярославы Гуляевой, Юга.ру
    © Фото Ярославы Гуляевой, Юга.ру

Некоторые рестораны быстрого питания приостановили работу в России, прощальные бургеры из «Макдоналдса» съедены, но есть и хорошие новости — краснодарцы снова могут пообедать за столиками в торговых центрах.

14 марта на Кубани вновь заработали фудкорты. Ограничения на их посещение действовали почти два года.

26 марта 2020 года

фудкорты, кафе, кинотеатры и игровые зоны в торговых центрах приостановили работу до особого распоряжения в связи с антиковидными ограничениями.

28 марта 2020 года

закрылись для посетителей 11 торговых центров Краснодара. Еду из ресторанов в ТЦ можно было заказать только навынос и на доставку.

21 июня 2020 года

торговые центры возобновили работу.

22 марта 2021 года

в ТЦ и офисных зданиях открылись заведения общепита без отдельного входа, но со своим залом, а фудкорты по-прежнему оставались закрытыми. 

С ноября 2021 года

попасть в торговый центр можно было только с Qr-кодом.

4 марта 2022 года

на Кубани отменили обязательные Qr-коды. 

14 марта 2022 года

в крае снова заработали фудкорты и детские игровые площадки.

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Юга.ру побывали в шести торговых центрах Краснодара, чтобы проверить, открылись ли ресторанные дворики после двух лет карантина.

В ТРЦ «Галерея Краснодар» фудкорт заработал в полном формате, в день открытия здесь можно было перекусить в «Дар Пицце», «Теремке» и других точках питания. По‑прежнему работают KFC и «Бургер Кинг» — они были запущены по франшизе и не обязаны покидать российский рынок.

  • Фудкорт в ТРЦ «Галерея Краснодар» © Фото Ярославы Гуляевой, Юга.ру
    Фудкорт в ТРЦ «Галерея Краснодар» © Фото Ярославы Гуляевой, Юга.ру
  • Фудкорт в ТРЦ «Галерея Краснодар» © Фото Ярославы Гуляевой, Юга.ру
    Фудкорт в ТРЦ «Галерея Краснодар» © Фото Ярославы Гуляевой, Юга.ру

В ТРК «СБС Мегамолл» полноценно заработал ресторанный дворик, но занята лишь треть столиков. KFC и «Бургер Кинг» открыты. «Макдоналдс» закрыт — теперь уже точно.

  • © Фото Ярославы Гуляевой, Юга.ру
    © Фото Ярославы Гуляевой, Юга.ру
  • © Фото Ярославы Гуляевой, Юга.ру
    © Фото Ярославы Гуляевой, Юга.ру
  • © Фото Ярославы Гуляевой, Юга.ру
    © Фото Ярославы Гуляевой, Юга.ру

«МакАвто» на первом этаже комплекса тоже закрылся. Столы и стулья обмотаны пленкой, на дверях висит объявление о приостановке работы.

  • © Фото Ярославы Гуляевой, Юга.ру
    © Фото Ярославы Гуляевой, Юга.ру
  • © Фото Ярославы Гуляевой, Юга.ру
    © Фото Ярославы Гуляевой, Юга.ру
  • © Фото Ярославы Гуляевой, Юга.ру
    © Фото Ярославы Гуляевой, Юга.ру
  • © Фото Ярославы Гуляевой, Юга.ру
    © Фото Ярославы Гуляевой, Юга.ру
  • © Фото Ярославы Гуляевой, Юга.ру
    © Фото Ярославы Гуляевой, Юга.ру

Ограничительные ленты со столиков и диванов сняли и в OZ Mall, большинство кафе и ресторанов быстрого питания открыты.

  • © Фото Ярославы Гуляевой, Юга.ру
    © Фото Ярославы Гуляевой, Юга.ру
  • © Фото Ярославы Гуляевой, Юга.ру
    © Фото Ярославы Гуляевой, Юга.ру

В торговом квартале «Центр города» тоже можно полноценно пообедать за столиком.

  • © Фото Ярославы Гуляевой, Юга.ру
    © Фото Ярославы Гуляевой, Юга.ру
  • © Фото Ярославы Гуляевой, Юга.ру
    © Фото Ярославы Гуляевой, Юга.ру
  • © Фото Ярославы Гуляевой, Юга.ру
    © Фото Ярославы Гуляевой, Юга.ру
  • © Фото Ярославы Гуляевой, Юга.ру
    © Фото Ярославы Гуляевой, Юга.ру

Ресторанный дворик в мегацентре «Красная Площадь» возобновил свою работу.

  • © Фото Анастасии Крыловой
    © Фото Анастасии Крыловой
  • © Фото Анастасии Крыловой
    © Фото Анастасии Крыловой
  • © Фото Анастасии Крыловой
    © Фото Анастасии Крыловой

Хотя формально ТРЦ «МЕГА Адыгея-Кубань» находится в Адыгее, мы по-соседски заглянули на фудкорт — он также открыт для посетителей.

  • © Фото Ивана Петрова, Юга.ру
    © Фото Ивана Петрова, Юга.ру

Ажиотажа и переполненных фудкортов мы не заметили ни в одном из торговых центров — возможно, в выходные здесь окажется больше посетителей.

Напомним, что, несмотря на послабления, в Краснодарском крае по‑прежнему необходимо соблюдать масочный режим и социальную дистанцию. Режим повышенной готовности продлен до 30 мая.

Еда Краснодар Общепит Торговля

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