На Кубани снова продлили режим повышенной готовности

Напомним, впервые режим повышенной готовности из-за пандемии коронавируса в крае объявили 13 марта 2020 года. С тех пор губернатор Кубани Вениамин Кондратьев регулярно подписывает постановление о продлении режима. 28 февраля его снова продлили на три месяца — до 30 мая.

Это значит, что в крае сохраняется масочный режим, а посещение ряда мероприятий, торговых центров, кинотеатров, спортзалов и общепита разрешено с QR-кодами, справками о вакцинации или наличии антител и медотводом.

Жители и гости региона должны соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра в местах массового скопления людей, в том числе в транспорт и на парковках. Временно приостановлено проведение различных мероприятий, но в соответствии с требованиями Роспотребнадзора продолжают работать музеи, библиотеки, дельфинарии, кинотеатры, аквапарки и аттракционы на открытом воздухе, дома культуры, конгрессно-выставочные мероприятия без общепита, экскурсии на открытом воздухе.