На Кубани спустя 2 года карантина открыли фудкорты

Напомним, в марте 2020 года губернатор Кубани Вениамин Кондратьев подписал первое постановление о режиме повышенной готовности. Согласно документу, жители и гости края должны соблюдать масочный режим и социальную дистанцию. А в ноябре 2021 года на Кубани ввели дополнительные антиковидные меры — QR‑коды.

3 марта Кондратьев принял решение отменить дополнительные ограничительные меры. То есть теперь посещать торговые центры, кинотеатры, спортзалы, фитнес-центры и все предприятия сферы бытовых услуг можно без QR-кода или справки о медотводе.

Кроме того, с 14 марта на Кубани снова заработали фудкорты и детские игровые площадки. Они не работали с 26 марта 2020 года. Также с 7 марта разрешили диспансеризацию и профосмотры.

Как минимум в торговом центре «Галерея» фудкорт действительно открылся и работает, это подтвердил сотрудник pr-службы ТЦ.

Отметим, что официально на Кубани до 30 мая действует режим повышенной готовности. Полный список ограничений можно посмотреть на сайте краевой администрации.