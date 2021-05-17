Владельцы общепитов в «Фудмаркете» в середине мая обратились к губернатору Вениамину Кондратьеву с просьбой объяснить, почему в Краснодаре до сих пор не открыли фудкорты

Напомним, в марте 2020 года в Краснодарском крае из-за пандемии закрыли все кинотеатры, досуговые заведения, фудкорты и фитнес-центры. Кафе и рестораны, имеющие летники и отдельный вход, смогли вернуться к работе в июне, позже власти региона открыли торгово-развлекательные центры. При этом зоны общепита и развлечений остались закрытыми. Спустя год на Кубани сняли ковидные ограничения для кафе и ресторанов в ТЦ, однако фудкортам открыться не разрешили.

Сейчас фудкорты в ТЦ Краснодара работают, но не в полном объеме. Так, например, в OZ Молл заказ можно сделать на вынос, а кафе и рестораны ведут деятельность в полном объеме. Такая же ситуация в «Красной Площади» и «Галерее». 14 мая в паблике «Туподар™ Краснодар» выложили открытое письмо губернатору края Вениамину Кондратьеву от арендаторов «Фудмаркета». Предприниматели потребовали организовать круглый стол, чтобы им объяснили, почему фудкорты в Краснодаре стоят закрытыми и пересмотреть отношение к деятельности фудкортов. «Краснодар — единственный город в Краснодарском крае и России, в котором до сих пор закрыты фудкорты», — подчёркивается в письме. Арендаторы возмутились тем, в курортных городах Кубани фудкорты работают, там проводятся массовые мероприятия для туристов. Также они обратили внимание, что в ТЦ «МЕГА Адыгея-Кубань» точки питания функционируют в полном объеме. «Единственное, чего мы хотим — просто работать, платить налоги, давать рабочие места, развивать гастрономию края», — объяснили предприниматели.

Ресторанный комплекс «Фудмаркет» открылся летом 2020 года на территории ТК «Центр Города». 6 ноября Роспотребнадзор ограничил его деятельность. 1 декабря арендодатель решил приостановить работу «Фудмаркета» до снятия режима повышенной готовности, так как работать без посадки посетителей экономически не выгодно.

Управляющая несколькими точками общественного питания в «Фудмаркете» Дарья Томилова 17 мая рассказала журналисту портала Юга.ру, что арендаторам непонятно решение властей, почему «Фудмаркет» в Краснодаре остается закрытым, а аналогичные проекты в других городах края работают. Томилова рассказала, что за это время общепит, которым она управляет, понес многомиллионные потери. Они продолжают платить минимальную аренду и услуги ЖКХ. Для того, чтобы сохранить часть персонала и оперативно заработать в случае открытия, продолжаются выплаты сотрудникам. Владелец ресторана «Покестан» Виктор Калинин поделился, что единственная точка заведения находилась в «Фудмаркете». После закрытия они перестали работать и ждут решения властей о возобновлении деятельности фудкортов. На вынос ресторан работать не стал. Персонал заведению удалось сохранить.

В департаменте потребсферы Кубани порталу Юга.ру уточнили, что ТЦ «МЕГА Адыгея-Кубань» подконтрольно властям Адыгеи, поэтому там могут работать фудкорты. На Кубани же, согласно постановлению губернатора, фудкорты должны оставаться закрытыми до тех пор, пока не будет снят режим повышенной готовности. Сейчас в регионе режим продлили до 27 мая.

В пресс-службе Роспотребнадзора по Краснодарскому краю порталу Юга.ру уточнили, что новые послабления возможны только после того, как базовый коэффициент репродукции вируса (показатель, демонстрирующий заразность инфекционного заболевания) будет 0,5 и ниже. Сейчас в регионе он держится на уровне 1,0. При этом, когда в прошлом году вводился карантин, показатель заболеваемости был 4,0. Кроме того, отметили в Роспотребнадзоре, в зоне фудкортов сложно проконтролировать соблюдение ковидных правил.

В пресс-службе администрации Краснодарского края редакции Юга.ру не смогли оперативно прокомментировать обращение владельцев общепитов.