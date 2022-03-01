На Кубани снова продлили режим повышенной готовности
В Краснодарском крае продлили режим повышенной готовности до 30 мая
Напомним, впервые режим повышенной готовности из-за пандемии коронавируса в крае объявили 13 марта 2020 года. С тех пор губернатор Кубани Вениамин Кондратьев регулярно подписывает постановление о продлении режима. 28 февраля его снова продлили на три месяца — до 30 мая.
Это значит, что в крае сохраняется масочный режим, а посещение ряда мероприятий, торговых центров, кинотеатров, спортзалов и общепита разрешено с QR-кодами, справками о вакцинации или наличии антител и медотводом.
Жители и гости региона должны соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра в местах массового скопления людей, в том числе в транспорт и на парковках. Временно приостановлено проведение различных мероприятий, но в соответствии с требованиями Роспотребнадзора продолжают работать музеи, библиотеки, дельфинарии, кинотеатры, аквапарки и аттракционы на открытом воздухе, дома культуры, конгрессно-выставочные мероприятия без общепита, экскурсии на открытом воздухе.
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Временно приостановлено проведение спортивных мероприятий, кроме тренировок на открытом воздухе, соревнований и тренировок в специальных организациях. При заселении в санатории, отели, гостиницы необходимо иметь сертификат или справку о вакцинации, документ о перенесенном заболевании или медотвод. При отсутствии этих документов можно сдать ПЦР-тест и подписать документ о прохождении вакцинации в течение трех дней с момента заселения.
Также временно запрещены кружки и секции для пожилых людей. Граждане старше 65 лет должны соблюдать режим самоизоляции. И нельзя заселять в гостиницы группы детей из других регионов, кроме организаций отдыха и оздоровления.
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